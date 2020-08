Il Monaco et le Reims Ils ont commencé la Ligue 1 avec un match nul à deux lors du match d’ouverture organisé ce dimanche dans le Louis II. Avec ce résultat à la fin du match, les deux équipes sont à égalité à un moment donné respectivement en deuxième et troisième position.

La première partie du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival au moyen d’un but de Jour quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la 5e minute. Plus tard, il a marqué l’ensemble de Reims, augmentant l’avantage avec un objectif de Touré à 21 minutes. Il a coupé les distances AS Monaco à travers un objectif de Disasi près de la conclusion, à 45 ans, terminant la première période avec un score de 1-2.

La seconde mi-temps a commencé face à l’équipe locale, qui a mis les tables avec un objectif de Badiashile à la 55e minute, terminant le match avec un score final de 2-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du AS Monaco a donné accès à Diop, Geubbels et Aholou pour Onyekuru, Martins et Golovin, Pendant ce temps, il Stade de Reims a donné accès à Berisha, Zeneli, Sierhuis et Cassamã pour Kutesa, Touré, Cafaro et Jour.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Disasi, du Monaco et trois à Kutesa, Faes et Foket du Reims.

Après que ce match de la première journée de Ligue 1 ait été joué, les deux équipes avec le match nul ont été placées en deuxième (AS Monaco) et troisième position (Stade de Reims) avec un point.

Le deuxième jour, le AS Monaco jouera contre lui FC Metz loin de chez soi, tandis que le Stade de Reims jouera son match contre lui OSC Lille dans son fief.

Fiche techniqueAS Monaco:Lecomte, Disasi, Badiashile, Ballo, Aguilar, Fofana, Tchouameni, Onyekuru (Diop, min.46), Golovin (Aholou, min.87), Martins (Geubbels, min.81) et Ben YedderStade de Reims:Rajkovi¿, Abdelhamid, Faes, Ghislain Konan, Foket, Munetsi, Chavalerin, Cafaro (Sierhuis, min 60), Kutesa (Berisha, min 56), Toure (Zeneli, min 60) et Dia (Cassamã, min 78 )Stade:Louis IIButs:Dia (0-1, min.5), Touré (0-2, min.21), Disasi (1-2, min.45) et Badiashile (2-2, min.55)