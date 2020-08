La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Chelsea affrontera le Barca pour le Tagliafico de l’Ajax

Chelsea a exprimé son intérêt à ramener l’arrière gauche de l’Ajax Nicolas Tagliafico à l’ouest de Londres, mais l’équipe de Frank Lampard fait face à une forte concurrence de l’Espagne.

2 Liés

Sky Sports a identifié la tenue de Stamford Bridge comme l’un des trois clubs qui souhaitent signer le défenseur, le duo de la Liga Barcelone et l’Atletico Madrid prêt à offrir une concurrence féroce.

Tagliafico, 27 ans, a été sélectionné 25 fois par l’Argentine, tandis que Chelsea a déjà attrapé un joueur de l’Ajax cette saison à Hakim Ziyech.

Lampard surveillerait également le Real Madrid Sergio Reguilon suite à un prêt réussi avec Séville, n’ayant pas réussi à conclure un accord avec Leicester pour Ben Chilwell; bien que les renards soient maintenant censés être prêts à abandonner leur prix demandé initial de 80 millions de livres sterling.

BLOG EN DIRECT

12h40 BST: Martin Odegaard devrait jouer pour le Real Madrid la saison prochaine, ont déclaré de nombreuses sources à Rodrigo Faez et Alex Kirkland d’ESPN, après que le club ait déclaré à la Real Sociedad qu’il souhaitait mettre fin au prêt de 21 ans.

Cette décision est un choc pour le club basque, convaincu que le milieu de terrain norvégien passerait une deuxième saison à Saint-Sébastien.

Le vrai manager Zinedine Zidane a décidé du changement de plan de dernière minute à la suite de la défaite contre Manchester City vendredi. L’entraîneur français veut plus d’options au milieu de terrain central – et tenait à une offre pour Manchester United Paul Pogba l’été dernier pour la même raison, même si les deux joueurs ont des profils différents.

Madrid n’a pas l’intention de faire de signatures importantes cet été, mais son élimination en Ligue des champions a obligé le club à reconsidérer l’avenir d’Odegaard.

jouer

1:02

Steve Nicol, de l’ESPN FC, critique la tactique de Zinedine Zidane contre Man City en Ligue des champions.

12.09 BST: Bild rapporte que l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund Mario Gotze est le sujet d’intérêt de l’Inter Miami de David Beckham.

Le club de la MLS souhaite faire signer Gotze, qui a quitté Dortmund cet été à l’expiration de son contrat. Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 28 ans, a rejeté cette décision, préférant rester en Europe pour le moment.

11h49 BST: Andrea Pirlo ‘L’embauche à la Juventus pourrait déclencher une autre saga de transferts: Paul PogbaLe déménagement de Man United au club. Tu te souviens de ça?

Pogba et Pirlo étaient auparavant coéquipiers de la Juventus avant que Pirlo ne parte pour le NYCFC en 2015 et Pogba part un an plus tard pour un transfert de 89,3 millions de livres sterling à Old Trafford. Et l’ancien attaquant italien Luca Toni dit qu’ils pourraient se réunir.

« Connaissant Andrea, il commencera à construire à partir du milieu de terrain », a déclaré Toni à Tuttosport. « Le cadeau idéal serait Pogba. Je ne sais pas si c’est possible, mais ce serait certainement la meilleure option. »

11,24 BST: Manchester United continuera de conclure un accord pour l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho mais ont sondé Barcelone Ousmane Dembele comme alternative possible, des sources ont déclaré à James Olley d’ESPN.

Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a mis en doute le transfert tant attendu du joueur de 20 ans à Old Trafford lorsqu’il a déclaré que le club « prévoyait d’avoir Sancho dans notre équipe cette saison », ajoutant que la décision sur son avenir était « définitive ».

Des sources ont déclaré que United avait eu des discussions informelles sur un déménagement pour Dembele, qui a encore deux ans sur son contrat. Le joueur de 23 ans n’a pas disputé de match de compétition depuis novembre et a subi une opération aux ischio-jambiers en février.

11.11 BST: Ancien attaquant de Chelsea et Liverpool Daniel Sturridge a déclaré à Sky Sports qu’il souhaitait revenir en Premier League.

