Les informations selon lesquelles Manchester United est sur le point de signer le gardien de but de Leicester City, Kasper Schmeichel, semblent être loin du compte.

Une autre saison horrible du numéro un de United, David de Gea, a conduit à d’immenses spéculations sur son avenir à Old Trafford, malgré le fait que son contrat de 375000 £ par semaine court jusqu’en 2023 au moins.

Et malgré le fait que Schmeichel, 33 ans, ait fait un hurleur dont De Gea aurait été fier, offrant à Jesse Lingard le but qui a remporté la victoire de United lors de la confrontation en Premier League avec Leicester, The Sun affirme que les Red Devils sont à lui pour remplacer l’Espagnol.

Cela semble une histoire improbable, même selon les normes du Sun.

Le contrat du Danois à Leicester court également jusqu’en 2023 et les Foxes n’auraient aucune raison de lui permettre de partir à moins qu’une somme ridicule ne soit offerte.

Dean Henderson de United a 10 ans de moins que Schmeichel et a enregistré de meilleures statistiques sur presque tous les marqueurs importants que l’homme de Leicester et De Gea cette saison, donc le négliger et payer plus que les chances pour un joueur de 33 ans n’a pas de sens.

Cela n’a vraiment de sens que pour quelqu’un qui a besoin de vendre des journaux avec une histoire sensationnelle. Avoir un Schmeichel entre les postes à Old Trafford est une notion romantique, mais ce navire a sûrement navigué jusqu’à ce que la prochaine génération arrive.

Le libellé de l’article du journaliste Duncan Wright est révélateur.

«Manchester United évalue un mouvement de choc» – «peser» ne veut rien dire.

« Leicester ace Schmeichel est considéré comme une option toute faite pour entrer », mais Wright ne dit pas par qui cela est « vu »; ce pourrait même être le journaliste lui-même.

Il poursuit: « Mais le vainqueur du titre 2016, 33 ans, serait relativement bon marché à acheter par rapport au très apprécié Jan Oblak, 27 ans, de l’Atletico Madrid, qui a une clause de libération d’environ 109 millions de livres sterling » – eh bien, c’est une évidence: un vieillissement La Ford Focus coûtera beaucoup moins cher qu’une plus récente, mais cela n’en fait pas une meilleure affaire.

Il n’y a pas non plus de preuve que United soit de toute façon pour Oblak, ni si Atleti exigerait que la clause de rachat soit respectée si tel était le cas.

Pourtant, rien de tout cela n’a empêché de nombreux journaux et sites de fans majeurs en Angleterre et à l’étranger de raconter l’histoire de The Sun.

Il est bien sûr vrai qu’Ole Gunnar Solskjaer a une décision difficile à prendre à propos de De Gea, qui a été classé 15e sur 20 gardiens de but de Premier League par sofascore.com malgré que United ait gardé 13 feuilles blanches. Mais suggérer qu’à 23 ans, Dean Henderson est trop jeune pour succéder à l’Espagnol n’a pas de sens. Après tout, Sir Alex Ferguson a acheté De Gea alors qu’il n’avait que 21 ans et n’avait aucune expérience en Premier League.

