Le tournoi de retour au jeu de la MLS est presque terminé, mais la reprise du reste de la saison régulière n’est pas loin derrière.

La MLS a annoncé son intention de reprendre le jeu sur les marchés locaux samedi, à compter de la semaine prochaine avec les deux équipes qui ont été forcées de rater la compétition MLS Is Back à Orlando. Le FC Dallas et le Nashville SC ont trois matches en cours sur le reste de la ligue en raison de l’impossibilité de jouer en phase de groupes en raison de multiples tests de coronavirus positifs parmi leur personnel. Ils lanceront le retour post-Orlando l’un contre l’autre avec une paire de matchs à Frisco, au Texas, les 12 et 16 août pour combler rapidement cet écart. Un nombre limité de fans sera autorisé à assister à certains marchés conformément aux directives de l’État, mais la MLS admet que la majorité des matchs se joueront à huis clos.

C’est effectivement la même manière que les clubs USL ont fonctionné depuis le retour de leurs ligues le mois dernier. D’autres considérations relatives aux coronavirus ont également façonné la prochaine partie du calendrier, avec des déplacements aussi limités que possible au début et une décision à prendre sur ce qui arrivera aux trois équipes canadiennes de la ligue alors que le gouvernement canadien continue de s’opposer aux États-Unis. d’aller-retour à travers la frontière. C’est le même problème qui a forcé les Blue Jays de Toronto à disputer leurs matchs à domicile cette saison à Buffalo, New York.

« En raison des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada, la MLS a annoncé la phase initiale du calendrier révisé de la ligue avec chaque club américain disputant six matches contre d’autres équipes américaines d’ici le 14 septembre », a écrit la ligue dans un communiqué. « La Major League Soccer continue de travailler avec les trois clubs canadiens de la ligue concernant les plans de poursuivre la saison régulière. Plus de détails sur les horaires des équipes canadiennes seront annoncés dans un proche avenir. »

Le premier week-end complet de matchs aura lieu du 21 au 23 août, marquant le coup d’envoi de ce qui sera l’une des trois phases de six matchs avant les séries éliminatoires élargies. La phase d’ouverture sera lourde de rivalités régionales. LAFC et le LA Galaxy se rencontreront le 22 août, le même jour que l’Inter Miami affrontera Orlando City et les Colorado Rapids joueront au Real Salt Lake. Le programme complet peut être consulté ici.

Chaque équipe disputera 18 matchs supplémentaires, à l’exception du FC Dallas et de Nashville, qui en disputera 21, de sorte que les 26 équipes se retrouvent sur 23 matchs joués. Le reste du calendrier devrait être annoncé début septembre.

«Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le tournoi MLS is Back – joueurs, entraîneurs, personnel et partenaires – pour leur rôle en nous aidant à retrouver l’élan que nous avions au début de notre 25e saison et à renouer avec nos fans passionnés,» MLS a déclaré le commissaire Don Garber dans un communiqué. «Depuis la suspension du jeu en mars, nous avons travaillé sur des plans pour jouer autant que possible notre saison, en commençant par le tournoi en Floride et en reprenant sur nos marchés locaux après la compétition. Nous restons concentrés sur la santé et la sécurité de nos joueurs, entraîneurs et employés, et sommes impatients de poursuivre notre saison sur nos marchés nationaux.

La MLS a montré que sa bulle fonctionnait, sans test de coronavirus positif au cours des trois dernières semaines et comptant, menant à la finale du tournoi de mardi entre Orlando City et les Portland Timbers. Le grand joker qui laisse cette bulle est ce qui se passe en dehors de celle-ci et si les clubs sont capables de rester à distance du virus qui a infecté près de cinq millions d’Américains et tué environ 160000. Les joueurs, les entraîneurs et le personnel essentiel continueront d’être soumis à des tests réguliers de coronavirus et à d’autres « protocoles complets de santé et de sécurité », a déclaré la ligue.

En supposant que la saison régulière peut reprendre sans accroc, les éliminatoires suivront. La MLS a été catégorique sur l’organisation du reste de sa saison au meilleur de sa capacité, ce qui signifie que la Coupe MLS est repoussée en décembre. Après la fin de la saison régulière le 8 novembre, les éliminatoires débuteront le 20 novembre, avec 18 équipes participant à l’édition 2020, contre 14 la saison dernière. La Coupe MLS est prévue pour le 12 décembre.

Selon ., les séries éliminatoires pourraient se présenter comme suit: Nashville étant passé à la Conférence Est pour le reste de 2020 – ce qui, avec le recul, est un peu un gaspillage compte tenu du fait que le mouvement a été fait pour accueillir les groupes à MLS Is Back et Nashville n’a pas fini de jouer – il y a un déséquilibre avec 14 équipes à l’Est et 12 à l’Ouest.

En conséquence, sur les 18 équipes qui atteignent les séries éliminatoires, 10 viendraient de l’Est et huit viendraient de l’Ouest – les quatre dernières équipes de l’Est se disputant ce qui équivaut à des matchs de play-in pour un groupe de huit équipes. À partir de là, huit équipes dans chaque conférence joueraient des matchs à élimination directe à une jambe jusqu’à ce qu’un vainqueur de la Coupe MLS soit couronné.

La ligue n’a pas précisé de plans pour les séries éliminatoires dans son annonce de samedi.