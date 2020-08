Il Angers il a gagné loin de chez lui avant lui Dijon 0-1 lors de leur premier match de la compétition, qui a eu lieu ce samedi au Stade Gaston Gérard. Avec ce résultat, l’équipe angevine est première avec trois points à la fin du match et la Dijon FCO 20e pas de points dans le casier après le match.

22/08/2020

On à 19:06

CEST

.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe angevin, qui a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord grâce au succès devant le but par Traoré à la minute 22. Avec ce 0-1 terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Dijon de Stéphane Jobard soulagé Amalfi, Sammaritain, Alex Dobre et Philippe pour Muzinga, Marie, Scheidler et Chouiar, tandis que le technicien du Angers, Stéphane Moulin, a ordonné l’entrée de Ebosse, Aucun, Capelle, Le Melali et Coulibaly fournir Doumbia, Kanga, Mangani, Pereira Lage et Fulgini.

Il Angers a pris un bon départ en Ligue 1 avec cette victoire à l’extérieur et a été d’abord placé avec trois points après la fin du match, tandis que la défaite a laissé le Dijon FCO en vingtième position sans point dans le casier.

Lors du tour suivant, le deuxième de Ligue 1, le Dijon FCO jouera son match contre lui Olympique de Lyon en dehors de la maison. Pour sa part, SCO Angers jouera dans son fief son match contre lui FC Girondins Bordeaux.

Fiche techniqueDijon FCO:Gomis, Lautoa, Écuélé Manga, Muzinga (Amalfitano, min.45), Ngouyamsa, Cheikh, Ndong, Marié (Sammaritano, min.68), Chouiar (Philippe, min.77), Scheidler (Alex Dobre, min.77) et DyneSCO Angers:Bernardoni, Thomas, Traoré, Doumbia (Ebosse, min 67), Bamba, Santamaria, Fulgini (Coulibaly, min 91), Mangani (Capelle, min 76), Thioub, Pereira Lage (El Melali, min 77) et Kanga (Ninga, min 68)Stade:Stade Gaston GérardButs:Traoré (0-1, min. 22)