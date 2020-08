Personne n’a jamais imaginé que Lionel Messi deviendrait disponible pour les clubs de Premier League, mais cela pourrait-il être sur le point de changer?

Jeudi, Messi a assisté à une réunion avec le nouveau patron de Barcelone, Ronald Koeman, et selon la radio catalane RAC1 via Sportsmail, les nouvelles n’étaient pas bonnes pour Koeman, car le joueur de 33 ans aurait déclaré qu’il était «plus ouvert que dedans» lors de la discussion. son avenir avec les géants catalans.

Lorsque l’un des plus grands joueurs, sinon le GOAT, deviendra disponible, il y aura naturellement une grande réaction et les commentaires rapportés par Messi ont envoyé des ondes de choc dans le monde du football.

Un autre article du Daily Mail répertorie Manchester United comme l’un des prétendants potentiels, avec les autres suspects habituels tels que l’Inter Milan, la Juventus, Man City et le PSG.

Naturellement, cela a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux et alors que certains fans de United ont vu le côté drôle d’un hypothétique coup pour le sorcier argentin, d’autres ont commenté que ses meilleurs jours sont maintenant derrière lui et l’ont même prévu pour envisager un déménagement!

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Venez à Manchester United, vous vous intégrerez bien sur le banc»

Un autre a dit: «Il veut sortir maintenant parce qu’ils luttent? Qu’est-il arrivé à tous les il restera et terminera sa carrière là-bas? Il devrait les laisser sur une bonne note pas quand ils sont à terre! Lâche »

Frank Kilgannon, fan de United, a tweeté: «Lol Utd ne dépensera pas plus de 100 millions de livres sterling pour un jeune bon joueur. Ils ne paieront pas plus de 200 millions de livres sterling pour lui, même s’il est bon. Inter Miami plus probable ou PSG! »

Wayne Preston a posté « Messi à United et je suis un fan de United…. Cela n’arrivera jamais »

Voici ce que Chantelle avait à dire: «Nous ne paierons pas 108 millions de dollars pour le sancho, nous n’avons donc aucune chance de se le permettre et est-il encore arrivé car il a disparu vendredi»

Alpesh a comparé Messi à d’anciennes stars de United « Si c’est vrai, nous commettons le même genre d’erreur que lorsque nous avons amené Lukaku, Sanchez, Memphis »

Un autre tweet de The Sun a vu le favori des fans, Graeme Souness, dire à Man Utd de faire un pas pour le record marquant Barcelone en avant.

Alors que le chronomètre continue de tourner dans la fenêtre de transfert estivale, il y aura des histoires de transfert complètement fabriquées et celles qui sont concrètes et celle-ci est presque certainement la première.

Considérant que United a refusé de payer le prix demandé de 120 millions d’euros (108 millions de livres sterling) pour Jadon Sancho, une décision officielle pour Messi semble hautement improbable, mais nous pouvons tous rêver, n’est-ce pas?