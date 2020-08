Ces observations – où je regarde Real MadridL ’histoire de, ses joueurs en prêt, Castilla, des bribes tactiques et d’ autres pensées pertinentes – sont désormais chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

Le 10 juillet, l’UEFA a tiré son palmarès de la Ligue des champions, gravant la possibilité qu’en quart de finale, le Real Madrid puisse retrouver son plus grand joueur de tous les temps, Cristiano Ronaldo. Après le match aller des huitièmes de finale, cette possibilité s’est atténuée. Était-ce naïf de regarder aussi loin en avant? La Juventus et le Real Madrid étaient tous deux à la traîne avant leur match retour respectif, mais le football nous a donné suffisamment d’histoires imprévisibles pour vous faire réfléchir – pourquoi pas? La Juventus a Ronaldo et retournait à Turin. Le Real Madrid a l’ADN de la Ligue des champions et était en bonne forme. Mais malheur aux deux, ce n’était pas censé être, et d’une manière étrange et tordue, les deux entités ont rebondi hors du tournoi exactement au même moment, à environ 980 miles l’une de l’autre.

Maintenant vient les conséquences: une réflexion sur la saison. Qu’est-ce que l’équipe a bien fait et en quoi ont-elles échoué? Les attentes étaient-elles au-delà de ce que nous avons vu? Dans quelle mesure cette année étrange et bancale sur terre, imprégnée d’une pandémie mondiale, modifie-t-elle nos attentes? Gagner est difficile au départ. Gagner année après année est plus difficile. L’appétit de vos principaux joueurs est supprimé. Les affamés – passionnés de banc talentueux, à la recherche de pâturages verts avec beaucoup de temps de jeu – partent, laissant avec eux le roulement de l’équipe. Cela rend encore plus difficile de gagner année après année.

Maintenant, l’équipe a remporté un titre de champion deux ans après le départ de Ronaldo. C’est deux ans après que l’équipe ait remporté cinq trophées majeurs en quatre ans. Ils ont perdu en Ligue des champions contre une équipe si bonne, ils auraient aussi bien pu perdre une finale. Lâchons-nous la laisse? Devrions-nous être heureux? Devrions-nous être indulgents et reconnaissants de toutes les victoires de ces dernières années, ou plutôt être bouleversés et impatients de la fin de la saison?

Il y a une vertu que Zinedine Zidane a que nous pouvons tous inculquer, et c’est son approche à moitié pleine de verre.

« Nous devons être calmes, attention », a déclaré Zidane après la défaite du Real Madrid contre Manchester City vendredi. Comme 95% de tous les joueurs l’ont fait, toute la saison a été spectaculaire. Et je vais m’en tenir à cela.

Je l’ai dit sur le podcast d’après-match: s’il y avait un moment pour se sentir bouleversé après un match, ce serait après la débâcle à l’Etihad. L’équipe était tellement décevante à tous les niveaux. Des erreurs (explicites), des catastrophes tactiques, un manque de réponse, un effondrement mental et un manque d’ajustement de la part de Zidane. (Il y a beaucoup plus que cela, dont nous avons discuté sur le pod.) L’équipe avait l’air aussi apathique face au résultat ce jour-là, comme elle l’a fait en 2009 à Anfield, où Liverpool a tellement humilié le Real Madrid, que les Blancs couché et l’a pris. C’était comme regarder 11 joueurs jouer au football contre 11 humains allongés en position fœtale. L’apathie de l’équipe engendre la colère des fans.

Mais maintenant, nous attendons la réponse de tout le monde. Nous attendons la réponse de Raphael Varane (la réponse physique et non verbale), de la même manière que nous attendions la réponse de Sergio Ramos après avoir raté un penalty en 2012 contre le Bayern Munich. Nous attendons la réponse de Zidane, de la même manière que nous attendions la réponse de Jose Mourinho après avoir perdu 5 à 0 au Camp Nou en 2010. Nous attendons la réponse d’Eden Hazard, de la même manière que nous attendions la réponse de Thibaut Courtois après sa première saison avec le club.

