Les équipes argentines de première division et Tigre, qui est en deuxième mais joue la Copa Libertadores, s’entraîneront à nouveau le 10 août, a rapporté ce mardi le président de l’Association argentine de football (AFA), Claudio Tapia.

Tapia a fait cette annonce lors d’une conférence de presse à la porte de la Casa Rosada, après avoir rencontré les autorités gouvernementales. Les séances d’entraînement pour les équipes féminines seront également autorisées à partir de cette date.

«Le gouvernement avait une bonne prédisposition. Nous sommes venus avec l’idée que la Coupe Libertadores commencerait en premier et la suivante une semaine plus tard et nous avons trouvé cette agréable nouvelle « , a déclaré le président de l’instance dirigeante du football argentin.

L’AFA avait déjà présenté le 14 juillet son protocole sanitaire, qui a été approuvé par le gouvernement après avoir apporté des modifications mineures.

Le 17 mars, le ministère du Tourisme et des Sports a annoncé la suspension de toutes les catégories du football argentin. Trois jours plus tard, un isolement social, préventif et obligatoire a été décrété qui régit encore à ce jour dans certaines régions et qui prendra fin, en théorie, le 16 août.

Le 28 avril, l’AFA a annoncé la «fin» de la saison 2019/20, la suspension des descentes et que les classements en attente pour les coupes internationales et les promotions seront définis, si possible, dans de nouveaux tournois qui se joueront dans le second semestre.

10 juillet Conmebol a annoncé que la Copa Libertadores reprendrait le 15 septembre et la Coupe d’Amérique du Sud le 27 octobre. Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defence and Justice et Tigre joueront pour Libertadores le 17 septembre.

Les décès de Covid-19 en Argentine ont atteint leur maximum quotidien depuis le début de la pandémie lundi dernier, alors qu’ils se sont produits 166 décès pour atteindre 3 813 décès, mais les résultats positifs enregistrés étaient les plus bas en huit jours.

Le ministère de la Santé a indiqué dans son rapport de l’après-midi que 4192 cas de coronavirus ont été détectés dans le pays du sud, et le nombre total d’infections est de 206 743, dont 91 302 personnes ont été libérées.