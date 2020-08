Casillas a subi une crise cardiaque en 2019 qui l’a amené à s’éloigner brièvement du match et à se concentrer sur son rétablissement. Il annoncerait finalement sa retraite mardi. Miguel Riopa / . via .

Que vous adoptiez la version biblique (Proverbes 24:16) ou la variante Rocky Balboa, le concept est le même. La vie vous frappe fort et souvent. Et il ne s’agit pas de tomber, mais de se relever.

Il existe de nombreuses façons de célébrer la carrière d’Iker Casillas, qui a pris sa retraite mardi à l’âge de 39 ans, environ 21 saisons après avoir fait ses débuts au sommet du Real Madrid à 18 ans. Le gardien de but a conduit l’Espagne à leur toute première Coupe du monde et a remporté deux championnats d’Europe et 167 sélections en cours de route. Il a remporté cinq titres de champion, deux Copas del Rey et trois couronnes en Ligue des champions pour le Real Madrid. Un seul homme a fait plus d’apparitions pour le club dans son illustre histoire.

Casillas et Xavi, qui se sont liés pour la première fois au Championnat du monde de la jeunesse de 1999 au Nigeria, se souviendront à jamais pour avoir eu l’humilité de combler le fossé sportif, politique et culturel souvent vicieux entre Madrid et Barcelone au niveau de l’équipe nationale, une scission qui avait a longtemps fait que La Roja a massivement sous-performé, mettant ainsi peut-être en place la plus grande période de domination internationale de tous les pays du football.

Bonnes raisons, tout. Mais ce qui me distingue, ce qui rend Casillas quelque peu différent, c’est qu’il a toujours été un portrait de résilience, prenant plus que sa juste part de coups de langue et à chaque fois rebondissant.

Casillas n’est pas le seul à avoir surmonté l’adversité, à maintes reprises, bien sûr. Mais peu ont eu son genre de voyage, un où vous commencez tout en haut, avec la grandeur qui vous est imposée. En effet, le fait qu’il ait sans doute atteint son apogée il y a dix ans et qu’il ait connu la période la plus difficile de sa carrière au début de la trentaine, alors que la plupart des gardiens sont censés être à la hauteur de leurs pouvoirs, le rend d’autant plus convaincant.

Casillas remporte le poste de gardien partant au Real Madrid lors de la saison 1999-2000 et débute pour eux en finale de la Ligue des champions plus tard cette saison, quatre jours après son 18e anniversaire. Dix jours plus tard, il obtient sa première casquette pour l’Espagne. Un an plus tard, il remporte son premier titre de Liga.

A 20 ans, Casillas est le gardien de but de la première itération des Galacticos, avec Luis Figo, Raul et Zinedine Zidane. L’angle de lancement de sa carrière est presque vertical à ce stade et pourtant, dans la seconde moitié de la saison 2001-02, les roues se détachent. Il a des performances médiocres, des difficultés dans la façon dont les jeunes gardiens ont l’habitude de faire et est abandonné au printemps. Du coup, il est trop petit. Trop jeune. Trop attaché aux couleurs du club pour être frais sous pression.

Il est, comme d’habitude, sur le banc pour la finale de la Ligue des champions 2001-02 à Glasgow, regardant le Real Madrid prendre une avance de 2-1 sur le Bayer Leverkusen grâce au but épique à longue portée de Zidane. Et puis, à 22 minutes de la fin, Cesar Sanchez, qui l’avait supplanté en tant que n ° 1 de Madrid, tombe durement sur le gazon de Hampden et signale un changement. Casillas arrive et effectue une série d’arrêts, dont deux spectaculaires, pour préserver la victoire. Quelques mois plus tard, il est à nouveau le gardien partant de Madrid, un poste qu’il conservera pendant la prochaine décennie.

Casillas avait reçu métaphoriquement un coup de pied dans l’intestin. Et il s’était relevé quand ça comptait le plus.

Iker Casillas célèbre sa victoire en championnat et en coupe en tant que membre du personnel d’entraîneurs de Porto cette saison. Carlos Rodrigues / .

Il y a peut-être un univers parallèle dans lequel Cesar ne se blesse pas, Casillas ne vient pas, le Real Madrid remporte toujours la coupe et il reste un remplaçant qui quitte ensuite le Bernabeu, frustré par le manque d’opportunités. Le destin lui a rouvert cette porte lors de cette finale, mais il était prêt à la franchir. C’est le problème de se relever; Parfois, vous avez besoin d’une pause chanceuse pour pouvoir le faire, mais c’est toujours à vous d’être prêt le moment venu.

