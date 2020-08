Le football est, sans aucun doute, l’un des sports les plus populaires au monde, sinon le plus populaire. Une preuve en est le fait que presque tous les pays ont leur propre équipe de football et parfois même leurs ligues et compétitions de football. Même les joueurs de différents continents ou régions sont des fans de joueurs d’autres régions. Dans l’ensemble, on estime qu’il y a au moins 3 millions de fans de football dans le monde. Avec un sport aussi populaire que le football, vous pouvez également vous attendre à ce qu’il soit un favori classique en matière de paris sportifs.

En fait, vous pouvez lire de nombreux conseils de paris, critiques de bookmakers et recommandations de sites provenant de bons sites de critiques tels que Betenemy.com. D’autre part, il est recommandé de connaître et de comprendre certaines choses avant de commencer à parier sur le football. Une telle chose est les différents types de paris que vous pouvez faire sur un match de football.

Voici quelques-unes des façons les plus populaires de parier sur le football pour lancer votre voyage de paris.

Moneyline

Un pari Moneyline est le type de pari le plus simple et le plus direct que vous puissiez faire. C’est aussi la raison pour laquelle la plupart des débutants dans les paris sur le football optent pour ce type de paris au début.

Dans un pari Moneyline, vous pariez sur qui, selon vous, gagnerait la partie. Selon les chances, vous êtes prêt à réaliser un profit pour chaque 100 $ que vous pariez. Par exemple, si les chances sont de -100 pour les favoris et que vous avez gagné le pari, vous devez faire un profit de 100 $ pour chaque 100 $ que vous pariez sur l’équipe gagnante.

Paris Handicap asiatique

Le Paris Handicap asiatique est une forme de pari qui peut être délicate et difficile à comprendre au début. Bien que cela puisse devenir complexe et compliqué, apprendre et maîtriser ce type de pari peut très bien porter ses fruits car il peut vous rapporter d’énormes profits à la fin.

En termes plus simples, un pari Handicap asiatique vous fera parier sur les résultats spécifiques de chaque partie. Cela peut inclure les buts de chaque équipe, le nombre total de blocs par match, les remises en jeu, le nombre de passes décisives, le nombre de cartons émis par équipe ou pour les deux équipes, et bien d’autres.

Spread Betting

Il est important de comprendre que les paris répartis dans le football sont un peu différents des paris à points répartis. Les paris Spread sont différents dans la mesure où ce type de paris n’implique pas les cotes. De plus, les enjeux et les paiements ne sont pas fixes.

Paris en direct

Les paris en direct, ou parfois appelés paris en jeu, sont un type de pari dans lequel les parieurs regardent ou écoutent un flux en direct du jeu, et ils font ou ajustent leurs paris en fonction des cotes en direct présentées. Les chances, alors, peuvent également changer en fonction de la façon dont le jeu est joué. Un outsider peut rester comme un outsider ou être remplacé par les favoris. De plus, les probabilités que vous voyez au début du jeu peuvent soit rester les mêmes, devenir plus rentables au fur et à mesure du jeu, ou devenir moins rentables avec le temps.

Les paris en direct sont populaires parmi les parieurs qui aiment le plaisir de regarder le jeu tout en plaçant leurs paris. C’est parfait pour les parieurs qui sont également des fans de football extrêmes.

Paris d’échange

Ce type de paris élimine le besoin d’un bookmaker, car les paris sont échangés et facilités entre les individus. Les cotes ne sont pas non plus fixées dans ce type de pari, et les individus ont plus de liberté sur le style de pari qu’ils veulent faire – du pari le plus simple sur Moneyline aux types de pari auxquels ils ne pouvaient que penser.

Image de: unsplash.com