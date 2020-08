Le Bayern Munich a obtenu un triplé mémorable dimanche en se hissant à la gloire de la Ligue des champions, battant le Paris Saint-Germain 1-0 lors d’une finale divertissante à Lisbonne.

C’était la 21e victoire consécutive du club allemand (y compris les 15 sorties depuis le retour du lock-out). En fait, le seul match qu’ils n’ont pas gagné en 2020 était un match nul 0-0 en Bundesliga avec le RB Leipzig en février.

Cependant, l’incroyable record de réalisations du Bayern cette saison peut être surmonté par un homme, l’arrière droit prêté, Alvaro Odriozola, qui n’a pas réussi à quitter le banc contre le PSG mais qui a néanmoins remporté son CINQUIÈME trophée de 2019-20.

Odriozola, 24 ans, a joué pour le club parent du Real Madrid au cours de la première moitié de sa campagne victorieuse en Liga cette saison, et était membre de l’équipe qui a remporté le tournoi de la Super Coupe d’Espagne de janvier en Arabie saoudite. Il a ensuite rejoint le Bayern en prêt à temps pour leurs triomphes en Bundesliga, DFB-Pokal et Ligue des champions.

Encore plus étonnant, Odriozola n’a fait que 10 apparitions réparties entre ses deux clubs et n’a joué dans aucune des finales requises, mais a quand même réussi à récolter un honneur majeur toutes les 122,6 minutes qu’il a passées sur le terrain ce trimestre.

Pas un mauvais effort dans le livre de personne. Alors, comment l’incroyable année d’Odriozola se compare-t-elle à certains des autres records de victoires remarquables du football?

Zinedine Zidane

Zidane a remporté 11 trophées en 211 matchs au cours de ses deux mandats à la tête du Real Madrid, ce qui signifie qu’il possède actuellement un record ridicule d’un trophée tous les 19,1 matchs en tant qu’entraîneur-chef, dont deux titres de la Liga et trois ligues des champions.

Kieran Tierney

Kieran Tierney a un meilleur ratio jeux par trophée en tant que joueur que Zinedine Zidane en tant que manager du Real Madrid: 𝙏𝙄𝙀𝙍𝙉𝙀𝙔

❍ 194 jeux

❍ 12 trophées

❍ 16,2 matchs par trophée 𝙕𝙄𝘿𝘼𝙉𝙀

❍ 210 jeux

❍ 11 trophées

❍ 19,1 matchs par trophée

Un homme qui peut se vanter d’un meilleur ratio argenterie / jeux est l’arrière gauche d’Arsenal Tierney, qui remporte actuellement un trophée tous les 16 matchs au cours de sa carrière de joueur. L’Ecossais de 23 ans a remporté 12 trophées (11 avec l’ancien Celtic, une FA Cup pour les Gunners) en 194 apparitions seniors à ce jour.

Keylor Navas

Navas a peut-être terminé du côté des perdants lors de la finale de 2020, mais le gardien de but du PSG peut peut-être se consoler sur le fait que la défaite 1-0 contre les mastodontes fugitifs du Bayern est le premier match à élimination directe de la Ligue des champions qu’il ait jamais perdu – après avoir remporté les 14. des 14 précédents avec le club français et le Real Madrid.

Forêt de Nottingham

Forest n’a disputé que 20 matchs de Coupe d’Europe dans toute son histoire et l’a remporté deux fois, consécutivement en 1979 et 1980. C’est un record qui ne sera probablement jamais battu.

Le deuxième meilleur ratio sur la liste est Aston Villa, qui a remporté la Coupe d’Europe une fois en 15 matchs (après avoir battu le Bayern 1-0 lors de la finale de 1982).

Ritchie De Laet

Pour autant que nous puissions en juger, De Laet est le seul joueur à avoir remporté une promotion jusqu’à la Premier League et le titre lui-même le même jour. L’arrière gauche était un sous-marin inutilisé alors que Middlesbrough a terminé la saison du Championnat 2015-16 dans les places de promotion automatique avec un match nul contre Brighton le dernier jour. Il s’est ensuite rendu au King Power Stadium pour remporter la médaille du vainqueur avec le club parent de Leicester City alors que les Foxes terminaient leur titre miraculeux avec une victoire 3-1 sur Everton.

Pep Guardiola

Alors que d’autres ont gagné plus en termes de chiffres purs, en ce qui concerne les records de gestion par match, Guardiola affiche le taux de victoire le plus élevé dans les grandes ligues. En remportant la Coupe Carabao en mars, le patron de la ville a remporté son 29e grand honneur depuis son entrée dans la direction en 2008. À l’époque, cela représentait environ un trophée pour 21 matchs et une moyenne d’environ 2,4 trophées par saison.

Tomasz Kuszczak

Lorsqu’il s’agit de gagner beaucoup tout en contribuant très peu, ce sont généralement les gardiens de but remplaçants qui s’en sortent le mieux. Kuszczak a passé cinq ans à Manchester United entre 2007 et 2012, n’a joué que 25 fois et a remporté pas moins de 11 trophées dont quatre titres de Premier League et une Ligue des champions.

Tom Starke

Cependant, le record admirable de Kusczak est pâle par rapport à Starke, qui ne s’est présenté que sept fois pour le Bayern Munich entre 2012 et 2018 tout en réussissant à récolter 13 distinctions majeures. À sa retraite, Starke n’avait accumulé que 640 minutes d’action en équipe première et un record franchement étonnant de près de deux trophées (1,86) pour chaque match de compétition qu’il avait joué.

Jed Steer

Steer est l’un des seuls joueurs à avoir été promu deux fois au cours de la même saison après avoir disputé 20 matchs en prêt pour Charlton Athletic en 2018-19 alors qu’ils traversaient les séries éliminatoires de la Ligue 1. Le jeune gardien de but est ensuite revenu au club parent Aston Villa où il a sauvé deux pénalités contre West Brom en demi-finale des éliminatoires du championnat en route vers la Premier League.

Sébastien Bassong

Le défenseur de Norwich City, Bassong, a également réalisé le rare exploit de « promu deux fois en une saison » en 2014-15 lorsqu’il a été prêté à ses rivaux de championnat Watford, qui a remporté la promotion en Premier League en tant que finaliste. Il est ensuite retourné aux Canaries qui ont ensuite traversé les séries éliminatoires, Bassong étant rappelé en équipe première et jouant même contre Middlesbrough en finale à Wembley.