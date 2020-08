12 h 33 HE

Roberto Soldado, à droite, célèbre la grande victoire de Grenade le dernier jour de la saison qui leur a permis de jouer en Ligue Europa. Carlos Gil / SOPA Images / LightRocket via .

C’était gris et humide – si gris et si humide que vous pouviez à peine voir quelques mètres devant votre visage – et à travers les couches de pluie battante, Roberto Soldado apparut, de la boue éclaboussée sur le sourire qui engloutissait son visage. Agé de 34 ans, ancien international espagnol qui avait été en Angleterre et en Turquie, il aurait pu être au Qatar ou ailleurs; au lieu de cela, il était à Grenade, quittant le terrain un jour sombre, suivi de ses coéquipiers, les bottes étouffant sur le gazon détrempé. Trempés mais souriants, ils avaient passé 90 minutes à glisser comme une bande d’enfants qui passaient le temps de leur vie.

Soldado avait payé sa dette et fait son temps. Il n’avait pas besoin de ça, mais il le voulait et les autres aussi. «Vous venez tous les jours et vous faites du sport avec vos amis», dit-il. « Il n’y a pas de meilleur métier: je dépose les enfants à l’école le matin, puis je viens ici pour jouer au football, pour passer un bon moment. C’est le travail parfait. »

C’était en décembre et la journée n’était pas gentille, le vent hurlait à travers, mais aucun d’eux ne s’en souciait. Ils s’amusaient trop pour ça et sur le terrain, ça se voyait. Grenade, nouvellement promu en première division, avait battu Barcelone au cours de la cinquième semaine et cinq semaines plus tard, ils étaient brièvement en tête de la Liga pour la première fois en plus d’un demi-siècle.

C’était une révélation, l’équipe qui se démarquait à l’époque. Pourtant, il y avait de la place pour un peu de réalité. Ils avaient pris le dessus en partie parce que Madrid et Barcelone n’avaient pas joué, le clásico a été reporté, puis ils ont perdu quatre de leurs cinq prochains matchs et ont fait match nul. Et cela, ont-ils dit sur le terrain d’entraînement ce matin-là, était une bonne chose. Un rappel de qui ils étaient vraiment: l’équipe qui devrait être reléguée, l’équipe avec le troisième plus petit budget de toute la division et une limite de salaire 18 inférieure à celle de Barcelone. L’équipe qui était arrivée en tête avec un onze de départ coûtant 6,1 millions d’euros, et avec un seul homme qui avait joué en primera la saison précédente.

« Nous avons eu un excellent départ qu’aucun de nous n’aurait pu imaginer, atteignant même la première place du classement », a déclaré Soldado plus tôt dans la saison. « Mais ce qui est important, c’est ce que nous pensons tous de la façon dont nous jouons et d’avoir déjà 20 points – c’est à mi-chemin pour rester en place. Mais nous savons qu’il y a un long chemin à parcourir et nous savons que nous devons continuer à nous pousser pour gagner. sûr que nous survivons. C’est le rêve que nous avons tous. «

Six mois plus tard, ce rêve a été remplacé par quelque chose de bien plus sauvage. « Je ne pense pas que nous soyons encore conscients de ce que nous avons fait », a déclaré l’entraîneur Diego Martínez.

Voici ce qu’ils avaient fait: le dernier jour de la saison, au son des hirondelles et des chauves-souris plongeant au-dessus d’un stade vide, le soleil se couchant d’un côté du stade et devant seulement deux journalistes de la presse écrite, Grenade avait battu l’Athletic Club Bilbao 4-0 – « 4-0, hein », a noté Martínez – pour terminer septième. Ce faisant, ils se sont qualifiés pour le football européen – ils participeront à la Ligue Europa et participeront au deuxième tour de qualification, provisoirement prévu le 17 septembre – pour la première fois de leur histoire.

Toute la saison, Martínez a insisté sur le fait qu’il ne regardait pas la table, mais maintenant, le dernier jour, il le pouvait enfin. Et ça avait l’air bien.

À peine croyable, en fait.

« Comment une petite entreprise locale peut-elle concurrencer Apple ou Amancio Ortega [owner of Zara]? « A déclaré Martínez, établissant un parallèle pour la vie dans la Primera Division espagnole, mais c’est ce que son équipe a fait. Quand Grenade a joué contre Séville dans le deuxième match de la saison, ils ont perdu, bien sûr, mais il a insisté à juste titre qu’ils les avaient » regardés dans le « Les sondages ont tous dit qu’ils baisseraient – seuls Valladolid et Majorque sont plus petits – et pourtant, seules six équipes ont terminé devant elles. Non seulement cela, mais ils ont également atteint la demi-finale de la Copa del Rey, éliminés par un but tardif de Yuri, l’arrière latéral de la même équipe athlétique qu’ils venaient de marteler pour terminer leur campagne de championnat.

L’entraîneur de Grenade Diego Martinez, à droite, a construit un esprit d’équipe incroyablement fort et un sentiment d’intrépidité face à des adversaires plus grands qui les ont poussés à la septième place à leur retour en Primera Division. Fermin Rodriguez / Images de sport de qualité / .

