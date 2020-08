Lectures rapides

Jurgen Klopp a transformé Liverpool en l’une des meilleures équipes du monde au cours de ses cinq années à Anfield – mais il a quand même réussi à donner des opportunités aux joueurs de l’académie.

Billy Koumetio est le dernier talent à avoir attiré l’attention de Klopp, impressionnant en pré-saison pour faire naître l’espoir qu’il pourrait faire ses débuts chez les seniors en 2020-2021.

Nous avons examiné les 30 diplômés de l’académie qui ont fait leurs débuts avec Klopp jusqu’à présent à Liverpool pour voir comment ils s’en sont tirés.

Connor Randall

Randall a fait ses débuts en équipe première au début du règne de Klopp, disputant les 90 minutes complètes contre Bournemouth en Coupe EFL en octobre 2015.

«C’était un match de Coupe de la Ligue. On m’a dit que je jouerais contre Bournemouth la nuit précédente et que j’étais juste plein d’excitation », nous a dit Randall en janvier 2020.

«Tout était question de savoir que mon rêve allait se réaliser le lendemain. Je me souviens avoir bousculé, essayé d’obtenir autant de billets que possible pour ma famille et mes amis.

«Debout dans le tunnel, c’était surréaliste, surtout quand You’ll Never Walk Alone a commencé à jouer. C’est un moment dont je me souviendrai toujours. «

Le milieu de terrain a fait sept autres apparitions pour les Reds avant d’être libéré en 2019.

LIRE: Connor Randall parle de la sortie de Liverpool, de Jurgen Klopp et de la vie en Bulgarie

Ryan Kent

Kent a fait ses débuts contre Exeter City en FA Cup en janvier 2016, mais cela s’est avéré être sa seule apparition en équipe première pour Liverpool.

Après des périodes de prêt à Barnsley, Fribourg, Bristol City et Rangers, il a rejoint ces derniers pour un contrat permanent en 2019.

Sheyi Ojo

Ojo a également fait ses débuts senior contre Exeter et a marqué son premier but pour Liverpool contre les mêmes adversaires lors de la victoire en rediffusion.

L’ailier a fait neuf autres apparitions en équipe première en 2015-16, mais n’a pas joué pour le club depuis janvier 2017, passant les trois dernières saisons en prêt.

Joe Maguire

La carrière de Maguire à Liverpool a duré 13 minutes lors d’une apparition contre Exeter avant que le défenseur ne soit vendu à Fleetwood Town en janvier 2017.

Sergi Canos

Canos n’a fait qu’une seule apparition en équipe première, contre West Brom en mai 2016, et il a quitté Liverpool quelques semaines plus tard.

« Ils ne m’ont pas offert l’opportunité d’essayer de m’entraîner et de jouer pour la première équipe », a déclaré Canos au Guardian en 2018.

«J’ai fait mes débuts, mais ce n’était pas une bonne chose, je ne pense pas. C’était une bonne chose, car ils ont pu me vendre 2,5 millions de livres sterling à Norwich. »

Ovie Ejaria

Ejaria a rejoint l’académie de Liverpool depuis Arsenal en 2014 et a fait ses débuts contre Derby County lors de la Coupe EFL en septembre 2016.

Le joueur de 22 ans a fait sept autres apparitions dans toutes les compétitions au cours de la saison 2016-17, mais a passé les trois dernières années en prêt.

Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnold a fait ses débuts en senior lors d’un match de la Coupe EFL contre Tottenham en octobre 2016 et n’a pas regardé en arrière depuis.

Le joueur de 21 ans est devenu l’un des meilleurs arrières droits au monde, aidant Liverpool à remporter la Ligue des champions et la Premier League en l’espace de 12 mois.

LIRE: Où sont-ils maintenant? Alexander-Arnold, dernière équipe U23 avant ses débuts à Liverpool

Ben Woodburn

Woodburn a fait ses débuts chez les seniors à seulement 17 ans, remplaçant Georginio Wijnaldum lors des dernières étapes de la victoire 2-0 de Liverpool contre Sunderland en novembre 2016.

