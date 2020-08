Le football allemand espère ramener les supporters dans les stades le mois prochain. Cela ne ressemblera en rien à une saison de Bundesliga typique.

Les fans ne seront pas autorisés à boire de la bière ou à se tenir debout sur des terrasses telles que le célèbre «Mur jaune» du Borussia Dortmund, du moins pour commencer, et ce ne sera que les supporters locaux jusqu’à la fin de l’année.

Les 36 clubs des deux premières divisions masculines d’Allemagne ont tenu une réunion virtuelle mardi pour définir les grandes lignes des ligues. Le nombre exact de fans autorisés peut varier d’un club à l’autre.

Le retour provisoire dépend de la façon dont le coronavirus se propage en Allemagne et nécessite l’approbation d’une mosaïque d’autorités régionales et locales. Les responsables locaux de la santé à Leipzig ont soutenu les projets de retour des fans, mais le gouverneur de Bavière – domicile du champion du Bayern Munich – a été plus prudent.

Les clubs ont accepté d’interdire les supporters à l’extérieur dans l’espoir de réduire le nombre de personnes voyageant à travers le pays pour assister à des matchs. Les sections debout sont un élément clé de la culture des fans bruyants et colorés de l’Allemagne, mais on pense qu’il est plus facile d’imposer une distance sociale entre les fans assis.

Il est également prévu de conserver davantage de données personnelles sur les fans avec un système de billetterie en ligne personnalisé pour faciliter la recherche des contacts.

La nouvelle saison débute en Allemagne avec les matchs du premier tour de la Coupe à partir du 11 septembre. L’UEFA organise les derniers tours de la Ligue Europa en Allemagne ce mois-ci, mais tous les matchs sont sans spectateurs.

Les décisions de la ligue sont intervenues alors que le club de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach, a organisé mardi une séance d’entraînement ouverte devant 300 fans portant un masque facial.