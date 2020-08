Le Borussia Monchengladbach a été l’une des premières équipes à essayer des découpes en carton de supporters après le redémarrage de la Bundesliga. Mais les clubs et la ligue espèrent que de vrais fans pourront bientôt suivre. INA FASSBENDER / . via .

La Bundesliga a été l’une des premières grandes ligues sportives au monde à reprendre ses activités en mai. Maintenant, il essaiera d’ouvrir à nouveau les portes du stade aux fans et suivra l’exemple du club MLS du FC Dallas, de certaines équipes de l’USL et des efforts de la K League sud-coréenne et de la J1 League japonaise. Alors que les 36 meilleurs clubs allemands ont approuvé un cadre pour un tel scénario qui comprend des billets personnalisés, des sections debout fermées, pas de fans à l’extérieur et pas d’alcool, ils ont frappé un barrage routier, les autorités politiques ayant jusqu’à présent rejeté l’idée d’un retour rapide des fans.

« Nous devrons retrouver la normalité par petits pas », a déclaré Christian Seifert, PDG de la Ligue allemande de football (DFL), il y a deux semaines, peu de temps avant que les ministres locaux de la santé allemands ne disent à la Bundesliga qu’elle ne peut pas devenir une exception à l’interdiction nationale. de grands rassemblements publics de plus de 500 personnes. L’interdiction restera en vigueur jusqu’au 31 octobre.

«Nous ne pouvons prendre aucun risque nécessaire», a écrit Jens Spahn, ministre fédéral allemand de la Santé, sur Twitter. « Le concept du LDF est bon en théorie. Mais la chose importante dans une pandémie est la faisabilité. »

1 Liés

Cependant, Seifert et des personnalités clés telles que le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, souhaitent ouvrir leurs portes aux fans qui souhaitent désespérément revenir dans les stades une fois la nouvelle saison commencée le 18 septembre. Pour y parvenir, ils doivent présenter un cas convaincant selon lequel les matchs de football avec des supporters ne contribueraient pas de manière majeure à la propagation du virus.

Mais peuvent-ils vraiment faire ça? Et comment comptent-ils y arriver?

Répondre aux préoccupations médicales liées à la réintroduction des fans

Le point crucial du plan du LDF est qu’ils collecteraient des données personnelles de tous les spectateurs avant d’assister au match afin de pouvoir informer les fans proches d’une personne qui sera testée plus tard positive pour COVID-19. Le LDF dit que des points plus fins – par exemple, comment s’assurer que les personnes testées après un match transmettent ces informations aux clubs – doivent encore être réglés.

Des billets personnalisés – essentiellement, des billets qui incluent le nom du participant – et des plans de salle détaillés feraient partie de la solution pour surveiller d’éventuelles chaînes d’infection. Selon le cadre DFL, les billets ne seraient vendus qu’aux fans qui fournissent des informations de contact valides et peuvent donc être joints après l’événement.

Les supporters à l’extérieur ne seraient pas autorisés à assister à des matchs avant la fin de l’année dans l’espoir de réduire le nombre de personnes voyageant à travers le pays pour assister à des matchs. Les clubs locaux décideraient individuellement qui pourrait avoir droit au nombre limité de sièges. Le Bayern Munich, par exemple, a annoncé que les détenteurs d’abonnements bénéficieraient d’un traitement préférentiel lors de la demande de sièges. Si le nombre de candidatures dépassait le nombre de places, une loterie aurait alors lieu.

Le cadre DFL détermine également qu’aucun alcool ne sera vendu lors des matches, car la ligue craint que la vente d’alcool ne rende impossible l’application des règles d’hygiène et de distance physique à l’intérieur des stades. Les terrasses debout ne seront pas utilisées avant la fin du mois d’octobre, car on pense qu’il est plus facile d’imposer une distance physique entre les fans assis.

jouer

1:52

Julien Laurens détaille comment un changement d’entraîneur a transformé le Bayern Munich plus tôt cette saison.

Mais même si les clubs proposent des solutions pour tout ce qui pourrait se passer à l’intérieur de leurs stades, le vrai casse-tête est logistique: comment gérez-vous l’arrivée et le départ des supporters? Le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich, par exemple, ont des stades situés en banlieue, où la majorité des spectateurs pouvaient arriver en voiture, individuellement ou en petits groupes. Mais plusieurs stades se trouvent dans des zones plus urbaines et les clubs doivent trouver des solutions qui empêcheraient des centaines ou des milliers de supporters d’utiliser les transports en commun en même temps.

