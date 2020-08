Il Bordeaux et le Nantes a commencé la Ligue 1 avec un nul 0-0 lors du match d’ouverture organisé ce vendredi à la Stade Matmut-Atlantique. Avec ce résultat obtenu à la fin du match, les équipes étaient à égalité à un moment donné respectivement en première et deuxième position.

21/08/2020

On à 21:06

CEST

.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Bordeaux a donné accès à Oudin, Briand, Kalu et Kwateng pour Josh maja, De Préville, Hwang et Poundjé, Pendant ce temps, il Nantes a donné le feu vert à Ndilu, Noix de coco, Appiah et Blabla pour Coulibaly, Moutoussamy, Traoré et Bamba.

Au total, cinq cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à De Préville et Otavio et carton rouge à Zerkane. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Traoré, Chirivella et Ndilu.

Le match nul entre les deux équipes lors de cette première journée de Ligue 1 les place en fin de match avec un point en première et seconde classées respectivement.

Le deuxième jour, FC Girondins Bordeaux jouera contre lui SCO Angers loin de chez soi et FC Nantes jouera son match contre lui Olympique de Nîmes dans son fief.

Fiche techniqueFC Girondins Bordeaux:Costil, Koscielny, Baysse, Poundjé (Kwateng, min.75), Sabaly, Basic, Otavio, Zerkane, De Préville (Briand, min.64), Josh Maja (Oudin, min.46) et Hwang (Kalu, min.75 )FC Nantes:Lafont, Pallois, Andrei Girotto, Traoré (Appiah, min.83), Fabio, Chirivella, Moutoussamy (Coco, min.83), Louza, Simon, Bamba (Blas, min.90) et Coulibaly (Ndilu, min.68)Stade:Stade Matmut-AtlantiqueButs:0-0