C’est avec un regret considérable que nous nous sentons obligés de vous informer que le transfert proposé par Jadon Sancho du Borussia Dortmund à Manchester United a officiellement atteint le statut de «saga».

Après des semaines et des semaines de rumeurs et de rapports, le dernier de la table de troc est que Dortmund a mis fin aux pourparlers et s’est éloigné après que United n’a pas respecté la date limite du 10 août pour qu’un accord soit conclu.

2 Liés

United a tressailli face aux frais de 120 millions d’euros que Dortmund veut pour Sancho, le club de Premier League devenant également de plus en plus frustré par la lenteur glaciale des négociations.

L’accord ayant échoué, le directeur sportif Michael Zorc a confirmé lundi que Dortmund avait pleinement l’intention que Sancho fasse partie de leur équipe pour 2020-2021. L’ailier anglais de 20 ans a voyagé avec l’équipe de Bundesliga pour leur camp d’entraînement de pré-saison en Suisse, comme le confirme un tweet effronté de son club.

Vous aimez le voir 😁 pic.twitter.com/RK0rFmngyt – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 10 août 2020

Zorc a également déclaré aux journalistes que la décision de Dortmund de garder Sancho était désormais « définitive » et a réitéré que l’attaquant avait un contrat qui court jusqu’en 2023.

Alors c’est ça, non? Eh bien, non, car des sources ont déclaré à ESPN que United continuerait de conclure un accord pour Sancho tout en explorant également des alternatives. Attendez-vous à ce que les négociateurs de crack de United reviennent à Dortmund dans les semaines à venir, serrant un gros chèque de nouveauté, alors que toute l’affaire ennuyeuse reprend vie.

La saga Sancho, cependant, est pâle en comparaison en ce qui concerne les récits de transfert les plus longs qui se sont soldés par un mouvement terminé, un accord effondré ou qui ne se sont jamais développés beaucoup plus loin que les dernières pages.

Cela a commencé le jour de la finale de la Ligue des champions 2008 lorsque plusieurs journaux espagnols de premier plan ont publié des articles selon lesquels Ronaldo abandonnerait United pour s’essayer au Bernabeu.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a irrité Sir Alex Ferguson et l’amertume entre United et Real a grondé pendant des mois alors que la presse espagnole continuait à attiser les flammes sur un supposé « gentleman’s agreement » qui avait été conclu en privé entre toutes les parties impliquées.

Cela a conduit à la barbe immortelle de Fergie qu’il « ne les vendrait pas [Real] un virus, « sans parler de son meilleur joueur, ainsi que l’affirmation du manager de United selon laquelle signer pour » cette foule « serait » la pire chose possible « pour la carrière de Ronaldo.

Hélas, les paroles de prudence caustiques de Fergie sont restées lettre morte, et le colosse portugais a finalement signé pour Los Blancos dans un transfert record de 80 millions d’euros en juin 2009. Avec le recul, ça a plutôt bien fonctionné.

Alors que les rumeurs de retour de Fabregas à Barcelone persistaient depuis des années, les choses se sont vraiment intensifiées à des niveaux presque insupportables au cours de la saison 2009-10.

Un certain nombre de joueurs du Barca avaient déjà regretté publiquement que Cesc quitte Arsenal et retourne dans sa maison spirituelle en Catalogne – voir le tristement célèbre commentaire de Xavi sur « l’ADN du Barca ».

C’était avant que Carles Puyol et Pepe Reina ne tirent de force un maillot du Barça sur les épaules du milieu de terrain d’Arsenal pour une photo d’embuscade alors que l’Espagne célébrait sa victoire à la Coupe du monde 2010 ensemble.

En fin de compte, l’attrait génétique s’est avéré irrésistible et Fabregas a re-signé pour son club d’enfance en août 2011 pour un montant initial de 29 millions d’euros, mettant ainsi fin à l’une des sagas de transfert les plus longues de mémoire d’homme.

