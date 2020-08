Chelsea a fait une démonstration effrénée, bien que futile à l’Allianz Arena, perdant 4-1 contre une équipe de haute qualité du Bayern Munich. Robert Lewandowski a marqué deux fois, tandis qu’Ivan Perisic et Corentin Tolisso ont également inscrit leur nom sur la feuille de match pour sceller une victoire totale de 7-1. La seule consolation du club londonien est venue de Tammy Abraham juste avant la mi-temps.

Positifs

Le but d’Abraham est un bon à emporter, étant donné que son temps de jeu a été limité par la belle forme d’Olivier Giroud après le redémarrage. De plus, Callum Hudson-Odoi a réalisé une performance accrocheuse; son but refusé était un rappel indispensable du talent dont il avait fait preuve avant la blessure d’Achille l’année dernière.

Négatifs

Alors que Mateo Kovacic et N’Golo Kante ont des soirées off, l’équipe locale s’est frayé un chemin dans le milieu de terrain de Chelsea avec facilité, tandis qu’une autre source de frustration pour Frank Lampard sera la précision des passes de son équipe en première mi-temps. La pression précoce du Bayern semblait déranger Chelsea, ce qui était évident dans la passe mal placée de Kovacic qui a conduit au but de son coéquipier international Perisic.

Note du manager sur 10

6 – Avec des options de sélection limitées par les récents efforts de Premier League et de FA Cup, la formation de Lampard a décidé de s’asseoir profondément et de frapper le Bayern au comptoir. Cette stratégie s’est retournée contre lui dès le début lorsque Lewandowski a jeté le piège du hors-jeu pour gagner le penalty à partir duquel il a ouvert le score. Le manager de Chelsea a cependant été intelligent pour faire passer Hudson-Odoi d’ailier à attaquant secondaire; l’adolescent se débattait contre Alphonso Davies sur le flanc, mais excellait une fois déplacé au milieu.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Willy Caballero, 4 ans – Abattu Lewandowski pour un penalty précoce, puis concédé au premier poteau à Perisic. Une nuit triste et qui n’a pas résolu les problèmes de gardien de but de Chelsea. J’aurais probablement dû venir aussi pour le troisième à courte portée de Tolisso.

DF Reece James, 5 ans – J’ai trouvé les choses difficiles contre Davies, dont la vitesse était une menace constante. Remarquez que James avait très peu de protection contre les joueurs devant lui.

DF Andreas Christensen, 5 ans – Pieds plats dans la préparation de la pénalité du Bayern, ne pas suivre les courses ou sentir le danger. Cela étant dit, le mouvement de l’équipe locale aurait troublé la plupart des défenseurs.

DF Kurt Zouma, 6 ans – Le meilleur défenseur de Chelsea, même si cela ne veut pas dire grand-chose. Mais comme ses collègues, le Français sera certainement déçu de son début de match un peu lent.

DF Emerson Palmieri, 6 ans – A montré un ou deux éclairs de brillance en dribblant vers l’avant, mais son produit final faisait souvent défaut. L’international italien a décroché un carton jaune juste avant la pause.

MF Ross Barkley, 7 ans – C’était une excellente menace directe pour la ligne arrière du Bayern, avec ses courses en avant et son bon jeu de liaison causant des problèmes au niveau central. L’ancien homme d’Everton était le plus impressionnant du trio de milieu de terrain de Chelsea.

À sa première saison complète avec les Blues, Tammy Abraham, 22 ans, termine avec un impressionnant 18 buts pour la saison. .

MF N’Golo Kante, 5 ans – Cela avait l’air très rouillé au début mais s’est amélioré au fur et à mesure que le jeu progressait. Pas la meilleure sortie du capitaine suppléant.

MF Mateo Kovacic. 5 – Bataillé partout, dans une performance étrangement disjointe. Ses passes étaient souvent capricieuses, principalement en première mi-temps, où sa faible précision menait directement à un but du Bayern.

Monture Mason FW, 6 – A fourni une bonne énergie de la gauche, mais n’a pas vu suffisamment de balle pour avoir un impact significatif. Généralement gaspilleur quand il a finalement réussi à entrer dans le dernier tiers.

FW Callum Hudson-Odoi 7 – Cruelly a inscrit un beau but individuel en première mi-temps par VAR. Cela étant dit, le but et son jeu global étaient un rappel opportun de la raison pour laquelle le Bayern a poussé si fort pour signer le joueur de 19 ans l’été dernier.

FW Tammy Abraham, 7 ans – A démontré un bon instinct de prédateur pour le premier but de Chelsea, tout en s’associant bien à ses coéquipiers offensifs. Juste la réponse dont le diplômé de l’académie avait besoin à la lumière de la récente forme de Giroud pour le club.

Substituts

FW Olivier Giroud, N / R – A remplacé Tammy Abraham à 10 minutes de la fin, mais a à peine vu le ballon lors de son apparition tardive.