Peut-être que les normes du Real Madrid sont plus élevées. Peut-être qu’ils auraient non seulement dû gagner le triplé, mais ils auraient également dû battre Manchester City. Ces attentes sont cuites dans un club de la taille du Real. Peut-être que les fans sont justifiés dans leur impatience. Peut-être que l’équipe a trop de talent pour échouer comme elle l’a fait contre City.

Je contrerais. Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions à 13 reprises – le plus grand nombre, de loin, de l’histoire du football. Ils n’ont toujours pas réussi à gagner 52 fois. Dans beaucoup de ces années, ils ne se sont même pas rapprochés. Si le Real Madrid ne peut pas résonner avec l’imperfection, alors personne ne le peut.

Il y a un juste milieu ici. Il est possible d’être à la fois reconnaissant et extatique pour le triplé, mais aussi déçu de la performance de l’équipe contre Manchester City, dans un match très gagnable.

Cette saison a menti quelque part au milieu aussi. Après ce qui a effectivement été la fin d’une époque où Ronaldo et Zidane sont tous les deux partis le même été, l’équipe a très bien rebondi en championnat cette saison dans ce qui a été un revirement décent. À partir de leur premier match de retour de la quarantaine contre Eibar, ils ont joué sans pitié et ont atteint un niveau historique de grandeur avec leur défense. Zidane pouvait à peine compter sur deux rouages ​​offensifs clés dans Hazard et Asensio. Sa gestion de l’équipe cette saison était impressionnante.

Mais l’équipe n’a pas abordé le match de Manchester City avec le même niveau d’urgence. Nous pouvons arriver à une conclusion saine et stupide de ce match retour: Manchester City en voulait plus. Le Real Madrid a pris une «période de repos de sept jours» après le match contre Leganes. Vous pouvez choisir de ne pas vous pencher là-dessus. Si le Real Madrid avait gagné, ces mini-vacances auraient été considérées comme une décision de génie. Mais vous pouvez également comparer la concentration mentale de l’équipe en préparation pour Eibar à la préparation de l’équipe pour le match de City, et chaque citation du camp de Guardiola vendredi soir parlait de courir plus, de vouloir plus, de regarder un film et de presser comme des fous. Le Real Madrid a été pris au dépourvu d’un point de vue physique autant que mentalement.

Ce qui vient ensuite est intéressant. C’est, pour des raisons discutées à mort, une énorme saison à venir. C’est la préparation du tirage au sort de l’été 2021 qui pourrait impliquer Kylian Mbappe et d’autres stars. En attendant, le Real Madrid va entamer la saison prochaine avec pratiquement la même équipe, et si rien, avec des visages moins familiers alors qu’ils cherchent à se débarrasser de noms qui ne sont pas dans les plans de Zidane. Cela pourrait être une rotation plus serrée mais plus excitante, où les minutes sont transférées à Asensio, Odegaard et Rodrygo. Nous assistons également au développement de Kubo à Villarreal pendant que nous regardons la récolte actuelle pousser ensemble. L’été prochain marquera probablement aussi la sortie de deux légendes: Marcelo et Luka Modric.

Je ne serais pas si déçu que le club ne fasse aucune (majeure) signature cet été. Parfois, la continuité l’emporte, et je ne sais pas à quel point vous pouvez améliorer l’équipe de la façon dont Zidane l’a actuellement structurée. L’équipe a trois trous «flagrants»: un arrière droit de remplacement, un milieu de terrain défensif remplaçant et un buteur de sang-froid pour compléter Benzema. La place d’arrière droit sera occupée par Alvaro Odriozola. L’emplacement du milieu de terrain défensif n’a pas de sauvegarde physique, mais un remaniement schématique sous la forme d’un double pivot qui implique probablement Fede Valverde. (Cette place est difficile à remplir, car Zidane ne met pas Casemiro au banc. Un autre manager peut voir les choses différemment, mais c’est une réalité théorique différente.)

Un buteur transcendant qui résout tant de problèmes, comme Mbappe, n’est pas disponible. Vous pouvez obtenir quelqu’un en dessous de ce niveau, mais vous avez déjà Asensio et Jovic pour cela.

