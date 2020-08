Les supporters de l’Atletico Madrid qui critiquaient la tactique de l’entraîneur Diego Simeone devraient acheter leur propre club et choisir leur onze de départ, a déclaré vendredi le président Enrique Cerezo après la sortie de son club en quart de finale de la Ligue des champions au RB Leipzig.

Cerezo était déçu de la défaite 2-1 face à la partie allemande non payée mais, tout en admettant qu’il y avait beaucoup de critiques en ce moment pour Simeone, il a ajouté qu’il ne prêtait pas beaucoup d’attention aux voix dissidentes.

« Simeone n’est pas intouchable et beaucoup étaient en désaccord avec lui hier. C’est lui qui choisit l’équipe et si vous ne l’aimez pas, allez acheter votre propre club, construisez votre propre équipe et choisissez votre propre XI », a déclaré Cerezo.

Simeone est le deuxième entraîneur de l’Atletico le plus ancien de tous les temps et a un contrat jusqu’en 2022 avec le club, qu’il a emmené à deux finales de la Ligue des champions, deux triomphes en Ligue Europa plus un titre de la Liga et une Copa del Rey.

Atleti a également terminé dans le top trois espagnol au cours des huit dernières campagnes.

« Nous restons calmes, le match ne s’est pas déroulé comme prévu et nous devons rentrer à la maison mais nous sommes détendus sur tout le reste. Je pense que nous avons encore une bonne équipe, ce n’était pas notre soirée », a déclaré Cerezo aux journalistes.

« Les supporters sont frustrés et c’est mauvais parce que la vérité est que nous ne nous attendions pas à un résultat comme celui-là. Mais c’est le football, ces choses arrivent. »

« Je pense que nous avons eu une très bonne saison, nous avons terminé dans les trois premiers de la Liga et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions, ce qui n’est pas chose facile. »