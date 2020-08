La pandémie de coronavirus en a fait une saison de Serie A pas comme les autres, mais comme elle l’a conclu, le tableau avait un look familier avec la Juventus sacrée championne pour la neuvième saison consécutive. En dessous d’eux, l’Inter a fait une course tardive pour prendre la deuxième place, tandis que l’Atalanta et la Lazio sont récompensés pour de superbes campagnes avec des places en Ligue des champions. Roma, Milan et Naples avaient des fortunes mitigées, mais se sont tous qualifiés pour l’Europe.

À l’autre bout, la bataille pour la place de relégation finale s’est déroulée jusqu’à la dernière journée avec deux équipes séparées par un seul point. Pendant ce temps, certaines des équipes au milieu de la table se remémoreront un travail bien fait et d’autres seront incapables de se débarrasser du sentiment qu’elles auraient pu être plus.

La Juventus, l’Atalanta, le Napoli, la Roma et l’Inter restent actifs dans la compétition européenne, mais avec la campagne nationale terminée, voici un aperçu de la performance de chacun des 20 clubs de haut niveau d’Italie en Serie A.

JUVENTUS

Champions, 83 points (différence de 33 buts)

Qualité: B +

Ils ont fini en tant que champions, ce qui signifie que toutes les autres équipes échangeraient leurs places avec eux en un clin d’œil, mais, selon leurs propres normes impérieuses, la Juventus a été en dessous de la moyenne.

En entrant dans la pause imposée par le coronavirus, ils n’avaient qu’un point d’avance sur la Lazio, avec l’Inter de près. Depuis le retour, ils ont semblé chancelants et ont subi quatre défaites – leur total total de sept est plus que dans n’importe laquelle de leurs récentes campagnes gagnantes du titre – mais sont sortis vainqueurs en grande partie grâce aux échecs de leurs challengers.

Le nouveau manager Maurizio Sarri était censé faire jouer la Juve dans un style plus expansif et attrayant, mais l’approche pragmatique utilisée par Massimiliano Allegri semblait très peu différente, à part le fait qu’ils semblaient moins solides défensivement.

Pourtant, terminer en tête du classement n’est pas une mince affaire et, à Cristiano Ronaldo, ils avaient un facteur de différence, comme en témoigne son incroyable total de 31 buts en championnat.

INTER

2e place, 82 points (+45 buts de différence)

Catégorie B-

L’arrivée d’Antonio Conte et un mercato estival ambitieux, qui a vu l’arrivée de Romelu Lukaku et Alexis Sanchez ainsi que des internationaux italiens Nicolo Barella et Stefano Sensi, ont fait de l’Inter un prétendant au titre. Et bien qu’il puisse sembler injuste de les critiquer pour avoir échoué, étant donné qu’ils n’ont même pas été dans la course depuis 2010-11, le problème est qu’ils n’ont qu’à eux-mêmes à blâmer pour ne pas avoir défié la Juve.

Ils ont perdu à domicile et à l’extérieur contre les champions, mais ont également perdu de nombreux points inutiles en remportant des positions. Chaque fois que la Juve a eu un patch difficile, l’Inter n’a pas réussi à capitaliser, et l’incapacité de Conte à changer la mentalité du club sera une énorme déception compte tenu de sa réputation de manager qui fait licencier les équipes.

Pourtant, être confortablement dans les places de la Ligue des champions et terminer juste un point derrière les champions est une énorme amélioration, et vous avez le sentiment qu’il y a plus à venir de l’Inter, en supposant qu’ils peuvent renforcer leur équipe et ne pas perdre les joueurs clés.

ATALANTA

3e place, 78 points (+50 buts de différence)

Grade: A

Ce fut une autre saison époustouflante pour l’équipe de Gian Piero Gasperini, et s’ils n’avaient pas perdu autant de points dans la première moitié de la campagne, ils auraient pu faire un vrai défi pour le titre.

On supposait qu’Atalanta ne parviendrait pas à répéter sa superbe troisième place de la campagne précédente et que leur tâche était rendue plus difficile par le fait de jongler avec le football de Serie A et de Ligue des champions. Cependant, ils ont excellé dans les deux tout en jouant au football scintillant. Atalanta a marqué 98 buts en championnat, avec trois joueurs – Luis Muriel (18), Duvan Zapata (18) et Josip Ilicic (15) – marquant 15 ou plus. Ils ont également frappé sept en trois matchs différents.