Il sera intéressant de voir si Zidane peut maintenir l’efficacité défensive qu’il a si admirablement établie. Le Real Madrid n’est historiquement pas une bonne équipe défensive. Faire signer des défenseurs de classe mondiale – Walter Samuel, Fabio Cannavaro – ne suffisait souvent pas. La conception schématique de l’équipe était celle qui invitait à l’auto-sculpture. Après avoir vu Cannavaro – un vainqueur du Balon D’or et l’un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps – avoir l’air de se noyer au Real, nous avons commencé à théoriser: même un duo CB de Franco Baresi et Franz Beckenbauer ensemble échouerait ici. . Bien sûr, l’équipe, historiquement, n’a pas été conçue pour que les défenseurs prospèrent. Il est conçu pour les défis héroïques de dernière seconde et les miracles du gardien de but. Seules de brèves poussées depuis le début du siècle, sous Mourinho, Capello, et dans une mesure fugace, Ancelotti, ont permis à l’équipe de masquer certains trous défensifs.

Zidane a changé la culture défensive. Il a commencé à s’appuyer moins sur l’héroïsme que sur un système. Il a utilisé ses pions pour se défendre aux bons endroits. Cela a facilité le travail de tout le monde. « Chaque fois que nous parlons de la défense, nous parlons du gardien de but, des quatre arrière et de la ligne arrière », a déclaré Zidane après que le Real Madrid ait remporté son titre de champion. «Et ce n’est pas ainsi que cela fonctionne, car dans le football, tout le monde doit se défendre et cela s’applique aussi en attaque»

C’est peut-être un témoignage de l’évolution de Zidane – un témoignage de continuité et de patience. Le placement de Casemiro par Zidane, son utilisation de Modric comme un sauveur surhumain dans tous les aspects du terrain, la façon dont il s’est soumis au trou noir défensif (en d’autres termes, le demi-espace) entre Ramos et Marcelo étaient toutes d’énormes critiques de sa défensive. schème. À juste titre. Le positionnement défensif était comme de la lave.

Tout a changé. Le positionnement amélioré de l’équipe a été complété par des renforts en forme de Ferland Mendy et Fede Valverde – ainsi qu’un Thibaut Courtois amélioré. (L’analyse détaillée de la défense améliorée a déjà été discutée. Valverde n’était pas une nouvelle signature, mais il aurait tout aussi bien pu être la façon dont Zidane a tiré le meilleur parti de lui.)

Et c’est ce que les gens sous-estiment à propos de la continuité. À chaque saison, les jeunes joueurs s’améliorent et se transforment en nouvelles recrues pour leur équipe. Les managers, tout comme les joueurs, montent et déclinent. Zidane a-t-il encore atteint son apogée? Peut-il améliorer les erreurs de cette saison comme il a amélioré la défense de l’équipe? Si oui, est-il, de manière philosophique, une nouvelle signature managériale?

Il a encore beaucoup à répondre. Cette équipe ne surpasse pas par magie ses problèmes la saison prochaine. La correction de l’infraction est un point à l’ordre du jour. Il y en a une autre flagrante: pendant deux saisons consécutives, l’équipe a été brûlée par une équipe de pressage implacable. L’Ajax et Manchester City ont tous deux anéanti Casemiro en huitièmes de finale. Peu d’équipes ont osé faire pression sur le milieu de terrain défensif du Real Madrid pendant 180 minutes consécutives – il faut un certain type de cohésion de niveau élite pour récupérer le ballon sans risquer que votre transition défensive échoue. Zidane a besoin d’une réponse à ces équipes dans les moments décisifs de la saison.

Ce sera difficile à faire à mesure que son cœur chéri vieillira. Sergio Ramos n’était présent dans aucune des deux défaites retour du Real Madrid contre l’Ajax et City respectivement. C’était choquant de voir à quel point l’équipe le manquait. Marcelo n’était pas là vendredi dernier. Si vous retirez ces deux footballeurs techniquement brillants de l’alignement, votre résistance à la presse est zappée. Mais ces deux joueurs ne seront pas comptés sur le long terme. Zidane devra trouver une solution schématique. Modric et Kroos n’ont pas été suffisamment utilisés à l’Etihad pour soulager les souffrances de l’équipe. Aucun point n’était connecté de la défense à l’attaque.

