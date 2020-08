Depuis le 17 juillet dernier, 10 des vingt arbitres de première division sont en vacances. Les dix autres, tous internationaux, poursuivent leur préparation puisque jusqu’à hier dimanche ils pourraient être désignés par l’UEFA pour les deux dernières phases des compétitions interclubs. La Ligue des champions et la Ligue Europa.

En fait Mateu Lahoz, comme on l’avait prévu dans SPORT, a choisi de siffler ce mercredi prochain la deuxième demi-finale entre Lyon et le Bayern Munich après avoir déjà été désigné pour diriger les huitièmes de finale de rencontre de la Ligue Europa entre Bâle et Eintracht à Francfort. Il était accompagné à cette réunion du Basque De Burgos Bengoechea et de la quatrième collégiale avec les Canariens Hérnandez Hernández et Sánchez Martínez dans la salle VAR.

Del Cerro Grande et Gil Manzano, les deux autres membres ELITE, sont déjà presque exclus après que Séville soit entré en finale de la Ligue Europa et après que le Madrilène ait été désigné pour le premier match de quart de finale de la Ligue Europa entre l’Inter Milan et Leverkusen.

Les autres membres de l’équipe First se reposent car dans trois semaines ils devront commencer l’entraînement de pré-saison en pensant à la prochaine campagne 2020-2021. La saison qui pour l’établissement d’arbitrage devrait débuter début septembre. Plus précisément le 2 septembre car c’est la date prévue pour la concentration que les 126 membres du personnel professionnel effectueront au Parador Nacional de la Granja de San Ildefonso. Dans le cas de la Première Division, ils sont convoqués le 4 sur les terres de Ségovie.

Une concentration de neuf jours dans ledit parador où ils devront tous passer les tests physiques dans des installations très proches dudit parador et où ils travailleront sur les questions techniques et tactiques de la saison prochaine, à condition que COVID ne l’empêche pas et oblige les arbitres à porter un préparation personnalisée et coordonnée par le CTA comme cela s’est déjà produit dans l’enceinte.

Dans l’aspect technique à traiter, les modifications des règles du jeu qui entreront en vigueur à partir du 12 septembre après approbation par le Bureau International se démarquent.

Prieto Iglesias et le retrait de González González, les deux places de relégation en deuxième

Rendez-vous où les modèles mis à jour des arbitres et des assistants iront après les promotions et la relégation. Comme SPORT l’a appris, la normale maintenant est que la place de José Luis González Gonzalez, qui vient de prendre sa retraite en raison de son âge, est l’un des deux endroits utilisés par le CTA pour la descente en fin de saison, comme cela s’est produit il y a un an avec Undiano Mallenco.

L’autre endroit ne sera pas officiellement connu avant la fin des barrages pour la promotion du deuxième au premier le 23 août. Lieu où le grand candidat est le collégial Navarro Eduardo Prieto Iglesias, présent dans la catégorie la plus élevée depuis 2013. La rétrogradation n’impliquera pas sa retraite puisque Navarro a 39 ans et la limite en Second est de 41.