« Une fois que les spectateurs sont assis sur leur siège, tout va bien, mais nous devons les y amener », a expliqué Hubertus Hess-Grunewald, président du Werder Bremen. « Il est important que la distance soit maintenue aux entrées, à travers les vomitoires et dans les sanitaires. Dans cette optique, les architectes calculent actuellement les capacités spécifiques. » Les chiffres et les réglementations locales sur les infections doivent également être pris en compte, car les bureaux de santé locaux auraient le dernier mot une fois l’interdiction des rassemblements publics levée. Recevoir l’approbation d’une mosaïque d’autorités alimente la crainte que certains clubs soient handicapés si ces bureaux autorisent un nombre très différent de supporters.

« Il est louable que le LDF fasse un effort pour définir un concept d’hygiène efficace, mais une réglementation nationale est nécessaire », a déclaré Roger Lewentz, le ministre des Sports du Land de Rhénanie-Palatinat, siège du club de Bundesliga Mayence 05. Premier ministre de l’État de Bavière , Markus Soder, qui était l’un des premiers partisans de la reprise de la Bundesliga en mai, a déclaré qu’il était « difficile d’imaginer » d’avoir des matches de Bundesliga avec 25 000 fans de sitôt.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

« Le nombre de fans autorisés à entrer dans les stades n’est pas la décision du DFL », a déclaré Seifert. Le PDG de la Ligue allemande de football a prouvé qu’il savait jouer le jeu politique, et donc son message central était: « Nous n’attendons rien et n’exigeons rien. Nous nous préparons seulement. » Seifert et les responsables du club ont été déçus que les représentants des 16 gouvernements des États allemands n’aient pas eu de réponse positive aux projets de la ligue.

Que ressentent les fans?

L’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande pour le contrôle des maladies, a annoncé une moyenne de 1156 nouveaux cas de COVID-19 par jour au cours de la semaine dernière et un taux de reproduction sur sept jours de 1,14, ce qui signifie que le nombre de cas augmente de façon exponentielle. Alors que l’Allemagne a assez bien réussi à gérer la pandémie, une récente augmentation des infections a inquiété les législateurs sur le fait qu’une deuxième vague pourrait se profiler à l’horizon. Mais tout comme les gouvernements pourraient rapidement remettre en place des mesures de sécurité, les choses pourraient s’améliorer à tout moment.

« Je suis d’avis que nous devrions donner [the DFL] une chance d’essayer cette chose », a déclaré Michael Kretschmer, premier ministre de l’État de Saxe, domicile du RB Leipzig.« L’idée doit être que, tout comme sur le lieu de travail, tout comme au supermarché, un événement sportif doit être organisé dans un personne ne peut être infecté. «

Alors que le LDF et les clubs se concentreront sur la satisfaction des préoccupations des politiciens locaux et nationaux, ils pourraient faire face à la réaction de certains de ceux qu’ils tentent de récupérer: les fans, en particulier les fans organisés et les groupes de supporters.

« Nous sommes déconcertés par le fait que, si de nombreuses mesures sont prises pour rendre possible le retour des spectateurs, il semble y avoir du scepticisme quant à leur comportement, ce qui explique l’interdiction temporaire des sections debout et des supporters extérieurs », a déclaré Markus Sotirianos, membre du conseil d’administration de l’alliance de fans Unsere Kurve. Il appelle à des discussions au niveau local « pour parvenir à des solutions qui peuvent être soutenues par toutes les parties concernées ».

Les représentants des fans voient les mesures du LDF comme une accusation voilée selon laquelle les fans sont incapables d’obéir aux règles lorsqu’ils voyagent ou se saouleraient certainement si l’alcool était autorisé. Il n’y a pas eu de consensus entre les clubs concernant l’interdiction de l’alcool, 14 équipes sur 36 ayant voté contre, mais pas pour les raisons que les groupes de supporters aimeraient entendre.

« Nous avons voté contre l’interdiction de l’alcool parce que nous pensons qu’il est inutile que les fans [get drunk] devant les portes du stade, sachant qu’ils ne pourraient pas acheter de bière pendant les prochaines heures. Cela pourrait créer plus de problèmes aux entrées [and in common areas like walkways and bathrooms] que cela résoudrait », a déclaré Axel Hellmann, vice-président de l’Eintracht Francfort, au tabloïd allemand BILD. Cependant, les contrôles d’alcool aux portes ne seraient pas effectués.

