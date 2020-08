Ce lundi 10 août, les sessions de formation ont été réactivées et, par conséquent, Bouche Il a repris ses pratiques dans sa propriété située à Ezeiza. Le premier jour, 29 footballeurs ont subi les mesures sanitaires correspondantes selon le protocole.

Michelangelo Russo Il était également présent et a tout supervisé depuis un secteur particulier, éloigné et conditionné pour qu’il soit protégé. L’entraîneur, avec le personnel d’entraîneurs, a décidé de diviser l’équipe en six groupes. Pour cela, on partait du principe que les joueurs de la même position et ceux qui étaient généralement des partants ne coïncidaient pas.

Les six groupes étaient composés de:

Esteban Andrada, Julio Buffarini, Gastón Avila, Ramón Abila et Pablo Gerzel.

Manuel Roffo, Frank Fabra, Carlos Zambrano, Pol Fernández, Carlos Tevez et Agustín Obando.

Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara, Nicolás Capaldo et Enzo Roldán.

Agustín Rossi, Emmanuel Más, Jorman Campuzano, Mauro Zárate, Sebastián Villa et Aaron Molinas.

Lisandro López, Iván Marcone, Emanuel Reynoso, Eduardo Salvio et Walter Bou.

Marcelo Weigandt, Sebastián Pérez et Mateo Retegui.

Séparé en groupes et respectant les protocoles convenus par l’AFA avec les autorités sanitaires, le campus a débuté sa première journée de formation au centre Ezeiza après la quarantaine. # VamosBoca pic.twitter.com/22VzQQyag8 – Boca Jrs. Officiel (de ) (@BocaJrsOficial)

10 août 2020

Au total, il y avait 29 joueurs et il n’était pas présent Agustin Almendra, le seul joueur « Xeneize » à avoir été testé positif au coronavirus. En outre, Jan Hurtado s’est approché de la propriété pour lui dire au revoir car il sera prêté au Bragantino du Brésil, tandis que Franco Soldano ne pouvait pas l’être puisque sa continuité avec l’Olympiacos n’a pas encore été convenue.