Sturridge, 30 ans, a marqué 105 buts en 306 apparitions pour Manchester City, Chelsea, Bolton, Liverpool et West Brom. Il a purgé une interdiction de quatre mois de la FA après avoir été reconnu coupable de 11 violations présumées de ses règles de paris, puis a mis fin à son contrat avec le club turc Trabzonspor en mars.

« Nous avons des options dans le monde entier, mais je suis un joueur anglais et j’ai toujours aimé jouer en Premier League », a-t-il déclaré. « Je crois que j’ai beaucoup à donner à la Premier League et je dirais que c’est mon premier choix. J’ai le sentiment que j’ai un travail inachevé, alors j’aimerais y retourner et y jouer.

« Je suis ouvert à jouer dans d’autres ligues, ce n’est pas seulement la Premier League que je vais envisager, mais revenir en Angleterre et donner le meilleur de moi-même serait une énorme option pour moi.

« Je suis très excité, j’ai plus faim que jamais et je suis totalement concentré sur le prochain chapitre. »

10,35 BST: Manchester United n’a pas perdu espoir d’atterrir Jadon Sancho mais sont de plus en plus frustrés par la conduite du Borussia Dortmund lors des négociations, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

United reste déterminé à signer Sancho cet été, malgré les commentaires du directeur sportif de Dortmund Michael Zorc, affirmant lundi que l’accord est mort.

jouer

1:41

Jan Aage Fjortoft réagit aux commentaires de Micahel Zorc sur le maintien de Jadon Sancho au Borussia Dortmund.

09h51 BST: Patrik Schick est sur le point de quitter le RB Leipzig et de revenir à l’AS Roma après la Ligue des champions à Lisbonne, rapporte le média allemand Bild.

Schick, 24 ans, était le deuxième meilleur buteur de Leipzig dans la ligue après Timo Werner terme dernier, mais Leipzig n’a pas été en mesure de conclure un nouveau prêt avec la Roma pour la saison 2020-2021. Au lieu de cela, le club de Serie A espère tirer profit de l’attaquant international tchèque et le vendre pour un montant d’environ 25 millions d’euros pour lever des fonds au milieu de la pandémie de coronavirus.

Leipzig n’a pas exercé son option d’achat de 29 millions d’euros pour Schick, qui a marqué 10 buts en 22 matches de championnat la saison dernière et espérait négocier un nouvel accord de prêt avec une autre option d’achat. Mais avec l’intérêt des clubs de Premier League, ainsi que du Hertha Berlin et du Bayer Leverkusen, la Roma tient à le vendre cet été.

09.22 BST: Villarreal devrait annoncer la signature de 8 millions d’euros (plus 3 millions d’euros de variables) du milieu de terrain de Valence Francis Coquelin, selon Superdeporte.

Coquelin, 29 ans, a encore deux ans de contrat avec Valence et est un habitué de la première équipe depuis qu’il a rejoint Los Che dans un transfert de 14 millions d’euros d’Arsenal en janvier 2018.

Villarreal est également en pourparlers avancés pour débarquer le milieu de terrain vétéran de Valence Dani Parejo, qui a été placé sur la liste de transfert. Diario AS rapporte que Valence permettra à son capitaine d’équipe, qui est lié au club jusqu’en juin 2022, de partir gratuitement afin de compenser les salaires élevés que Villarreal devra payer à l’international espagnol.

Parejo, 31 ans, a disputé neuf saisons au stade Mestalla et souhaite rejoindre Villarreal afin de rester dans la région de Valence. Villarreal, qui a nommé Unai Emery comme entraîneur le mois dernier, après avoir limogé Javi Calleja, a terminé cinquième de la Liga pour se qualifier pour le football européen la saison prochaine.

08h58 BST: Blaise Matuidi est sur le point de signer pour l’Inter Miami de David Beckham en Major League Soccer, ont déclaré des sources à Julien Laurens d’ESPN.

L’international français est à Paris, où il subira son examen médical avant de signer un contrat de trois ans avec le club.

Des sources ont déclaré à ESPN que Matuidi avait pris une réduction de salaire pour sécuriser le transfert et qu’il retrouverait Beckham, après que le duo a joué ensemble pour le Paris Saint-Germain en 2013, juste avant la retraite de l’Anglais. Des sources ont déclaré à ESPN que Matuidi avait parlé à Beckham par téléphone ainsi qu’avec le manager de l’Inter Miami, Diego Alonso.

