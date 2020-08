La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Chelsea rejoint la course pour Reguilon

Chelsea a rejoint la course pour signer le défenseur du Real Madrid Sergio Reguilon, Rapporte Sky Sports.

Le joueur de 23 ans a été au cœur d’un grand intérêt de toute l’Europe, avec Everton, compatriote des Blues en Premier League, soumettant une offre d’environ 18 millions de livres sterling la semaine dernière. La star de l’académie de Madrid a fait la une des journaux lors de son prêt avec Séville, lorsqu’il a été élu meilleur arrière gauche de la Liga, et maintenant son avenir est probablement loin du Bernabeu.

Sergio Reguilon pourrait présenter à Chelsea une alternative moins coûteuse à Ben Chilwell. Fran Santiago / .

L’intérêt de Chelsea soulèvera presque certainement des questions concernant leur poursuite de la sensation de Leicester City Ben Chilwell.

Man United attend le déménagement Grealish

Manchester United est heureux d’adopter une approche attentiste lorsqu’il s’agit d’un accord pour le meneur de jeu Aston Villa Jack Grealish, selon le Daily Mail.

Dans le sillage de Villa évitant la relégation le dernier jour, l’attention s’est tournée vers l’avenir du capitaine de 24 ans. United suit ses progrès depuis un certain temps, mais le rapport indique qu’il n’est toujours pas considéré comme la principale priorité du club.

Avec Villa voulant des offres supérieures à 80 millions de livres sterling, les Red Devils passeront au second plan et permettront le potentiel Jadon Sancho face à jouer avant de rejoindre Grealish.

Les Spurs veulent 23 millions de livres sterling pour Aurier

Le Daily Mail écrit que Tottenham Hotspur veut récupérer son argent sur le défenseur Serge Aurier cet été.

L’AC Milan souhaite signer l’international ivoirien, mais il espérait le décrocher pour un montant d’environ 12 millions de livres sterling. Les Spurs ont payé 23 millions de livres sterling pour le signer du Paris Saint-Germain en 2017, et avec deux ans restants sur son contrat actuel, il semble que ce soit le minimum que les Londoniens du Nord sont prêts à accepter.

On dit que Tottenham travaille avec un budget limité, et cet accord en tient clairement compte.

Tap-ins

– Arsenal tente d’arrêter Emiliano Martinez à un accord à long terme, rapporte le Sun. Bien qu’il ait rejoint le club pour la première fois en 2011, ce n’est qu’au cours des derniers mois que le célèbre gardien de but a pu avoir un impact réel dans le nord de Londres. Après avoir été prêté six fois au cours de sa carrière de Gunners, ses héroïques en Premier League et en FA Cup semblent lui avoir donné un nouveau but sous Mikel Arteta.

– Le Borussia Dortmund pourrait se rapprocher de la signature de la perspective de Manchester City Jamie Bynoe-Gittens, selon le Daily Mail. À seulement 15 ans, il est déjà annoncé pour être le prochain Jadon Sancho, et si le Paris Saint-Germain peut également être intéressé par ses talents, Dortmund serait beaucoup plus avancé avec leur offre.

– Ailier de Brentford Dit Benrahma ne pense pas « du tout » à son avenir avant la finale des éliminatoires du championnat, rapporte Sky Sports. Le joueur de 24 ans a déclaré que son esprit était concentré sur la fin de la saison avec les Bees mardi soir, malgré l’intérêt d’une série de grands clubs européens.