Quatre ans après son départ pour seulement 800000 £, Pogba a finalement fait son grand retour à United en 2016 lors d’un transfert record du monde qui a permis à la Juventus de réaliser un bénéfice pépère de 88 millions de £ sur son investissement.

La clameur pour sa signature a créé des mois d’agitation, la Juve suspendant un nouveau contrat et le Real Madrid reniflant également.

Cependant, Pogba a choisi d’écouter sa mère et est retourné à Old Trafford avec l’intention d’accomplir son «destin».

Il a fallu si longtemps pour que l’accord soit conclu que la plupart des gens se sont endormis lorsque l’annonce officielle super lisse mettant en vedette Stormzy, qui se classe parmi les meilleures annonces de signature de tous les temps, a été faite après minuit à Manchester.

Gareth Bale (de Tottenham au Real Madrid)

Le grand déménagement de Bale au Bernabeu a été conclu en septembre 2013 après que les négociations et les conjectures se sont traînées pendant tout l’été; jour après jour, semaine après semaine.

Le président des Spurs, Daniel Levy, était tout à fait prêt à jouer dur contre son homme vedette, ce qui a finalement fait grimper les honoraires de Bale et au-dessus du record du monde que le Real avait payé pour Cristiano Ronaldo.

L’ensemble du mouvement aurait failli s’effondrer à plusieurs reprises alors que les inquiétudes concernant les problèmes de blessure de Bale continuaient de refaire surface, mais Levy et Real l’ont finalement soulevé pour un nouveau montant record de 100 millions d’euros – au grand soulagement béni. d’absolument tout le monde.

Wesley Sneijder (Inter Milan à Manchester United)

Le non-transfert archétypal qui a alimenté les colonnes de potins pendant de nombreux étés, Sneijder était censé être sur le point de rejoindre United tous les six mois pendant la majeure partie de sa carrière.

Il y a eu un moment où il semblait que le milieu de terrain néerlandais avait pu avoir eu un contact initial avec les représentants de United au sujet d’un éventuel changement, mais rien n’en est sorti.

Cependant, cela n’a pas empêché les rumeurs de lier Sneijder à un déménagement à Old Trafford lors de chaque fenêtre de transfert pour les trois / quatre / cinq / six / sept prochaines années – au point que cela devenait presque une blague interne. .

Neymar (Barcelone aux paires Saint-Germain – et retour?)

Se queda. pic.twitter.com/RtPHUr9iTH – Gerard Piqué (@ 3gerardpique) 23 juillet 2017

Comme si son transfert initial de Santos à Barcelone n’était pas assez difficile, Neymar a vraiment fait monter la barre lorsqu’il a décidé qu’il voulait partir pour le PSG à l’été 2017.

Le PSG a activé avec impatience la clause de libération de 222 millions d’euros de l’attaquant brésilien, mais la Liga a rejeté le paiement, invoquant des problèmes de violation de la FFP et provoquant une intense querelle entre toutes les personnes impliquées.

Malgré l’insistance de Gerard Pique sur le fait que Neymar restait sur place, le transfert de record du monde a finalement eu lieu au début du mois d’août, bien que les querelles et les disputes juridiques se soient poursuivies pendant un bon moment par la suite.

Puis, deux ans plus tard, Neymar a décidé qu’il en avait assez au PSG et qu’il voulait revenir à Barcelone, déclenchant encore trois mois d’interminables titres.

Hélas, le Barça et le PSG n’ont pas pu faire fonctionner les choses et Neymar est toujours dans les livres du club parisien – pour le moment.

L’une des sagas de transfert les plus étranges de ces dernières années a été le transfert étrange et éclaté de Mikel à Chelsea du club norvégien de Lyn, via le très bref passage en tant que joueur de Manchester United.

United s’est précipité à travers un accord pour signer le Nigérian de 18 ans sans en informer ses agents. Cela a ensuite été contré par Chelsea affirmant qu’ils avaient d’abord eu des points sur le jeune ayant déjà aidé à son déménagement initial en Europe.