La gestion en jeu de Gasperini a été incomparable, les remplaçants décidant souvent des matchs en faveur de l’Atalanta.

Seules deux pénalités de Cristiano Ronaldo ont refusé la victoire de l’Atalanta à la Juventus le 11 juillet. .

LAZIO

4e place, 78 points (+37 de différence de buts)

Grade: A

Leur saison restera dans les mémoires pour un crumble incroyable suite à la reprise. La Lazio avait 21 matchs invaincus, un point derrière la Juve et avec tout l’élan avant la pause, mais a perdu cinq de ses huit premiers matchs à la reprise. Malgré cet effondrement, la saison a été un succès; à l’approche de 2019-20, ils étaient d’énormes outsiders pour faire la Ligue des champions, sans parler du défi pour le titre.

L’incroyable décompte de 36 buts en championnat de Ciro Immobile a égalé le record d’une saison de Gonzalo Higuain en Serie A et lui a valu le Soulier d’Or européen, tandis que Luis Alberto et Sergej Milinkovic-Savic étaient impérieux pour l’équipe de Simone Inzaghi. La Lazio a remporté la Super Coupe d’Italie avec une victoire 3-1 sur la Juventus à Riyad en décembre.

COMME ROMA

5e place, 70 points (différence de 26 buts)

Grade: C

Les Giallorossi ont gagné une place de la saison dernière à la cinquième place, mais ne sont toujours pas là où ils veulent être. Pour la deuxième campagne consécutive, la Roma a raté une place en Ligue des champions en raison de sa position en championnat et c’est une énorme déception et un fardeau financier.

Il y avait des périodes où ils avaient l’air superbes, souvent immédiatement suivis de sorts shamboliques. Le manager Paulo Fonseca a un plan, mais n’a pas réussi à le mettre en œuvre ou à trouver un système adapté aux forces de ses joueurs. Terminer avec une victoire 3-1 à l’extérieur à la Juventus était gentil mais, dans l’ensemble, ce fut une saison de championnat à oublier.

MILAN

6e place, 66 points (+17 buts de différence)

Grade: C

Le nouveau manager Marco Giampaolo a été limogé après seulement sept matches, au cours desquels Milan a subi quatre défaites. L’arrivée de Stefano Pioli a défini la tendance #PioliOut sur Twitter en Italie et il y a eu peu d’amélioration à court terme; les choses semblaient particulièrement sombres lorsqu’ils ont subi une défaite record de 5-0 contre l’Atalanta en décembre.

Cependant, l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic en janvier a inspiré un revirement et les Rossoneri sont restés invaincus en 12 matchs après le redémarrage, qui comprenait une superbe victoire 4-2 contre la Juve ainsi que des victoires contre la Roma et la Lazio. Une sixième place est une moins bonne que la saison dernière et n’est pas acceptable pour un si grand club, mais il y a de l’espoir.

NAPOLI

7e place, 62 points (+11 buts de différence)

Qualité: C +

La première moitié de la saison était inoubliable. Après sept matchs de championnat sans victoire, Carlo Ancelotti a été limogé en décembre lorsque les joueurs ont refusé de participer à une retraite d’équipe ordonnée par le président Aurelio De Laurentiis. Gennaro Gattuso a été nommé, mais a perdu quatre de ses cinq premiers matches.

Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Une victoire 2-1 contre la Juventus était une victoire notable et Napoli est entré dans l’arrêt du coronavirus après trois victoires consécutives et avec une avance dans leur demi-finale de Coppa Italia contre l’Inter. Ils ont ensuite remporté le trophée, mais sans cela et leur forme de ligue depuis juin, leur note finale aurait été inférieure.

SASSUOLO

8e place, 51 points (+6 buts de différence)

Qualité: A-

Le manager très bien noté Roberto De Zerbi a ses trois premiers de Domenico Berardi, Francesco Caputo et Jeremie Boga tirant à tous les cylindres et une huitième place n’est pas à se moquer. Sassuolo ferait bien de garder la main sur ce quatuor cet été.

HELLAS VERONA

9e place, 49 points (-4 buts de différence)

Qualité: A-

Après avoir été relégué à chacune de ses deux dernières saisons en Serie A au cours des quatre dernières saisons, Vérone, nouvellement promue, devait se débattre mais a terminé dans la moitié supérieure. Le manager Ivan Juric a fait des merveilles et a même enregistré une victoire 2-1 contre la Juventus.

