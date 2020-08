9 h 58 HE

Rob DawsonCorrespondant

Eric Garcia ne veut pas prolonger son contrat à Manchester City malgré l’intérêt de Barcelone, selon Pep Guardiola.

Le joueur de 19 ans, qui a encore un an de contrat, a joué un rôle clé pour Guardiola depuis la reprise de la Premier League en juin, commençant sept des 12 matchs de City, y compris des affrontements clés contre Liverpool et Arsenal en demi-finale de la FA Cup.

Il est sur le point de commencer contre le Real Madrid lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions au stade Etihad vendredi, mais à la veille du match, Guardiola a déclaré que l’adolescent pourrait être prêt pour un retour à Barcelone – le club. il est parti signer pour City en 2017.

« Il nous a annoncé qu’il ne voulait pas prolonger son contrat avec Manchester City », a déclaré Guardiola. «Il a encore un an et après ça, oui.

« Nous le voulons mais il ne veut pas le prolonger alors j’imagine qu’il veut jouer dans un autre endroit. »

Des sources ont déclaré à ESPN en juin que le Barça avait ouvert une enquête pour Garcia, qui avait été rapidement repoussée par City.

City prend une avance de 2-1 au match retour contre le Real Madrid après une performance impressionnante au Bernabeu en février. Sergio Aguero ne sera pas disponible tant qu’il poursuit sa convalescence après une opération au genou en Espagne, mais Guardiola pourrait récupérer l’attaquant si City se qualifiait pour le mini-tournoi de la Ligue des champions au Portugal.

« Pour le moment, je ne sais pas », a déclaré jeudi le directeur municipal. « Il est toujours à Barcelone.

« Il va mieux. J’ai parlé avec les médecins et tout est comme je le pensais, mais il est toujours à Barcelone. J’espère [he can be fit]. «

Depuis le match aller à Madrid il y a plus de cinq mois, le Real Madrid a décroché le titre de la Liga après avoir frappé Barcelone.

Mais malgré la bonne forme de l’équipe de Zinedine Zidane – qui sera sans Gareth Bale après son retour à la maison – le milieu de terrain Rodri a déclaré que c’était City qui avait la meilleure équipe.

« Je sais que nous avons une meilleure équipe, mais nous devons le montrer », a-t-il déclaré. «Nous avons une meilleure équipe et si nous faisons bien les choses, je pense que tout sera bon pour nous.

« Je pense que c’est juste une opinion générale, peut-être que nous l’avons, mais ça ne vaut rien si nous ne pouvons pas le faire sur le terrain. Nous devons le prouver. Il faut le montrer sur le parc et bien jouer. »

« Nous devons les égaler en termes d’expérience sur cette étape et de mentalité dans ces grands matchs. Si nous les égalons dans ces domaines, le destin décidera, mais nous avons de bonnes chances. »