L’attaquant est ensuite devenu le plus jeune buteur de son histoire après avoir quitté le banc pour marquer contre Leeds United en Coupe EFL trois jours plus tard.

Depuis lors, le joueur de 20 ans n’a pas réussi à démarrer comme beaucoup l’avaient espéré et a passé la saison 2019-20 en prêt à Oxford United en League One.

Harry Wilson

Wilson a joué 25 minutes lors d’une victoire en FA Cup contre Plymouth en 2017, en remplacement de Philippe Coutinho, mais il attend toujours sa deuxième apparition.

Après des périodes de prêt à Hull City, Derby County et Bournemouth, l’international gallois pourrait bien quitter définitivement le club cet été.

Curtis Jones

Considéré comme l’un des meilleurs du peloton actuel, Jones a fait ses débuts en équipe première lors d’une défaite au troisième tour de la FA Cup face aux Wolves en janvier 2019.

Le milieu de terrain a fait 12 apparitions dans toutes les compétitions en 2019-20 et a remporté le but de la saison en FA Cup pour sa superbe frappe contre Everton.

Bénissez simplement votre chronologie avec le vainqueur de Curtis Jones contre Everton 😍 #LFC @ curtisjr_10 pic.twitter.com/fJEPXjhUxV – TheKop.com (@TheKop_com) 19 avril 2020

Ki-Jana Hoever

Hoever a également fait ses débuts en compétition contre les Wolves, remplaçant Dejan Lovren blessé après seulement six minutes.

Le défenseur néerlandais a disputé trois matches en équipe première au total en 2019-20, marquant son premier but à Liverpool lors de la victoire de la Coupe EFL sur MK Dons.

Rafa Camacho

Troisième débutant à Molineux, Camacho a débuté à l’arrière droit et a joué les 90 minutes entières.

Il a ensuite fait ses débuts en Premier League contre Crystal Palace 12 jours plus tard avant de rejoindre le Sporting Lisbonne pour un accord permanent en juin 2019.

Rhian Brewster

Brewster était considéré comme la «prochaine grande chose» à Anfield après avoir aidé l’Angleterre à remporter la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2017, mais une grave blessure à la cheville a fait dérailler ses progrès.

L’attaquant a finalement fait ses débuts en équipe première lors d’un match de la Coupe EFL contre MK Dons en septembre 2019, puis a eu un prêt réussi à Swansea City.

🔴⚽️ Rhian Brewster a marqué pour Liverpool lors d’un match amical de pré-saison contre Stuttgart. 🤩 Le jeune, qui a marqué ces 11 buts pour Swansea la saison dernière, serait recherché par des personnalités comme Leeds, Aston Villa, Newcastle et Fulham. # LFC #LUFC #AVFC #NUFC #FFC pic.twitter.com/jaGiuiiLUz – Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 22 août 2020

Herbie Kane

Kane a remplacé Alex Oxlade-Chamberlain contre MK Dons et a ensuite joué les 90 minutes contre Aston Villa dans la même compétition.

Le milieu de terrain a passé la seconde moitié de la saison 2019-20 en prêt à Hull City, marquant deux buts en neuf apparitions.

Caoimhin Kelleher

Kelleher était un remplaçant inutilisé pour la finale de la Ligue des champions 2019 et a gardé une feuille blanche lors de la victoire 2-0 de Liverpool sur MK Dons.

Le gardien de but a fait trois autres apparitions dans des compétitions de coupe en 2019-2020 mais n’a pas encore fait ses débuts en Premier League.

Neco Williams

Williams a marqué ses débuts contre Arsenal avec une aide de dernière minute pour l’égalisation dramatique de Divock Origi en Coupe EFL.

L’arrière droit a fait 10 autres apparitions en équipe première en 2019-2020 pour devenir le cinquième Gallois à remporter une médaille de vainqueur de la Premier League.

