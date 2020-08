Première journée de Ligue 1 à la recherche de nouveaux buts pour lui Monaco et le Reims, qui sera mesuré dans le Louis II à 13h00 ce dimanche.

Il AS Monaco il était en neuvième position lors de la dernière campagne de Ligue 1 avec 40 points et des chiffres de 44 buts pour et 44 contre. Commencez cette nouvelle édition avec Niko Kovac en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 40 footballeurs.

Quant au visiteur, le Stade de Reims Il était sixième de la Ligue 1 la saison dernière avec 41 points et un bilan de 26 buts pour lui et 21 contre. Commencez cette nouvelle saison avec David Guion en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 26 joueurs.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du AS Monaco et les résultats sont une victoire et quatre nuls pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale a une séquence de cinq matchs consécutifs invaincus à domicile contre Reims. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en février 2020 et le résultat a été un match nul (1-1).