Avance rapide de 10 ans. C’est la saison 2012-13, Jose Mourinho est aux commandes et la rivalité avec Barcelone est plus toxique que jamais. Il en va de même pour l’atmosphère du Real Madrid. Mourinho soupçonne qu’il y a un rat dans le vestiaire, qui aère le linge sale du club. Alors que le club se débat, menaçant d’imploser, les fans sont partagés entre les partisans de Mourinho et les haineux de Mourinho. Casillas devient un bouc émissaire, accusé d’être la taupe du vestiaire. Il a abandonné pour le remplaçant Antonio Adan, et pour renforcer le point, Mourinho achète un autre gardien, Diego Lopez, à la moitié de la saison.

Officiellement, Lopez arrive en raison d’une blessure à la main de Casillas, mais il conserve le poste de titulaire même après que Casillas ait retrouvé sa pleine forme. L’écriture est sur le mur. Le moral de Casillas est au plus bas.

Même si Mourinho part à la fin de la saison, Casillas sait que Lopez est un gardien exceptionnel. Il en va de même pour Carlo Ancelotti, l’homme qui remplace Mourinho. Casillas gagne trop d’argent et utilise trop d’énergie pour une sauvegarde. Le président Florentino Perez veut enterrer la dernière saison cauchemardesque sous Mourinho et purger le venin toujours dans le système du club. Il y a aussi un titre de Coupe du monde à défendre l’été suivant; Casillas sait qu’il ne peut pas le faire en tant que réserve et envisage sérieusement de passer à autre chose. Mais il ne le fait pas. Il reste pour concourir pour le poste de départ et encore une fois, il est récompensé par un coup de main. Ancelotti choisit de diviser le travail. Lopez joue en Liga, Casillas remporte la Copa del Rey et la Ligue des champions. Le Real Madrid remporte les deux compétitions et il commence chaque match en cours de route.

Et alors que Casillas est de retour, remportant la 10e Coupe d’Europe de Madrid à Milan, il y a un autre coup de pied dans l’aine moins de trois semaines plus tard. L’Espagne est humiliée 5-1 par les Néerlandais lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, une revanche de la finale de 2010. Casillas fait au moins deux erreurs massives. Tout ce qu’il peut faire, c’est admettre sa faute et dire que c’était le pire match de sa carrière … ce que c’était probablement.

Encore une fois, il est à terre. Sa carrière internationale est mise en doute avec l’émergence de David De Gea de Manchester United et, au niveau des clubs, il doit faire face à la fois à Lopez et au nouvellement arrivé Keylor Navas.

Beaucoup veulent que Casillas disparaisse. Il n’est pas le gardien qu’il était et il ne le sera peut-être plus jamais. Mais alors, un autre coup de main et, comme toujours, il est prêt à le saisir. Lopez est vendu à Milan et Ancelotti nomme Casillas comme partant, mais la joie dure jusqu’à la fin de la campagne. Ancelotti est limogé, Rafa Benitez entre et Perez montre sans cérémonie la porte à Casillas. Il a 34 ans, pas du tout vieux pour un gardien, mais quand vous quittez le Real Madrid, surtout quand vous y êtes depuis l’âge de 9 ans, le seul moyen est de descendre.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Casillas prendrait sa retraite; à la place, il signe pour Porto en tant qu’agent libre. Une ligue plus petite au Portugal, et moins d’argent, mais une chance de jouer. Et, plus important encore, de se relever. Il joue pendant quatre saisons, endurant à la fois les frissons d’un autre titre de champion ainsi qu’une période prolongée sur le banc à sa troisième année, suivie d’un retour à l’alignement. C’est un microcosme de sa carrière: une autre chute, une autre montée.

Le dernier trébuchement de Casillas a été une crise cardiaque en mai 2019. Il est retourné à l’entraînement et, après des mois d’incertitude, a choisi de l’appeler un jour mardi, faisant ses adieux avec un message sur les réseaux sociaux qui en dit long: « L’important est le chemin vous voyagez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination que cela vous mène. «

Sagesse. Le garçon dont la carrière semblait être sur une trajectoire perpétuellement ascendante était maintenant un homme qui comprenait parfaitement que tant que le nombre de fois où tu te remets sur pied est supérieur au nombre de fois où tu tombes, peu importe où vous finissez.