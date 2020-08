PONTECAGNANO FAIANO (SA). Semaine officielle à domicile Faiano, le club de Salerne qui participera au prochain championnat d’excellence de Campanie a défini deux précieuses reconfirmations et un nouvel achat. En défense, il y a le oui de Mirko Di Giacomo aussi pour la saison prochaine, dans les couloirs latéraux même sort pour Paolo Ruggiero, enfin en attaque vient la signature de Antonio D’Angelo.

Par Giacomo Mirko Faiano

BALUARD DÉFENSIF

Di Giacomo est un joueur central né à Salerne né en 1990, pour la cinquième saison sous le maillot vert et blanc, la troisième consécutive. En cinq saisons à Faiano, il a remporté quatre sauvetages et joué les séries éliminatoires en 2016/2017. Dans le dernier millésime, il portait également le brassard de capitaine. Centre de défense rapide et dynamique qui ne lésine pas sur le coup de pied placé et le tir de loin, Di Giacomo ira faire équipe avec Di Donna.

Paolo Ruggiero Faiano

FLÈCHE BLANCHE VERTE

Ruggiero est un voltigeur de classe 96 qui a atteint la neuvième saison consécutive dans un maillot vert et blanc. Un record pour le garçon, qui a fait ses premiers pas dans l’école de football, mais surtout de nombreuses satisfactions comme le championnat Promotion remporté en 2012/2013 et les deux titres régionaux avec les Juniors en 2014 et 2016. Une flèche supplémentaire de grande valeur disponible pour le technicien Amedeo Ceresoli.

Antonio D’Angelo avec les présidents Faiano

GRÈVE GRÈVE

Enfin, D’Angelo est un attaquant napolitain né en 1998, malgré son jeune âge, il a acquis de l’expérience en Lega Pro et en Serie D. Il fait ses premiers pas dans la jeunesse d’Ischia, où il arrive pour faire ses débuts en équipe en C en récoltant deux apparitions. La ligue dans laquelle il a le plus d’apparitions est celle interrégionale, dans laquelle il a habillé les maillots de Francavilla, Pomigliano et Portici, une équipe dans laquelle il a atteint les séries éliminatoires en signant six buts. La saison dernière, D’Angelo a joué en Excellence, d’abord avec Mondragone et plus tard avec Mariglianese. Avant la clôture prématurée des championnats, il a marqué huit buts avec les deux équipes. Un achat important pour l’attaque blanc-vert, une opération conclue par le réalisateur Landi grâce au placet des présidents Pappalardo et Villecco.