Zidane devra trouver une nouvelle épine dorsale et de nouvelles solutions. Cela peut prendre du temps. Le Real Madrid ressentira encore les effets du départ de Ronaldo, peut-être pendant des années. C’est peut-être la même chose avec Ramos, Marcelo et Modric. (Ce n’est pas que triste et sombre! Odegaard, Mendy et peut-être Mbappe devraient rendre la transition plus supportable qu’elle ne le serait pour d’autres clubs. Le Real Madrid s’est mis en bonne position, et est loin de tout type de désastre qui la rendrait un club typique se replie dans la non-pertinence pendant un cycle ou trois.)

Mais certaines des incertitudes entourant ces questions (et nous n’avons même pas encore plongé dans les problèmes offensifs de l’équipe) sont également passionnantes. Pour certains, la fin à Manchester n’était qu’un simple chapitre que nous parcourons – loin de la fin de toute histoire. Faites-le tourner de la bonne manière et c’est la naissance d’une nouvelle ère passionnante, qui compte autant de jeunes stars talentueuses que de vétérans vieillissants et décolorés. Demandez aux fans de l’AC Milan comment ils ont prévu pour l’ère post Rui Costa, Shevchenko, Nesta, Maldini, Seedorf et Kaka. Vous commencerez à apprécier la composition de la composition du club de l’autre côté d’une dynastie. (Encore une fois, de nombreuses mises en garde, et vous devez toujours conserver les bons talents que vous développez, ce dont j’ai parlé ici. Vous devez également apprendre de ces sorties de la Ligue des champions et de ces lacunes tactiques.)

D’un point de vue global et agrandi, je suis d’accord avec le chemin que le Real Madrid a emprunté depuis 2015. Oui, des erreurs ont été commises. Mais les erreurs n’ont pas jeté le grand plan par la fenêtre. La trajectoire reste positive. Ils ont profité de la fenêtre Ronaldo qu’ils avaient. Ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas remplacer Ronaldo après son départ et ont décidé que la voie alternative serait de stocker toutes les jeunes étoiles possibles, afin de préparer la prochaine superstar. Lorsque des opportunités se présentent, ils signeront toujours l’extraterrestre transcendant.

Ils ont également été patients avec Zidane. Il est tentant de rire de cette affirmation, car il est facile d’être patient avec un manager qui a tant gagné. Mais le conseil d’administration a soutenu Zidane tout au long du processus et lui a permis de construire la liste comme son esprit l’envisage. Ils ont abandonné des joueurs talentueux de l’académie et ont respecté son veto contre des joueurs comme Kepa Arrizabalaga. Ceux qu’il voulait se débarrasser de la liste – James, Bale – étaient difficiles à déplacer. Le conseil s’est mordu la main en cherchant parfois son portefeuille en raison des souhaits de Zidane. Zidane est effectivement le manager et le directeur sportif de l’équipe. Il est les deux. Il est la réponse de l’équipe pour trouver un équilibre entre les souhaits à long et à court terme. Les gestionnaires transitoires ne penseront pas nécessairement comme lui.

Avec Zidane demandant le retour d’Odegaard, une autre question se pose: quels sont les autres dominos qui tombent? Quelque chose doit bouger. Si James ou Bale (ou les deux) partent, qu’est-ce qui a changé? Qui prend leurs contrats respectifs? Collectivement, ils n’ont absorbé que 1511 minutes cette saison. Si vous perdez les deux, est-ce encore assez de temps pour jouer? Si Odegaard joue sur l’aile droite, où est-ce que cela laisse Asensio, qui a à peine eu de minutes cette saison? Rodrygo? Vazquez? Changez plus profondément, et Valverde est là. Modric part-il plus tôt que prévu? Isco?

Odegaard lui-même prendra-t-il une banquette arrière? Zidane demande rarement des joueurs qu’il n’utilise pas, mais il l’a fait dans le passé – misant sur l’assurance de la profondeur de leur équipe tout en les assurant de leurs futurs rôles.

La débâcle de Manchester City ressemblait à un échec colossal, non pas en raison du score global, mais du manque inattendu de parité entre les deux équipes, ainsi que de la gueule de bois décevante d’une excellente campagne de championnat.

Mais ce match semble aussi être un souvenir lointain maintenant, et pourrait servir de blip plutôt normal dans la quête du club pour plus de succès. Le football va vite. Le Real Madrid suit le rythme.