Il s’est également entretenu avec Didier Deschamps, l’entraîneur-chef de la France, pour qui il reste un acteur incontournable de l’équipe des vainqueurs de la Coupe du monde 2018. Matuidi sera le 13e joueur français de la MLS cette saison.

Matuidi compte 84 sélections pour la France et sa signature représente un énorme coup d’État pour l’équipe de Beckham, qui a récemment appelé à la patience après un début difficile pour la franchise.

La Juventus voulait le garder, mais Matuidi cherchait un nouveau défi; il sera le troisième joueur désigné de l’Inter Miami, aux côtés de Matias Pellegrini et Rodolfo Pizarro.

08.31 BST: Barcelone jeune Pedri a révélé qu’il avait été refusé par le Real Madrid avant d’accepter un transfert au Camp Nou.

L’attaquant de 17 ans a signé un accord avec le Barça en 2019, mais est resté avec Las Palmas cette saison en deuxième division espagnole.

«Il y a deux ou trois ans, je suis allé (à Madrid) pour un essai», a déclaré Pedri à la chaîne YouTube Post United. «J’étais là-bas pendant une semaine, mais ils m’ont dit de continuer à travailler, qu’ils ne voulaient pas me signer.

Le talentueux meneur de jeu a déclaré qu’il envisagerait un prêt la saison prochaine pour obtenir plus de temps de jeu.

« J’y serais ouvert si je n’ai pas d’opportunité [at Barca]. Il y a de très bonnes offres des équipes allemandes. Cela ne me dérangerait pas de jouer à l’étranger, l’important est de jouer et de continuer à grandir », a-t-il déclaré.

08h00 BST: Liverpool a fait sa première signature du mercato en faisant venir le défenseur grec Konstantinos Tsimikas d’Olympiakos sur un accord à long terme, ont annoncé lundi les champions de Premier League.

L’arrière gauche de 24 ans a disputé 46 matches avec l’Olympiakos toutes compétitions confondues la saison dernière en remportant son 45e titre de Super League grecque.

Les détails financiers n’ont pas été donnés, mais les médias britanniques ont déclaré que Liverpool avait payé 11 millions de livres sterling (14,38 millions de dollars) pour Tsimikas, qui a joué trois fois pour la Grèce depuis ses débuts en octobre 2018.

Tsimikas, qui a été prêté aux côtés danois d’Esjberg et de la formation néerlandaise Willem II, a de l’expérience en Ligue des champions et devrait couvrir l’arrière gauche Andy Robertson.

jouer

0:53

Julien Laurens et Gab Marcotti discutent de Kostas Tsimikas de l’Olympiacos qui, selon la rumeur, rejoindrait Liverpool.

PAPER TALK (par Liam Wheeler)

Newcastle rejoint la course pour Sessegnon

The Sun rapporte que Newcastle United est devenu le dernier club à avoir jeté son dévolu sur la starlette de Tottenham, âgée de 20 ans Ryan Sessegnon.

Fulham nouvellement promu, que Sessegnon a quitté pour rejoindre les Spurs l’été dernier, a également été lié à l’ailier ces derniers jours.

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, devrait se retrouver à travailler avec un budget serré – apparemment seulement 30 millions de livres sterling – avant la nouvelle campagne à la suite d’une tentative de prise de contrôle infructueuse de 300 millions de livres sterling par un consortium basé en Arabie.

Et on s’attend maintenant à ce que Bruce porte son attention sur les talents locaux où il pense qu’il y a des bonnes affaires à faire.

Sessegnon n’a disputé que 12 apparitions avec les Spurs toutes compétitions confondues cette saison, marquant une fois – un but de consolation lors d’une défaite 3-1 en Ligue des champions face au Bayern Munich.

Tap-ins

– La liste des transferts de la Juventus pourrait offrir un véritable Who’s Who des superstars internationales cet été. The Mirror rapporte que Aaron Ramsey, Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Daniele Rugani et Mattia De Sciglio seront tous montrés la porte par le nouveau patron Andrea Pirlo.

– The Sun rapporte que le patron de Brighton, Graham Potter, est prêt à laisser un défenseur central quitter le club, mais pas l’homme sur toutes les lèvres. Potter reste ferme face à la demande Ben White, mais on dit qu’il est prêt à laisser Shane Duffy quitter le club suite à l’intérêt de West Bromwich Albion.