Ravi d’avoir signé un contrat à long terme chez @LFC 📝 tourné vers l’avenir dans ce club🙌🏻 reconnaissant pour tous mes coéquipiers, ma famille et tout le personnel d’entraîneurs🤝 # 2025 pic.twitter.com/nPtO4D2WKn – Neco Williams (@ necowilliams01) 17 août 2020

Morgan Boyes

Boyes a fait ses débuts en quart de finale de la Coupe EFL contre Aston Villa en décembre 2019, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

Le défenseur a marqué l’occasion avec un but malheureux contre son camp lors d’une défaite 5-0 et n’a plus joué pour l’équipe senior depuis.

Luis Longstaff

Longstaff a rejoint Liverpool en provenance de Newcastle United en 2015, mais il n’a aucun lien avec ses homonymes à St James ’Park.

Il a fait ses débuts senior contre Villa avant de signer un nouveau contrat avec les Reds en juin 2020.

Thomas Hill

Hill a commencé dans la défaite à Villa Park avant de revenir s’entraîner avec les moins de 23 ans du club.

Isaac Christie-Davies

Christie-Davies a également fait son arc senior contre Villa, mais cela s’est avéré être sa seule et unique apparition pour le club.

Le joueur de 22 ans a été prêté au club belge du Cercle de Bruges en janvier 2020 et a été libéré à la fin de la saison.

Jack Bearne

Bearne est sorti du banc pour les 25 dernières minutes contre Villa avec le match déjà perdu.

Sensation incroyable de faire mes débuts dans ce club spécial! Les gars ont tout donné et peuvent être si fiers, grâce aux fans itinérants pour votre soutien 👏 pic.twitter.com/3Xfo6AH96h – Jack Bearne (@ jakkbearne10) 18 décembre 2019

Leighton Clarkson

Clarkson a remplacé Christie-Davies pour les 13 dernières minutes à Villa Park et a fait son premier départ pour le club contre Shrewsbury Town en FA Cup.

James Norris

Sous-titré à la 82e minute dans cette défaite de Villa, Norris n’a pas eu beaucoup d’occasion de montrer ce qu’il pouvait faire.

Nathaniel Phillips

Après avoir été rappelé de son prêt à Stuttgart, Phillips a commencé la victoire 1-0 de Liverpool sur Everton au troisième tour de la FA Cup en janvier 2020.

Huit jours plus tard, le joueur de 23 ans a été renvoyé en prêt à Stuttgart.

Yasser Larouci

Larouci a remplacé un James Milner blessé contre Everton et a fait son premier départ pour le club dans un match nul 2-2 contre Shrewsbury Town.

Adam Lewis

L’un des nombreux à avoir fait ses débuts contre Shrewsbury lors d’une rediffusion du quatrième tour de la FA Cup, Lewis passera la saison 2020-21 en prêt au club de Ligue 2 d’Amiens.

Ils l’ont fait !!! 😮 Liverpool a battu Shrewsbury avec la plus jeune équipe de l’histoire du club avec une moyenne d’âge de 19 ans et 102 jours. Quelle réalisation pour les jeunes garçons 👏👏👏 pic.twitter.com/vAv5ZyjJSa – Footy Accumulators (@FootyAccums) 4 février 2020

Liam Millar

Millar a passé la première moitié de la campagne 2019-20 en prêt à Kilmarnock avant de retourner à Anfield et de commencer la victoire 1-0 contre Shrewsbury.

Jake Cain

Après avoir joué pour les moins de 23 ans de Liverpool en 2019, Cain a joué les 90 minutes contre Shrewsbury.

Joe Hardy

Hardy a rejoint les moins de 23 ans de Liverpool en janvier 2020 et a fait ses débuts en compétition contre Shrewsbury, remplaçant Miller à la 82e minute.

Elijah Dixon-Bonner

Dixon-Bonner est arrivé en tant que remplaçant à la 90e minute contre Shrewsbury et cela ne nous a pas beaucoup appris sur le milieu de terrain si nous sommes honnêtes.

Plus Liverpool

Billy Koumetio n’avait besoin que d’un seul laissez-passer pour montrer pourquoi Jurgen Klopp est excité

Où sont-ils maintenant? Première Premier League Xl de Liverpool à partir de 1992

Pouvez-vous nommer tous les membres de l’équipe de Liverpool en 2000-01?

Comment les sept merveilles de Liverpool sur FM2020 développent IRL cette saison