Le cauchemar d’Alexis Sanchez à Manchester United est terminé après avoir signé pour l’Inter Milan sur un accord permanent.

United a accepté d’annuler les deux années restantes du contrat de Sanchez et l’international chilien a rejoint l’Inter sur un transfert gratuit et a signé un contrat de trois ans.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait remis à Sanchez un « petit » paiement et les chefs de club sont satisfaits de la conclusion du sort désastreux de l’athlète de 31 ans à Old Trafford. Sanchez, selon des sources, a pris une réduction de salaire pour faciliter le déménagement.

Un communiqué de United disait: « Tout le monde à Manchester United souhaite à Alexis Sanchez tout le meilleur dans sa future carrière alors qu’il rejoint l’Inter Milan pour un transfert permanent. »

Sanchez a signé pour United en janvier 2018 dans le cadre d’un accord qui a emmené Henrikh Mkhitaryan à Arsenal, mais n’a réussi que cinq buts en 45 matchs en une saison et demie.

Il n’a marqué que trois fois en Premier League, dont la dernière lors d’une victoire 3-2 sur Newcastle en octobre 2018. Cette saison à l’Inter, il a disputé 30 apparitions toutes compétitions confondues, marquant quatre fois au cours d’une campagne perturbée par une blessure. .

L’entraîneur de l’Inter, Antonio Conte, a déclaré: « L’opération de Sanchez a été une excellente décision du club. Nous le méritons.

« Il est arrivé à un mauvais moment de sa carrière et avec nous, il s’est immédiatement blessé. Nous l’avons attendu et il va maintenant bien. Il est juste que nous soyons ceux qui peuvent maintenant l’apprécier. »

Sanchez avait encore deux ans sur son contrat gigantesque chez United – d’une valeur d’environ 400000 £ par semaine avant les bonus – et le club s’est économisé près de 40 millions de £ de salaires en négociant un accord avec l’Inter et en mettant fin à son séjour plus tôt. .

S’exprimant après que Manchester United a scellé sa place en quarts de finale de la Ligue Europa avec une victoire contre LASK jeudi, le manager Ole Gunnar Solskjaer a déclaré: « C’est un joueur de haut niveau que nous voulons voir jouer son meilleur football. Nous n’avons pas vu le meilleur de lui. pour une raison quelconque. C’est un professionnel de haut niveau, maintenant nous lui souhaitons tout le meilleur. «

Sanchez, 31 ans, a eu une illustre carrière avec des sorts à River Plate, Udinese, Barcelone et Arsenal. Il a remporté le titre de la Liga avec le Barca en 2013, deux FA Cup avec Arsenal en 2015 et 2017 et a été sélectionné 132 fois par le Chili.

Il pourrait encore affronter son ancien club cette saison si l’Inter Milan et United atteignaient tous les deux la finale de la Ligue Europa le 21 août.