Les larmes de Neymar Jr. dès la fin du match seront l’une des images de la finale de la Ligue des champions 2019/20. Le Brésilien a mené le classement historique du PSG pour sa première finale de Ligue des champions en 25 ans, mais n’a pas pu toucher à nouveau la gloire européenne et a dû s’incliner devant le Bayern Munich, qui a gagné avec un but d’un joueur formé à l’académie de la jeunesse parisienne. , Kingsley Coman.

Neymar a eu, à 18 minutes, la première belle opportunité pour l’équipe de France, mais son tir bas a trouvé la jambe gauche d’un énorme Manuel Neuer. Peut-être qu’il ne s’était pas heurté au but allemand, le sort de la rencontre aurait été différent. Comme si Kylian Mbappe, au bord du repos, profitait d’un autre plus clair.

Le Brésilien n’avait pas marqué lors des matches précédents de cette phase finale de la Ligue des Champions, mais il avait été décisif dans l’accès au match final. Il ne s’est pas caché à La Luz. Bien au contraire. Il a essayé, peut-être trop tard. Mais terne, sans succès.

Neymar Il a eu une véritable histoire d’amour avec la finale depuis son passage au Brésil avec Santos, avec ces Coupes dans son pays il y a dix ans, ou la Copa Libertadores. Lors de son passage à Barcelone, il a également connu la gloire en Ligue des champions 2015, précisément en Allemagne, à Berlin, et même dans la Copa del Rey, qu’il a remportée trois fois, ou la Super Coupe d’Espagne et continentale, et avec le PSG. Il a déjà disputé deux Coupes, une Coupe de la Ligue et deux Super Coupes de France.

Il y a quatre ans, il a atteint la gloire olympique à Maracana. Contre l’Allemagne de Serge Gnabry ou Nicklas Sule, qui ont rendu la pièce et se sont vengés, il a été le grand protagoniste de la première médaille d’or du Brésil aux Jeux. Devant un stade et des fans enthousiastes. Neymar a régné, comme il l’a fait sur la même scène lors de la Coupe des Confédérations en 2013 ou lors de la Coupe du Monde des Clubs avec Barcelone.

Cette fois, il n’a pas réussi à porter sa deuxième couronne continentale et à faire une véritable histoire pour le projet parisien multimillionnaire. Le Bayern a commencé comme favori et a rempli sa condition. Mais Neymar Il savait que la finale aurait pu être à cette première occasion où Neuer l’a éliminé. Il ne trouva donc aucune consolation.