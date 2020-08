Gerard Pique dit que Barcelone a besoin de changements à tous les niveaux du club après avoir touché le «fond» lors de la défaite humiliante 8-2 en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich vendredi.

La Ligue des champions était la dernière chance d’argent du Barça cette saison après avoir raté la Liga contre le Real Madrid le mois dernier, mais la défaite signifie une première saison sans trophée au Camp Nou depuis 2007-08.

– Notes: Barca triste sur tout le terrain en défaite

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Calendrier des rencontres des champions et de la Ligue Europa

C’était la première fois que le Barça était battu par six buts depuis 1951 et vient après trois et quatre défaites de buts aux mains de la Roma et de Liverpool au cours de chacune des deux dernières saisons.

« C’était un jeu horrible, terrible, la disgrâce est le mot », a déclaré Pique à Movistar. «On ne peut pas concourir comme ça en Europe. Et ce n’est pas la première ou la deuxième fois que ça nous arrive.

« C’est difficile et j’espère que cela sert à quelque chose. Nous devons tous réfléchir. Le club a besoin de changements. Je ne parle pas de l’entraîneur ou des joueurs ni de choisir qui que ce soit. Structurellement, le club a besoin de tout type de changements, car ce n’est pas la première fois. »

Rafael Marchante / Piscine via AP

Le vieillissement de la colonne vertébrale a été blâmé pour le déclin du Barça – l’âge moyen de la formation de départ contre le Bayern était de plus de 29 ans – et Pique, maintenant âgé de 33 ans, a même déclaré qu’il quitterait le club si c’était ce qui était nécessaire pour changer les choses.

« Personne n’est indispensable », a-t-il ajouté. «Je ne le suis pas. J’irai si du sang neuf doit entrer et changer cette dynamique parce que nous avons touché le fond.

« Nous devons tous réfléchir en interne et décider de ce qui est le mieux pour le club, ce qui est le plus important. C’était inacceptable pour un club comme Barcelone. »

Le travail de l’entraîneur Quique Setien fera également l’objet d’un nouvel examen après la défaite record du Barça en Europe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec les commentaires de Pique, Setien a déclaré lors d’une conférence de presse: « Je ne suis ici que depuis six mois. S’il a dit ce qu’il a dit, il y aura quelque chose là-dedans. Les décisions devront être prises pour le mieux. pour l’avenir du club. «

• Arsenal signe Willian pour un contrat de trois ans

• Wiegman est nommé nouvel entraîneur-chef des Lionesses

• PDG de Dortmund: on ne peut pas acheter cet été

• Alexander-Arnold remporte le prix Young PL

• Le FC Dallas condamne les menaces contre Cannon

• Fernandes: Utd UEL win key pour Prem Push

Des sources ont déclaré à ESPN avant le match du Bayern que le Barça parcourait déjà le marché pour trouver un nouveau manager, mais Setien dit que ce n’est pas le moment de discuter de son avenir.

« Il est trop tôt pour dire si je vais continuer ou non », a ajouté l’entraîneur. « Cela ne dépend pas de moi. »

Cependant, alors que Setien est susceptible de payer le prix d’une campagne sans trophée, les commentaires de Pique ont également été considérés comme une critique du président Josep Maria Bartomeu.

Au milieu des appels à une refonte de l’équipe et à un changement d’entraîneur, il y a aussi une clameur pour Bartomeu de faire avancer les élections présidentielles, qui doivent se tenir l’été prochain, d’un an.

Bartomeu, qui ne peut pas se présenter aux prochaines élections, a confirmé qu’un certain nombre de décisions concernant des changements avaient déjà été prises avant le match du Bayern et a suggéré que des mesures plus drastiques pourraient être prises dans les prochains jours.

« Nous avons déjà pris certaines décisions mais je ne vais pas dire ce qu’elles sont maintenant », a déclaré le président aux journalistes. «Ce n’est pas le moment. Il est temps de réfléchir.

« C’est vraiment difficile. Nous sommes désolés pour tous nos membres et supporters parce que ce n’était pas l’équipe ou le club que nous représentons. C’était un désastre. »

Il y a eu des flashbacks de défaites contre la Roma et Liverpool alors que le Bayern menait 4-1 dans une ouverture fulgurante d’une demi-heure au Portugal, avec deux buts de Thomas Muller et les efforts d’Ivan Perisic et Serge Gnabry. Un but contre son camp de David Alaba avait brièvement dessiné le niveau du Barca.

Luis Suarez a brièvement ramené le Barça dans le match après la pause, mais un but de Joshua Kimmich, mis en place par l’exceptionnel Alphonso Davies, a tué tout espoir d’un retour improbable.

Robert Lewandowski a ajouté le cinquième avant un doublé tardif du remplaçant Philippe Coutinho, signature du record du Barça prêté au Bayern, a terminé la déroute et scellé l’une des pires nuits de l’histoire du club catalan.