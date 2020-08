Atalanta veut continuer à étonner. Celle qui est considérée, hors d’Italie, comme la Cendrillon de la Ligue des champions a bien l’intention de rester fidèle à son jeu et à sa philosophie pour tenter de jouer le tour aux champions de France du PSG. Sur le papier et sur le plan technique, il n’y aurait pas d’histoire, mais les points en faveur de la Déesse ne manquent pas. Surtout, le facteur surprise et l’envie de surprendre.

Comment arriver à la Ligue des champions – Mentalement, au mieux. L’équipe de Gasperini a bien clôturé le championnat, malgré le KO contre l’Inter, terminant à la troisième place devant la Lazio qui avait longtemps été désignée comme prétendante de la Juventus au Scudetto. Gasperini a eu le temps et l’occasion d’étudier le PSG et, net de tout résultat final, nous sommes sûrs que son Atalanta pourra mettre Neymar et ses coéquipiers en grande difficulté. Pour le dire à Sarri, si le PSG veut atteindre les demi-finales, il devra d’abord se rendre chez le « dentiste ». Il n’a pas joué depuis 11 jours (au moment du match), dernier match Atalanta-Inter 0-2

Absences, doutes et transferts – Le premier et le plus important doute concerne évidemment Josip Ilicic. Le Slovène est aux prises avec des problèmes personnels bien connus et tente de récupérer sa présence à domicile, ce qui est pratiquement impossible pour le match avec le PSG. Les autres sont blessés Pierluigi Gollini, en convalescence après un problème de genou et à évaluer jour après jour, e José Palomino qui voyage encore rapidement pour revenir.

La formation possible – (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata

