Le Paris Saint-Germain espère que Kylian Mbappe sera apte pour son quart de finale de Ligue des champions contre Atalanta le 12 août, mais il y a du pessimisme quant à la disponibilité de Marco Verratti, ont déclaré des sources à ESPN.

Mbappe s’est entraîné jeudi sur sa cheville droite blessée dans l’espoir de pouvoir se remettre en forme à temps pour le match, mais Verratti s’est blessé au mollet lors de l’entraînement mercredi.

L’attaquant français a commencé à courir sans le ballon mercredi et n’a ressenti aucune douleur à la cheville. Jeudi, des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait tenté un petit changement de direction pour tester encore plus sa cheville avec un résultat plutôt positif.

Il a fait beaucoup de soins à la cheville, au terrain d’entraînement du PSG mais aussi à son appartement, y compris des travaux en piscine qui contribuent à une récupération plus rapide.

Mercredi, après que son équipe ait battu le club de Ligue 2 Sochaux 1-0 avec une équipe très changée, Thomas Tuchel a fait le dernier point sur la forme physique de Mbappe.

« Kylian essaie tout, mais c’est un quart de finale de la Ligue des champions, pas un match amical », a déclaré l’Allemand. «Et nous avons fait une pause pendant quatre ou cinq mois.

« Kylian est 24/7 dans sa récupération. Peut-il le faire? S’il le fait, peut-il avoir un grand match? Je ne crois pas vraiment qu’il pourrait jouer contre Atalanta. Nous verrons s’il peut être sur le banc.

« C’est toujours la même chose. Quand on arrive à un match de Ligue des Champions, il y a toujours des choses négatives. Je ne sais pas pourquoi. »

En plus des doutes de Mbappe, Angel Di Maria est également suspendu pour le choc de l’Atalanta tandis que Juan Bernat et Thilo Kehrer ont également souffert de blessures lors de la préparation du match. De plus, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi ont déjà quitté le club cet été.

Concernant Verratti, Tuchel a déclaré: « Nous sommes inquiets. Il a eu un gros coup de pied au mollet. Nous devrons attendre un peu et voir avec le médecin. »

Le mollet de Verratti sera évalué quotidiennement en amont du match. Se passer de l’international italien serait un coup dur pour le PSG. Verratti a été remarquable lors de la victoire contre Lyon en finale de la Coupe de la Ligue et est également l’un de leurs milieux de terrain les plus créatifs.

Le PSG s’envole pour Faro dans le sud du Portugal samedi pour un camp d’entraînement avant de se rendre à Lisbonne pour terminer sa préparation pour le match de l’Atalanta.