Le budget de Grenade est de 60 millions d’euros, avec 35 millions d’euros dédiés aux salaires et aux signatures de la première équipe. En été, ils n’ont dépensé que 8,5 millions d’euros pour de nouveaux joueurs, les accords de prêt constituant une partie importante de l’équipe qu’ils ont construite. Certains d’entre eux seront déjà de retour dans leurs clubs parents; certains de leurs joueurs sous contrat ont tellement dépassé qu’ils peuvent aussi partir. Les hommes qui sont arrivés comprennent Domingos Duarte, Yangel Herrera et Soldado. Le dernier d’entre eux a 34 ans, mais fin juillet, il a renouvelé son contrat pour une autre année, toujours aussi plein d’énergie, un leader avec beaucoup à donner. Loin d’abandonner ou de se calmer, autant que son expérience du football, c’est son combat qui a attiré Grenade vers lui. « J’irais au bout du monde avec lui », déclare Carlos Fernández, son partenaire d’attaque.

Ils y allaient tous ensemble, dirigés par le directeur.

Martínez n’a que quatre ans de plus que Soldado, ce qui fait de lui le plus jeune manager de la première division. Ce jour de décembre, il a renouvelé son contrat, quittant le terrain d’entraînement et se dirigeant vers le stade pour l’annonce portant un costume dans un sac. Quand il était enfant, il voulait être joueur, bien sûr, mais, dit-il, « le ballon ne faisait pas attention ». Il a commencé à entraîner à 20 ans lorsqu’il a arrêté de jouer, après avoir atteint la troisième division en tant qu’arrière latéral. Le directeur sportif de Séville, Monchi, a rapidement vu quelque chose de spécial et l’a emmené à Séville, où il a entraîné l’équipe C, les U19 et l’équipe B, qu’il a emmenée en deuxième division. En tant qu’assistant d’Unai Emery en équipe première, il a été vainqueur de la Coupe UEFA.

Interrogé une fois lors d’une interview sur le dernier film qu’il a regardé, Martínez a ri et a répondu: « Atlético contre Juventus ». Il dit que s’il regarde un film ou quelque chose à la télévision, les solutions de football ont l’habitude de se présenter devant lui. Le jeu domine. Comment pourrait-il pas?

Son équipe est la sienne, même s’il ne le dit jamais. C’est aussi réaliste, dit-il: « [we are] pas un 10 sur 10 en quoi que ce soit, mais efficace, fort mentalement et capable de tout faire. »Dans des mots qu’il a empruntés à un entraîneur de Séville, il a dit:« si j’ai des citrons, je ferai de la limonade; si j’ai des oranges, je ferai du jus d’orange. « Son équipe est » caméléon « , un groupe de joueurs qui, au début de la saison, disait-il travailleraient comme des » fourmis « . Ils l’ont pris au mot: après avoir battu l’Athletic Club, il a dit qu’ils n’avaient « plus de carburant du tout », dépensés mais satisfaits.

Surnommé « le chaman » par Rafael Lamelas, responsable du football au journal de Grenade El Ideal, Martínez est fasciné par le côté mental du jeu et la psychologie de tout cela, griffonnant des messages sur le tableau dans le vestiaire. Le dernier jour, il disait: « au-dessus de nous, seulement le ciel ». À la fin, ils se sentaient aussi bien, en faisant un tour d’honneur même s’il n’y avait personne là-bas étant donné les stades vides imposés par le coronavirus, imaginant leurs fans applaudissant à la place.

« Nous les avons sentis proches, même s’ils n’étaient pas là », a-t-il déclaré. « Ils peuvent être fiers de la chemise rouge et blanche. »

Il peut le répéter.

« Il y a peut-être des valeurs ou des vertus moins glamour dans le football et dans la vie, qui ne sont pas si reconnues par la société, mais elles sont très importantes: la persévérance, l’engagement, la croyance, l’unité, la résistance à l’adversité. Elles sont très importantes, et plus encore dans ces moments que nous vivons », a-t-il déclaré après la saison. « Et son équipe l’a montré. Je pense que cela a aidé les fans à s’identifier à eux. Seul le temps nous dira vraiment ce que cette équipe a fait. En travaillant ensemble, vous pouvez réaliser l’impensable. »

C’est à ce moment-là que Martínez a raconté une histoire pour aider à expliquer comment ils l’avaient fait. C’était, a-t-il commencé, le soir où lui et son équipe étaient sur le chemin du retour du match contre la Real Sociedad à Saint-Sébastien. Il était tard et les joueurs devaient s’entraîner tôt le lendemain matin, lorsqu’il a reçu un appel du personnel au sol. Ils appelaient juste, dit-il, pour lui dire de ne pas s’inquiéter, qu’ils venaient de finir de peindre les « joueurs » en métal en blanc – les couleurs du Real Madrid, les prochains adversaires de Grenade. « Maintenant, » dit Martínez, « c’est une équipe. »

Au moment où les joueurs sont arrivés le lendemain matin, tout était prêt pour un autre match de football entre un groupe d’amis à la recherche d’une première place européenne pour leur club, le secret de leur succès dans ces sourires. « Je vais à l’entraînement tous les jours heureux », a déclaré Carlos Fernández, « et je vois le même bonheur sur le visage de mes coéquipiers. »