Celui qui était joueur du PSG et plus tard coordinateur sportif, le brésilien Maxwell, a assuré, que malgré le vivre maintenant à distance, puisqu’il réside au Brésil, vheureux à Neymar Jr dans cette étape dans le club parisien.

08/11/2020 à 18:04

CEST

.

« Je sens que Neymar est heureux, a déclaré l’ancien joueur du Barça de 39 ans. » En raison de la distance, je ne lui parle pas régulièrement, mais je le fais de temps en temps « , explique-t-il. «Je suis proche de sa famille parce que je m’entends bien avec eux», a-t-il commenté dans une interview au Parisien.

Apprécié pour son comportement exemplaire, son humilité et sa bonne humeur permanente, Maxwell entretient des liens étroits avec les champions de France. «Je parle beaucoup avec les gens du club, pas tous les jours, mais je reste informé« , Explique.

Amis parmi les joueurs

J’ai aussi des amis parmi les joueurs. Je les appelle pour savoir si tout va bien, si leurs familles vont bien. dans ces moments où le virus a changé de tout le monde au jour le jour & rdquor;, détails qui ont travaillé pour l’arrivée de Neymar en 2017.

Bien qu’il ait toujours un rôle officiel pour le PSG dans son pays, « Max » veut retourner dans la Ville Lumière dès que possible. « J’espère revenir à Paris car je suis très attaché au PSG. HJe vous représente en tant qu’ambassadeur au Brésil, mais un jour j’espère y travailler à nouveau. Mon illusion et mon désir sont toujours de revenir. Après cela, cela dépend du club, que ce soit utile ou non », explique-t-il.

Avant d’exprimer plus clairement votre nostalgie: « Oui, le jour le jour me manque vraiment. Nous avions beaucoup travaillé pour constituer le groupe qui est là aujourd’hui.. Je suis toujours attaché à de nombreux joueurs, je m’entends aussi bien avec le staff, le projet est ambitieux, et je me retrouve à manquer de travail chaque jour pour amener le club plus haut », a déclaré Maxwell.