« Ce qui me dérange, c’est le message subliminal selon lequel les fans sont considérés comme un risque », a déclaré Sig Zelt, porte-parole de l’organisation Pro Fans. « Il est encore plus décevant qu’une fois de plus l’opinion des représentants des fans n’ait pas été prise en considération. »

L’Allianz Arena du Bayern Munich peut accueillir plus de 75000 fans dans des circonstances normales, mais cela pourrait prendre des mois avant que nous voyions des foules concentrées près de cette taille lors de matchs de football à travers le monde. Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Il y a des dissensions persistantes entre les fans organisés et les courtiers en puissance de la Bundesliga, qui ont commencé il y a des années et de plus en plus vives tout au long de la saison dernière. Les groupes de supporters ont critiqué ce qu’ils considéraient comme un redémarrage précipité et irresponsable en mai. Maintenant, ils estiment que la ligue ne veut pas de transparence et pourrait profiter de la situation pour mettre en œuvre des mesures de sécurité accrues de manière permanente.

Cette crainte s’est encore accrue lorsqu’un responsable a récemment parlé de billets personnalisés qui relient l’identité du détenteur du billet à un numéro de siège dans le stade. « Je pense que les billets personnalisés sont intéressants. Peut-être que nous pourrons les utiliser pour différentes choses à l’avenir, par exemple, la pyrotechnie ou des actes de violence », a déclaré Hermann Winkler, président de l’association régionale de football de Saxe, dans une interview télévisée.

Les organisations de supporters ont suggéré de boycotter tous les matchs qui pourraient avoir lieu à l’automne. Cependant, le détenteur d’un abonnement moyen assoiffé de l’expérience en direct ne pouvait pas être blâmé pour avoir saisi la première occasion de regarder à nouveau les matchs depuis les tribunes.

Certaines ligues ont déjà testé les eaux en termes de foules en direct, et avec plus ou moins de succès. Au Danemark, Midtjylland a été couronné champion de la ligue devant 4 800 supporters dans sa MCR Arena de 11 432 places début juillet. En Hongrie, environ 10 000 fans ont été autorisés à entrer dans la Puskas Arena de 65 000 places pour assister à la finale de la coupe entre Honved et Mezokovesd en juin, mais n’ont pas respecté les règles de distanciation. Les clubs japonais de la J1 League autorisent actuellement jusqu’à 5000 fans à assister aux matchs, tandis que la K League sud-coréenne voisine a décidé de ne vendre que 10% des sièges disponibles. Les deux appliquent des règles strictes de distanciation physique.

La Major League Soccer a vu le retour des spectateurs du match lorsque le FC Dallas a affronté le Nashville SC mercredi. Les organisateurs ont exigé des exonérations de responsabilité dans lesquelles ceux qui achetaient des billets acceptaient de ne pas poursuivre MLS ou les deux équipes s’ils contractaient le COVID-19 en raison de leur présence au match. Dallas a mis en vente 5 110 billets, soit 25% de la capacité de son Toyota Stadium, mais seuls 2 912 fans étaient présents.

En Allemagne, Schalke 04 a mené une petite expérience après que les autorités locales leur ont accordé l’autorisation de permettre à 300 fans de regarder un match amical contre le SC Verl de troisième division dans l’ancien Parkstadion du club samedi dernier. Pourtant, le fait que les supporters aient été autorisés à assister au match n’a pas généré de buzz en Allemagne, car le sentiment était que le nombre de supporters était trop petit pour créer un environnement comparable à un match de Bundesliga dans un grand stade.

Les fans présents étaient cependant ravis.

« Je suis heureux de pouvoir être ici, que le club m’ait invité à être ici », a déclaré un fan interviewé par un journaliste de télévision. Un autre a dit qu’il était « ravi comme un petit enfant d’être enfin de retour ». Beaucoup ont quitté le match tôt, non à cause d’incidents sur les gradins, mais parce que Schalke perdait 5-4 contre les outsiders.

Au final, les clubs de Bundesliga n’auraient pas à se soucier de pourvoir 5 000 voire 15 000 sièges. Ce qui pourrait brouiller tout projet en Allemagne, ce n’est pas le désintérêt des fans, mais un «non» clair des autorités à la lumière d’une deuxième vague d’infections. La ligue sera préparée, mais la possibilité d’accueillir à nouveau les spectateurs du stade à un moment donné cette année dépend de facteurs qu’elle ne peut pas influencer.