La main de Niko Kovac commence à se faire remarquer au sein de l’équipe monégasque. Le nouveau technicien de l’équipe de la Principauté s’est mis au travail avec le nouveau projet et son pouls ne tremble avec rien ni personne. Il a déjà montré en son temps au Bayern que cela ne s’est pas terminé par de nombreux succès: «Peut-être que les dernières saisons n’ont pas été à la hauteur des attentes, mais notre objectif est de porter l’AS Monaco au sommet de la Ligue 1», Kovac a noté le jour de sa présentation.

13/08/2020

Allumé à 18:52

CEST

.

Pour cela, il ne compte pas jusqu’à 11 joueurs. 11 pièces restantes, dont des noms de la catégorie Keita Baldé ou le Jemerson central. Ni l’un ni l’autre n’a sa place dans la scène Kovac.

Le club a déjà signalé la semaine dernière que ces onze joueurs ne voyageaient pas avec le reste de l’équipe affirmant qu’ils faisaient un travail physique spécifique. Les mensonges ont des jambes courtes et maintenant que le reste du groupe est revenu, ils continuent à travailler séparément.

Le travail s’accumule

Keita Baldé, un joueur qui est passé par les catégories inférieures du Barça, et Jemerson sont des joueurs ajoutés tels que Youssef Aït Bennasser, Traoré, Grandsir et le Brésilien Jorge. Plus cinq jeunes joueurs, dont certains ont déjà une destination fermée.

On n’a pas encore décidé ce qu’ils feront de ceux rejetés par Kovac mais le directeur sportif de l’équipe monégasque, Paul Mitchell, les veut. Il travaille dans des ajouts tels que Brozovic, pour lequel on dit qu’ils ont offert 22 millions d’euros ou un McKennie, un joueur de Schalke, qui se féliciterait de la signature.

En outre, les prêtés Sidibé, Antonio Barreca, Pelé, Gil Dias et Jordi Mboula Ils reviennent également et l’espace réservé au personnel commence à être débordé. Il ne sera pas difficile de trouver une destination pour des joueurs comme Keita, seulement 25 ans et avec une bonne affiche dans le vieux continent.