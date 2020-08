Le balai passera par le vestiaire du FC Barcelone, comme il l’a déjà fait par le bureau de Quique Setién. Tout le monde le sait et c’est peut-être pour cela que les noms, les candidats et les offres ont commencé à sonner partout.

Et sur la première ligne de départ se trouvent tous les vétérans, presque indépendamment de leur performance, de leur histoire au club, de leur boîte à trophées ornée. L’âge les condamne dans une équipe déterminée à modifier l’équipe sur la base de promesses et non de joueurs établis.

Pour Luis Suárez, pour ne citer qu’un cas, le chemin semble indiqué. Il a un contrat jusqu’en juin 2021 mais avec une clause de renouvellement automatique s’il a joué au moins 60% des matchs. Et c’est le cas. Même ainsi, les blessures et bien sûr, les 33 ans jouent contre lui.

C’est pourquoi on parle d’équipes intéressées et l’une d’entre elles, selon le média uruguayen Teledoce, serait l’équipe où l’histoire a commencé: l’Ajax des Pays-Bas.

La version dit que Marc Overmars, directeur sportif du club européen, aimerait répéter avec l’attaquant d’autres play-offs comme ceux de Klaas Jan Huntelaar ou Daley Blind et qu’il ferait appel, pour convaincre le conseil d’administration, à des chiffres percutants qu’il a signés en son temps de joueur. pour l’Ajax: 159 matchs entre 2007 et 2011, avec 111 buts et 68 passes décisives.

Cependant, il faut dire qu’une fois de plus l’âge jouerait contre lui dans un club qui ces dernières saisons a été plus enclin à miser sur sa grande carrière, qui alimente même plusieurs équipes européennes, que sur des joueurs expérimentés.

Suárez, en tout cas, suscite l’intérêt du football au Qatar et dans la MLS, où il pourrait viser à clôturer sa carrière avec un dernier contrat lucratif.