Mikel a même été photographié tenant une chemise United en l’air lors d’une conférence de presse d’introduction après plusieurs mois de demi-tours, de fausses déclarations d’enlèvement et de querelles juridiques de plus en plus tendues plus tard, c’est Chelsea qui a obtenu leur homme – mais seulement après avoir frappé un £ 12 millions compliqué traiter avec United et Lyn.

Que pensez-vous qu’ils fument là-bas à Emirates? – John W. Henry (@John_W_Henry) 24 juillet 2013

À l’été 2013, Suarez avait à cœur de quitter Liverpool afin de tester ses talents en Ligue des champions, de préférence avec Barcelone.

Les eaux ont ensuite été brouillées par Arsenal qui a soumis une offre de 40 000 001 £ pour Suarez, croyant à tort que cela déclencherait la clause de libération de 40 millions de £ de l’Uruguay. Ça n’a pas été le cas.

Cependant, Suarez a lancé une petite crise de colère publique pour ne pas avoir été autorisé à quitter Liverpool, affirmant que le club avait promis qu’il pourrait y aller s’il ne réussissait pas à obtenir le football de la Ligue des champions (ils venaient de terminer septième de la ligue).

Dans la tradition, les griefs de Suarez ont été apaisés par une augmentation de salaire massive et un vœu selon lequel s’il donnait une autre bonne saison aux Reds, il serait autorisé à aller où il le voulait l’été suivant.

Suarez dûment obligé, jouant hors de sa peau et marquant 31 buts alors que Liverpool se précipitait vers une deuxième place, leur défi pour le titre s’échappant tout de suite. Leur homme principal est parti pour le Camp Nou dans le cadre d’un contrat de 75 millions de livres sterling peu après.

Vieira a finalement quitté Arsenal pour la Juventus à l’été 2005, mais seulement après avoir passé plusieurs années à taquiner tout le monde avec une multitude de citations à la fois à rêver d’un déménagement glamour en Italie et à sa détermination à rester avec les Gunners.

À partir de 2000 environ, Vieira a pris l’habitude de déclarer ouvertement son désir de partir uniquement pour y donner suite par un serment d’allégeance à la cause Arsenal, encore et encore.

Voir les goûts d’Emmanuel Petit et Marc Overmars partir pour Barcelone a fait vaciller le Français, seulement pour qu’il jure de « rester à Arsenal et grandir » dans la même phrase.

Il a fallu neuf ans, dont la plupart ont eu beaucoup de succès, mais Vieira a finalement fait monter les bâtons et quitté Highbury en 2005, pour ne durer qu’une seule saison à Turin avant de passer à l’Inter Milan.

Willian (Anzhi Makhachkala à Chelsea)

Lorsque Willian a quitté le Shakhtar Donetsk pour Anzhi en janvier 2013, il semblait que son passage en Premier League, tant vanté, devrait attendre au moins quelques années de plus. Cependant, à peine sept mois plus tard, l’international brésilien était un joueur de Chelsea après qu’un accord de 30 millions de livres sterling ait été conclu pour le retirer de la Premier League russe.

Cela a été un choc pour les fans de Liverpool, qui avaient déjà entendu Willian mentionner leur club par son nom après avoir annoncé qu’Anzhi flagellerait ses plus hauts revenus dans un effort d’urgence de réduction des coûts.

Manchester United et Tottenham seraient également intéressés, mais Willian a déclaré à ESPN Brasil qu’il était enthousiasmé et plein d’espoir à l’idée de rejoindre un «grand club» comme Liverpool.

Juste pour compliquer davantage la procédure, le joueur de 25 ans a ensuite subi un examen médical aux Spurs avant que Chelsea ne regarde l’offre de ses rivaux et ne dépense 31 millions de livres sterling pour dérober l’ailier sous leur nez.