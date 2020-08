L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a été surpris en train de se plaindre sur le terrain d’entraînement que « tout le monde se trompe de nom » pendant le tournage de la nouvelle série documentaire d’Amazon à la suite du club.

Compte tenu de la saison mouvementée et mouvementée que les Spurs ont endurée, nous nous sentons assez sûrs de suggérer que la série imminente qui tracera la campagne 2019-20 du club sera une montre passionnante.

La dernière édition d’Amazon Prime de la série d’accès à tous les domaines « Tout ou rien » devrait sortir plus tard cet été, et la nouvelle bande-annonce de lundi révèle que l’émission contient au moins une révélation majeure des Spurs – et cela n’implique pas le limogeage sans cérémonie de Mauricio Pochettino.

Il s’avère que Mourinho n’aime vraiment pas que les gens prononcent son nom de manière incorrecte.

Le clip, publié sur les réseaux sociaux par Annie Mac, fans de DJ et des Spurs, montre Mourinho se présentant à Japhet Tanganga après que le jeune défenseur a rejoint l’équipe senior pour s’entraîner pour la première fois.

Après s’être demandé comment prononcer correctement le nom de Tanganga, Mourinho a révélé que beaucoup de gens prononcent son prénom comme il est dit en espagnol plutôt que dans son portugais natal.

Si vous aimez le football, vous allez vous régaler avec la prochaine série Tout ou Rien sur @primevideosport – montrant des images des coulisses de l’un des plus grands clubs, Tottenham Hotspur. Je suis définitivement coupable d’avoir mal prononcé le nom de José 😳 #AllorNothingSpurs #ad pic.twitter.com/kvABUznOsg – Annie Mac (@AnnieMac) 3 août 2020

« Je déteste dire les mauvais noms, mec », a déclaré Mourinho. «Tout le monde dit que mon nom est faux. Tout le monde m’appelle Jose. Je ne suis pas Jose, je suis Jose.

Certes, cette citation ne fonctionne pas tout à fait sur la page, mais regardez le clip et vous avez l’idée.

C’est le deuxième clip à être officiellement publié de « Tout ou rien » de Tottenham après que le rappeur AJ Tracey, qui soutient les Spurs, ait publié un extrait la semaine dernière.

Les images des coulisses montrent Dele Alli, Eric Dier, Steven Bergwijn et Ryan Sessegnon se détendre avant un match en jouant à FIFA dans leur chambre d’hôtel.

Alli et Dier discutent ensuite de la relation étroite qu’ils entretiennent avec leurs coéquipiers des Spurs tout en grignotant un sac de Haribo.

Comme nous l’avons dit, cela s’annonce comme les montagnes russes d’un spectacle.

Manchester City a dévoilé son nouveau maillot à l’extérieur pour la saison 2020-21 qui s’inspire d’une source improbable.

Les stars de la ville Sergio Aguero, Gemma Bonner, Kevin De Bruyne et Phil Foden font partie de ceux qui modélisent le nouvel uniforme, qui est livré avec des garnitures en cuivre et un clin d’œil affectueux à leur environnement local.

Dans la même veine que le motif craquelé du nouveau maillot domicile, inspiré des mosaïques de carreaux qui parsèment le quartier créatif du nord, la décoration du maillot extérieur 2020-21 de City est inspirée de l’histoire et de la culture de Manchester elle-même.

Le motif géométrique intégré dans la conception est un hommage à la région de Castlefield de la ville et au canal de Bridgewater qui la traverse.

Castlefield est symbolique du passé industriel de Manchester bien que ses usines, ponts et entrepôts aient depuis été reconvertis en centres d’art, de musique et de créativité – dont les structures et l’architecture constituent la base du motif de pavage.

«Castlefield est riche en histoire et en importance pour la ville; il est vraiment lié à la scène culturelle de la jeunesse et aux racines créatives», a déclaré le designer de Puma, David Bremond. « Le pont sur le canal est un design iconique, qui nous a inspiré pour donner vie à cette structure classique à travers le motif et la palette de couleurs du nouveau maillot. »

Le résultat est un kit subtil et beau qui est presque à l’opposé du kit décalé « Hacienda » et du numéro sinistre jaune fluo et pêche que City portait sur la route la saison dernière.

Un soulagement bienvenu, vous serez sûrement d’accord!