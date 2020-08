17 h 30 HE

Rob DawsonCorrespondant

Harry Maguire a déclaré que la saison de Manchester United ne pouvait pas être considérée comme un succès à moins de remporter le trophée de la Ligue Europa.

United a assuré son retour en Ligue des champions avec une troisième place en Premier League et a atteint les demi-finales de la Carabao Cup et de la FA Cup au cours d’une campagne prometteuse.

Mais avant leurs quatre derniers affrontements en Ligue Europa avec Séville à Cologne dimanche, Maguire a insisté sur le fait que la seule mesure de succès à Old Trafford était l’argenterie.

« Se rendre en demi-finale n’est pas assez bon pour ce club », a déclaré Maguire.

« Nous avons terminé troisième [in the Premier League] mais encore une fois, ce n’est pas quelque chose que ce club veut faire, terminer troisième.

« Pour l’avenir, ce n’est pas là où nous voulons être. Nous voulons gagner des trophées, la Premier League et d’autres coupes.

« Les demi-finales sont agréables à atteindre, mais vous devez vraiment faire le travail et vous qualifier pour la finale, puis continuer pour la gagner. »

Séville, dirigé par l’ancien patron du Real Madrid et de l’Espagne Julen Lopetegui, représentera une menace importante pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer après leur quart de finale avec les Wolves.

L’équipe espagnole est sur un record de club de 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues et ils ont terminé leur saison nationale sous une forme impressionnante pour terminer quatrième de la Liga.

Solskjaer n’a pas obligé ses joueurs à regarder la victoire 1-0 de Séville sur les Wolves, mais Maguire a déclaré que l’équipe savait à quel point le défi serait difficile.

« Nous ne l’avons pas regardé ensemble, c’était sur quelques téléviseurs dans différentes pièces », a-t-il ajouté.

«Ce n’était pas obligatoire de le regarder. Je suis sûr que certains des garçons l’ont regardé.

«J’ai vu des morceaux du match et ils forment une équipe formidable.

« Ils ont eu une bonne saison en Liga, ils ont été brillants depuis janvier. Ils ont vraiment repris, un peu comme nous, vraiment.

«Je dirais que c’est une équipe difficile, une équipe solide, mais nous devons croire en nos capacités et nous devons prendre soin de nous et nous concentrer sur nous-mêmes.

« Si nous performons au niveau que nous pouvons faire, nous passerons à la finale. »

La rencontre avec Séville sera la 61e apparition de Maguire pour le club et le pays lors d’une saison gigantesque pour le défenseur de 80 millions de livres sterling.

Il a joué 5412 minutes, y compris chacun des 38 matchs de Premier League de United, mais le joueur de 27 ans a déclaré qu’il se battait pour ce qu’il espère être deux autres matchs.

« Nous sommes tous reposés et récupérés », a-t-il déclaré. «Nous avons eu six jours avant dimanche, donc c’est long – quelque chose que nous n’avons pas eu beaucoup cette année – donc nous sommes tous prêts à partir.

«Je me sens bien, je me sens bien en moi. Je me sens bien mentalement, je me sens bien physiquement.

« Je pense qu’en tant qu’arrière central, vous devez vraiment prendre soin de votre corps et vraiment vous rendre disponible pour la majorité des matchs afin d’avoir une base cohérente dans votre équipe et de savoir ce que vous offrez à l’équipe. »