FIORENTINE

10e place, 49 points (+3 buts de différence)

Grade: C

L’arrivée de l’ambitieux propriétaire américain Rocco Commisso avait donné aux fans l’optimisme que la Fiorentina allait défier pour l’Europe, en particulier après la signature de Franck Ribéry. Cependant, leur plus grande réussite est d’avoir assuré la sécurité plus tôt que le dernier jour, comme ce fut le cas lors de la campagne précédente.

PARME

11e place, 49 points (-1 buts de différence)

Catégorie B

Une autre campagne impressionnante pour l’équipe de Robero D’Anversa a permis à Parme d’obtenir des résultats impressionnants et de continuer à s’améliorer. Cependant, ils pourraient avoir du mal à remplacer Dejan Kulusevski, lié à la Juventus, qui a été un joueur clé avec 10 buts et huit passes décisives.

BOLOGNE

12e place, 47 points (-13 buts de différence)

Grade: C

Une autre campagne régulière pour les hommes de Sinisa Mihajlovic avec le point culminant sans aucun doute une victoire de retour avec 10 hommes à l’extérieur contre l’Inter. Aucun joueur de Bologne n’a marqué à deux chiffres, mais Riccardo Orsolini a réussi huit buts et six passes et n’a raté qu’un seul match de championnat.

UDINOIS

13e place, 45 points (-14 buts de différence)

Qualité: C-

Une saison décevante dans l’ensemble, avec une victoire 2-1 pour retarder la fête du titre de la Juventus comme le point culminant principal. L’Udinese a marqué moins d’un but par match et pourrait perdre cet été les stars Rodrigo De Paul et le gardien Juan Musso.

CAGLIARI

14e place, 45 points (-4 buts de différence)

Catégorie B-

Une fenêtre de transfert estivale positive, au cours de laquelle Radja Nainggolan et Giovanni Simeone sont arrivés au club, a apparemment eu Cagliari difficile pour une place dans le top quatre au début de la saison. Mais un sort désastreux les a vus tomber de la table à la 13e place.

SAMPDORIE

15e place, 42 points (-17 buts de différence)

Qualité: C +

La note positive est due au travail de Claudio Ranieri, qui a repris un club qui était au fond après six défaites lors des sept premiers matches, pour les conduire à la sécurité avec trois matchs à perdre. Cependant, ce n’est pas une campagne sur laquelle les partisans se souviendront avec tendresse.

TORINO

16e place, 40 points (-22 buts de différence)

Grade: E

Attendus de défier l’Europe, ils ont plutôt évité la baisse. Walter Mazzarri a été remplacé comme manager par Moreno Longo en février mais il n’y a pas eu de changement de fortune. Andrea Belotti les a menés au score avec 16 buts en championnat; les efforts suivants ont été Simone Zaza et Alex Berenguer avec six.

GÊNES

17e place, 39 points (-26 buts de différence)

Qualité: E-

Gênes a connu trois managers cette saison et, pour une deuxième année consécutive, n’a évité la relégation que lors de la dernière journée. Ainsi, alors qu’il sera ravi de conserver le statut de Serie A après que les hommes de l’équipe de Davide Nicola aient remporté quatre de leurs sept derniers matchs, les perspectives à long terme du club ne semblent pas bonnes.

LECCE

18e place, 35 points (-33 buts de différence)

Qualité: C-

Impressionnant bien que l’équipe de Fabio Liverani ait mené la bataille de relégation jusqu’au dernier jour, ils sont finalement revenus directement en Serie B comme beaucoup de gens s’y attendaient. Céder 85 buts a été la principale raison pour laquelle ils n’ont pas pu battre le drop.

BRESCIA

19e place, 25 points (-44 buts de différence)

Grade: F

Une campagne désastreuse qui les a vus redescendre après avoir remporté à peine deux fois après la mi-décembre. La signature de Mario Balotelli n’a pas fonctionné et ils retournent en Serie B sans combat. Un effet d’entraînement est que Brescia perdra sûrement la starlette Sandro Tonali, qui est une cible pour tous les grands clubs italiens.

SPAL

20e place, 20 points (-50 buts d’écart)

Grade: F

Leur temps en Serie A a finalement pris fin après trois ans, SPAL ne remportant que cinq victoires et perdant 20 de ses 25 derniers matchs. Avec le recul, le point culminant de la campagne a été une victoire 2-1 sur la Lazio lors de leur troisième match de la saison.