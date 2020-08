La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Le Barça veut le retour du vainqueur de la Ligue des champions Coutinho

Philippe Coutinho parlera avec Ronald Koeman de son avenir cette semaine, avec Mundo Deportivo rapportant que le nouvel entraîneur de Barcelone lui dira qu’il est dans ses plans pour la saison à venir.

Coutinho, la signature du record du Barça à 160 millions d’euros, a passé la dernière saison en prêt au Bayern Munich et est sorti du banc alors que l’équipe allemande battait le Paris Saint-Germain 1-0 pour remporter la finale de la Ligue des champions dimanche.

Le Barça tente de vendre Coutinho depuis plusieurs mois, son agent Kia Joorabchian ayant récemment déclaré que le Brésilien souhaitait revenir en Premier League.

Le nom de Coutinho était également remarquable par son absence sur la liste des joueurs qui, selon le président du Barca, Josep Maria Bartomeu, n’étaient pas à vendre la semaine dernière.

Cependant, avec un manque de clubs prêts à payer le prix demandé de 80 millions d’euros au Barça et un changement de manager dans la pirogue du Camp Nou, Coutinho pourrait avoir une deuxième chance en Catalogne.

« Je n’ai pas encore pensé à la saison prochaine », a déclaré Coutinho dimanche. « Je dois retourner à Barcelone et je suis ravi de travailler dur et de faire une excellente saison. Je ne sais pas si ce sera avec Barcelone, mais je dois y retourner d’abord. »

11.09 BST: Arsenal a conclu un accord de 30 millions d’euros pour signer un défenseur Gabriel Magalhaes du côté français de Lille, des sources ont déclaré à Tom Hamilton d’ESPN.

Gabriel se rendra à Londres pour un examen médical lundi avant de signer un contrat aux Emirats.

Le joueur de 22 ans n’a pas participé au match nul de la première journée de Ligue 1 de Lille contre Rennes samedi.

Arsenal a repoussé la concurrence de Manchester United, Everton et Napoli pour obtenir la signature de Gabriel.

10,40 BST: Milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba est en pourparlers sur un nouveau contrat avec le club, selon son agent Mino Raiola.

Pogba est entré dans la dernière année de son contrat existant, bien que le club détienne une option de prolongation jusqu’en 2022. L’international français a été lié à un déménagement loin d’Old Trafford mais Raiola a déclaré qu’il ne quitterait pas le club cet été.

« Il est au cœur de l’important projet », a-t-il déclaré à Sky Sports Italia. « Même les années précédentes, United n’a jamais reçu d’offres. »

Interrogé pour savoir s’il est proche d’un nouveau contrat, il a ajouté: « Nous parlons très calmement sans aucun stress. »

Le mois dernier, Pogba a déclaré qu’il était « heureux » au club alors qu’il voulait rejoindre le Real Madrid ou la Juventus.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a également déclaré qu’il était convaincu que Pogba signerait un nouvel accord.

10.12 BST: Javi Martinez est sur le point de quitter le Bayern Munich après huit ans au club après son triomphe en Ligue des champions, rapporte le botteur.

Le milieu de terrain espagnol, qui fête ses 32 ans la semaine prochaine, a joué un rôle clé dans le premier triplé du Bayern en 2013, mais a baissé dans l’ordre hiérarchique ces dernières saisons.

Signature de 40 millions d’euros de l’Athletic Bilbao en 2012, Martinez flirterait avec un retour dans son ancien club mais pourrait également faire le déplacement vers la Fiorentina de Serie A.

Le Bayern Munich tient pour une somme d’environ 10 millions d’euros et en raison de ses services pour les vainqueurs de la Ligue des champions, il ne jettera aucune pierre sur son chemin.

09.39 BST: Capitaine du PSG Thiago Silva a démenti les informations selon lesquelles il aurait conclu un accord pour rejoindre la Fiorentina cet été.

Le défenseur brésilien, 35 ans, a disputé son dernier match pour le PSG lors de sa défaite finale en Ligue des champions face au Bayern dimanche et il est désormais hors contrat.

Des sources ont déclaré à James Olley d’ESPN la semaine dernière que Thiago Silva avait été offert à Chelsea, tandis que d’autres rapports affirmaient que l’ancien joueur de l’AC Milan reviendrait en Italie et rejoindrait la Fiorentina.

Cependant, il a déclaré à Sky Sport Italia: « Je n’ai accepté aucune candidature. Les informations faisant état d’un accord conclu avec la Fiorentina ne sont pas vraies. Mon agent parle avec la Fiorentina comme avec d’autres clubs. Je déciderai des prochains jours avec ma famille. «

09h00 BST: Le manager du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel dit Lionel Messi serait le bienvenu au club s’il décidait de quitter Barcelone, mais il ne s’attend pas à ce que l’attaquant argentin le fasse.

Messi, qui a rejoint Barcelone à l’âge de 13 ans, a marqué un record de 634 buts pour le club en 730 matchs et est également leur joueur le plus décoré avec 33 trophées, mais le joueur de 33 ans en est à la dernière année de son contrat au club.

