L’international américain de la jeunesse Konrad de la Fuente a reçu son premier appel à l’équipe de la journée de Barcelone pour le match de Ligue des champions de samedi contre Naples.

Le Barça a été contraint de se tourner vers les jeunes pour le match nul européen avec six joueurs de la première équipe exclus de l’affrontement.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– ESPN Insider Notebook: Mbappe, Neymar sur Ronaldo pour le PSG

Sergio Busquets et Arturo Vidal sont tous deux suspendus, tandis que Ousmane Dembele et Samuel Umtiti sont blessés. Martin Braithwaite n’est pas éligible car il a signé après la date limite d’inscription du 31 janvier et Arthur a déclaré au Barca qu’il ne voulait plus jouer pour le club avant son transfert à la Juventus.

• Cahier: Mbappe contre Ronaldo pour le PSG

• Pulisic et Rashford pour le prix Prem

• Le trio de Liverpool pour le premier joueur de l’année

• Sources: Auba signe un méga accord avec Arsenal

• L’adolescent américain Konrad dans l’équipe du Barca pour l’UCL

• Bolt: je n’ai pas eu de chance en tant que footballeur

• Garcia, la cible du Barça, rejette le contrat avec City

De la Fuente, 19 ans, est l’un des neuf joueurs de l’équipe B appelés pour le match au Camp Nou, qui comprend les habitués de la première équipe Ansu Fati et Riqui Puig.

L’attaquant né à Miami, qui a signé un nouveau contrat en juin, s’entraîne avec la première équipe depuis deux semaines après avoir impressionné lors des éliminatoires de troisième division avec les réserves le mois dernier.

Il a marqué deux fois en route vers la finale, où le Barça B a été battu 2-1 par Sabadell alors qu’il manquait sa promotion au deuxième niveau du football espagnol.

Cependant, le prix de consolation de De la Fuente était une convocation de la première équipe et il sera sur le banc contre Naples en tant que cinquième attaquant de l’équipe, derrière Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez et Ansu.

Le Barça et Naples ont fait match nul 1-1 en Italie en février et les vainqueurs se qualifieront pour les huit derniers de la Ligue des champions à Lisbonne, où ils affronteront le Bayern Munich ou Chelsea.

Huitièmes de finale 7, 8QuarterfinalsAug. 12, 13, 14, 15SemifinalsAug. 18, 19FinalAug. 23 Tirage au sort pour les phases finales le 10 juillet.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles une défaite, après avoir raté le titre de la Liga contre le Real Madrid et avoir été éliminé de la Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao, pourrait coûter son poste à l’entraîneur Quique Setien.

« Comment ai-je su que vous poseriez ça? » Setien, interrogé sur son avenir lors d’une conférence de presse. « La vérité est que cela ne m’est pas passé par la tête à aucun moment que ce pourrait être mon dernier match. Nous nous sommes préparés pour le match avec l’idée que nous allons continuer. »

Si le Barça progresse contre Naples, Setien accueillera à nouveau Busquets et Vidal pour les quarts de finale suite à leurs interdictions, tandis que Dembele sera également en forme.

Arthur ne figurera pas, cependant. Il se sent injustement traité depuis que son transfert de 82 millions d’euros à la Juve a été confirmé en juin.

Setien a déclaré qu’il avait parlé à Arthur à la fin de la Liga le 19 juillet, mais pas depuis.

« J’ai appris tout le reste grâce au club », a-t-il ajouté. « C’est une situation qui dépasse ma position. J’aurais aimé que les choses soient différentes mais je ne peux rien dire d’autre. »