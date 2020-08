Le média polonais Onet Sport a récemment obtenu un document incroyable: un contrat non signé, en espagnol, entre Robert Lewandowski et le Real Madrid. La date: le 9 décembre 2013, moins d’un mois avant que Lewandowski puisse officiellement signer avec le Bayern Munich. Lewandowski avait conclu un accord oral pour rejoindre le Bayern, mais l’offre lui a donné des doutes. Doit-il rejoindre Los Blancos et vivre à Madrid? En fin de compte, Lewandowski a tenu parole et est devenu une légende du Bayern.

Le contrat avec le Real Madrid

Les conditions proposées par le Real Madrid étaient impressionnantes: un contrat de six ans du 1er juillet 2014 à un peu plus d’un mois, le 30 juin 2020. Le contrat valait 8,6 € brut par an, et en plus de cela, Lewandowski recevrait un prime à la signature de 10,9 millions d’euros.

Onet Sport: Le contrat que le Real Madrid a offert à Lewandowski en décembre 2013 comprend une prime à la signature de 10,96 M € + 9,6 M € de salaire annuel jusqu’en juin 2020. Interdit de faire de la moto, du ski, du bateau à moteur, du parapente et de l’escalade. pic.twitter.com/kP3aDWh7Rr – M • A • J (@Ultra_Suristic) 2 août 2020

Un autre accord a garanti à Lewandowski encore plus d’argent pour ses droits d’image, un paiement unique de 1,9 million d’euros et un autre 1,5 million d’euros bruts par an.

L’ensemble du contrat était d’une valeur brute de 75,5 millions d’euros et comprenait une option de rachat de 150 millions d’euros. Onet note que «le contrat offert au tireur d’élite était assez standard; il ne contenait pas de clauses inattendues, bien que le Real ait interdit au concurrent de conduire une moto, de faire du bateau à moteur, de skier, de parachutisme et de faire toute sorte d’escalade.

Mais Lewandowski n’a pu le signer que le 1er janvier 2014, six mois avant la fin de son contrat avec Dortmund. Il avait dit au Bayern qu’il signerait avec eux. Tiendrait-il parole?

Numéro 9 du Bayern ou sauvegarde de Benzema?

Le Borussia Dortmund avait hâte que Lewandowski signe avec le Real Madrid: ils étaient résignés au fait qu’il quittait le club, mais il serait bien mieux de le perdre contre la Liga que contre leur éternel rival, le Bayern Munich, surtout avec l’aiguillon de Le transfert de Mario Götze à Munich est encore frais.

L’agent de Lewandowski, Cezary Kucharski, a rencontré plusieurs fois les représentants du Real pour des entretiens. Lewandowski était intéressé: Kucharski a rappelé: «Il voulait aller au Real et se retirer de son contrat avec le Bayern. Il aimait l’idée de vivre et de jouer à Madrid.

Le directeur sportif du Bayern à l’époque, Matthias Sammer – maintenant conseiller du Borussia Dortmund – a eu vent des discussions et a appelé Kucharski: « J’ai entendu les officiels du club à Munich – le directeur sportif Matthias Sammer m’a appelé, furieux. »

Les fans du Bayern Munich se souviendront qu’un aspect du terrain du Bayern pour amener Lewoy Sané à Munich était un numéro: le club lui a promis le maillot numéro 10 tant convoité. Le Bayern a fait la même chose avec Lewandowski: le Bayern lui a promis le maillot numéro 9, mais pas le Real Madrid. Karim Benzema porte toujours ce maillot aujourd’hui.

Kucharski s’est moqué de l’idée que Pep Guardiola n’aurait aucune utilité pour Lewandowski: le Bayern avait toujours eu de brillants avant-centres et il pensait que Lewy le deviendrait aussi.

«Je pensais que le Bayern était la meilleure option pour Robert depuis le début. Robert devait être le numéro un de son nouveau club. Je ne pouvais pas le laisser devenir soudainement un remplaçant à son poste, même s’il s’agissait du Real », a déclaré Kucharski.

Une légende du Bayern et de la Bundesliga

Le Real a allumé le charme: Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos ont tous deux dit à Lewandowski: « Vous devez jouer avec nous! » dit-il plus tard. Mais en réponse à la pression du Real, le Bayern a augmenté ses conditions salariales et Lewandowski a signé comme promis, bien que dans des conditions légèrement pires que celles qu’il aurait reçues du Real Madrid.

Lorsque le Real est venu appeler à nouveau et a tenté de faire fuir Lewandowski, le Bayern a carrément ignoré son offre de 50 millions d’euros pour l’attaquant. En fin de compte, Lewandowski a signé une autre prolongation, le gardant au Bayern Munich jusqu’en 2023, où il est passé de record en record.

Nous pensons que Lewandowski a pris la bonne décision.