Des reportages dans les médias espagnols ont jeté des doutes sur son avenir au club après une saison décevante qui a abouti à une humiliation 8-2 en Ligue des champions par le Bayern Munich en quarts de finale ce mois-ci.

« Il est le bienvenu. Quel entraîneur dit non à Messi? » Tuchel a déclaré à BT Sport après que son équipe ait perdu 1-0 contre le Bayern en finale de la Ligue des champions dimanche.

« Je pense que Messi termine sa carrière à Barcelone. C’est M. Barcelona. »

PAPER TALK (par Nick Judd): Ikone suscite l’intérêt de Leicester, Chelsea et Inter

Leicester City a rejoint Chelsea et l’Inter Milan pour vouloir signer l’attaquant de Lille Jonathan Ikone, selon Le10Sport.

L’international français est l’un des nombreux acteurs, aux côtés Victor Osimhen, Gabriel Magalhaes, Mike Maignan et Boubakary Soumare, de quitter potentiellement le club cet été.

Tom Hamilton d’ESPN a rapporté dimanche que des sources proches de la situation ont déclaré que le départ de Gabriel à Arsenal avait été confirmé.

Le stock d’Ikone a augmenté ces dernières saisons, et bien que Chelsea et l’Inter Milan soient intéressés, Leicester semble le plus susceptible de peser avec une offre ferme, Brendan Rodgers souhaitant ajouter une autre dimension à son attaque.

La décision appartient au joueur, Lille apparemment heureux de le laisser partir pour le bon prix. Ikone a encore un an sur son contrat, ce qui signifie que la partie française préfère encaisser pendant qu’elle peut cette année plutôt que de le perdre pour rien l’été prochain.

Pogba snobera le Real et la Juve pour un séjour à United

Paul Pogba est susceptible de rester à Manchester United au-delà de cet été, selon son agent, comme l’a rapporté ESPN plus tôt dimanche.

Pogba, qui a raté une grande partie de la saison précédente en raison d’une blessure, a été lié à un transfert au Real Madrid au cours des 12 derniers mois, tandis que l’ancien club de la Juventus souhaitait également signer à nouveau l’international français.

Cependant, l’agent de Pogba, Mino Raiola, a déclaré que United « n’accepterait aucune offre pour Pogba cet été » et a insisté pour que le vainqueur de la Coupe du monde s’engage dans le projet à Old Trafford.

Pogba a noué un partenariat fructueux avec Bruno Fernandes après le redémarrage de la Premier League, et le patron des Reds, Ole Gunnar Solskjaer, espère que le duo pourra aider son équipe à monter une offre tangible pour le titre la saison prochaine.

Le Barça financera le déménagement de Gaya avec la vente de Firpo

Le port de Barcelone aspire à ajouter un défenseur de Valence José Gaya à leur équipe, et pour ce faire, ils doivent se décharger Junior Firpo, et Napoli, l’Inter Milan et Torino sont tous intéressés, selon Sport.

Le média espagnol rapporte que les trois clubs de Serie A ont pris contact avec le Barça et que la décision appartient maintenant au joueur.

Barcelone devra décider s’il souhaite libérer Firpo dans le cadre d’un accord permanent ou en l’offrant en prêt, le club ayant la possibilité d’acheter.

Quoi qu’ils décident, Gaya est considéré comme une priorité, et bien que Valence ait des difficultés financières, ils préfèrent garder l’arrière latéral. Une offre exceptionnelle du Barca, cependant, pourrait aider à garder les loups de la porte du Mestalla.

Le Barça considère également Angelino et Nicolas Tagliafico comme des options potentielles d’arrière latéral.

– Pepe Reina devrait rejoindre la Lazio plutôt que Valence, rapporte le Corriere dello Sport. Le gardien espagnol a accepté de déménager au stade Mestalla mais s’est lassé d’attendre une offre pendant que Valence tentait de décharger le gardien existant. Jasper Cillessen. Le joueur de 37 ans pourrait déménager dans la Lazio cette semaine, bien qu’il lui reste un an de contrat avec l’AC Milan, après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Aston Villa.

– Dean Smith, le patron d’Aston Villa, espère apporter Kieran Trippier de retour en Angleterre depuis l’Atletico Madrid, rapporte le Telegraph. Smith est ouvert à un accord permanent ou à un prêt alors qu’il cherche à renforcer sa défense pour la nouvelle saison. Trippier a disputé 33 matches la saison dernière alors que l’Atletico terminait troisième de la Liga, après avoir disputé 114 apparitions pour Tottenham Hotspur entre 2015 et 2019.

– Les clubs de Premier League sont en alerte rouge, avec Barcelone mettant Rafinha à vendre pour seulement 16 M €. Selon Sport, Everton, Arsenal et West Ham United souhaitent tous décrocher le milieu de terrain. Le Barça aurait reçu une offre de la Lazio, mais Rafinha ne reviendra probablement pas en Serie A après son prêt à l’Inter Milan et devrait plutôt déménager en Angleterre.