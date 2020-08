Le défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng, est ouvert à un retour en Premier League à l’avenir, mais a déclaré que la Bundesliga était toujours la meilleure pour développer de jeunes joueurs prometteurs.

Boateng, 31 ans, est au Bayern Munich depuis 2011 après une saison frustrante à Manchester City et a été un rouage clé dans leur série de huit titres consécutifs en Bundesliga.

Le défenseur central se concentre sur sa campagne en Ligue des champions, mais avec son contrat à la fin de la saison prochaine, de nombreux clubs seront désireux de signer le défenseur allemand s’il choisit de ne pas prolonger au Bayern.

« Je ne dirais pas non [to a Premier League return]. J’aime [watch] la Premier League, j’ai adoré aussi quand j’étais là pour jouer », a déclaré Boateng lors d’une conférence de presse.

« Pour moi, c’était vraiment malchanceux parce que je me suis blessé directement [away] et puis je n’ai pas vraiment joué la position qu’ils m’avaient promis. Mais j’ai quand même beaucoup pris de cette année, jouer en Premier League, cela m’a beaucoup aidé à jouer et à m’entraîner avec de grands joueurs, des joueurs de classe mondiale.

« Je suis vraiment déprimé [for] ça, mais je ne sais pas pour le futur. On ne sait jamais. Mais ce n’est pas que je dirais «je ne veux jamais jouer là-bas». C’est certainement l’une de mes ligues préférées. «

Rester en Allemagne sera également attrayant pour Boateng, cependant, les talents de la Bundesliga attirant l’attention de toute l’Europe.

Timo Werner a déjà rejoint Chelsea pour 47 millions de livres sterling du RB Leipzig avant la saison prochaine, tandis que Jadon Sancho du Borussia Dortmund a été fortement lié à Manchester United et Kai Havertz du Bayer Leverkusen est également sur la liste de souhaits du club.

Boateng a déclaré qu’ils se porteraient tous bien en Premier League.

« Je pense qu’ils [the young players] se sentir bien traité en Allemagne », a-t-il ajouté.

« Ils ont le temps de grandir lentement. Parfois, en tant que jeune joueur, vous avez des moments où vous ne jouez pas aussi bien. Dans d’autres pays, je pense que c’est vraiment strict. Ils ont un mauvais match, [then] ils sont sortis pendant des semaines. En Allemagne, ils prennent soin d’eux. Les clubs leur donnent confiance, c’est pourquoi ils grandissent si bien.

« Tous ces joueurs ont connu de très bonnes saisons. Kai, Timo et Sancho sont tous de très bons talents. Ils jouent depuis longtemps maintenant et je pense qu’ils sont tous prêts pour la Premier League.

« Bien sûr, il faut d’abord le montrer. Ce n’est pas si facile parce que c’est une ligue différente. L’intensité est différente. C’est un style de jeu différent. Ils doivent voir s’ils se sentent à l’aise et aiment ça. »