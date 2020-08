Vingt-quatre ans se sont écoulés depuis que la Dream Team du Nigeria a remporté la première médaille d’or olympique du football africain, mais les événements de ce jour-là à Atlanta continuent d’inspirer les Nigérians et, plus largement, les Africains.

Bedlam a éclaté sur un continent à l’autre bout du monde lorsque Pierluigi Collina a sifflé le coup de sifflet final lors de la finale du tournoi olympique de football le 3 août 1996.

Au Nigéria, où c’était les petites heures, des milliers de fans se sont précipités dans les rues, chantant, dansant et faisant des beignets sur des vélos et des voitures. À ce moment-là, l’atmosphère était celle d’une célébration pure. Le Nigéria venait de devenir champion olympique avec une victoire de 3-2 contre l’Argentine, et l’impensable était devenu réel. L’histoire avait été faite et cet exploit a affecté les aspirants footballeurs de tous âges.

L’attaquant de Manchester United, Odion Ighalo, avait alors 7 ans.

« Même si j’étais très jeune lorsque cela s’est produit, j’en ai beaucoup entendu parler », a déclaré Ighalo à ESPN. «Mais j’ai regardé les matchs plus tard, et cela m’a beaucoup inspiré parce que, quand vous parlez de football nigérian, les gens se souviennent toujours de cette équipe.

« C’est même l’une des choses que notre génération a essayé de réaliser avec l’équipe nationale. Et j’espère que la génération à venir pourra y parvenir. Ils nous ont rendus fiers et heureux d’être des Nigérians avec ce qu’ils ont accompli, et j’espère que cette génération pourra également essayer. pour y parvenir. «

Le Nigéria célèbre sa médaille d’or 1996 Jerome Prevost / TempSport / Corbis / VCG via .

Osaze Odemwingie avait 15 ans, né d’un père nigérian et d’une mère russe et résidant en Russie à l’époque. Il dit que la médaille d’or a inspiré sa décision de jouer pour le Nigeria.

« J’étais en Russie à l’époque, à Naberezhnye Chelny, ma ville, jouant pour le Kamaz FC », a-t-il déclaré à ESPN. «Et c’est là que j’ai fait ma déclaration audacieuse et déclaré que j’allais jouer pour le Nigeria.

« Et mes garçons étaient comme, » ouais, ouais, rêver, « parce qu’ils ont vu des footballeurs sérieux là-bas, des talents sérieux. C’était incroyable à regarder [Nigeria] a battu le Brésil puis l’Argentine avec le genre de joueurs qu’ils avaient alors – Roberto Carlos, Bebeto, Ronaldo …

« Wow, c’était incroyable, bien sûr, de regarder ça. Et pas seulement de gagner. Gagner avec un style de football classique, des enfants formidables. Ces Jeux olympiques m’ont beaucoup inspiré. »

Odemwingie est l’un de ces joueurs en herbe qui était assez vieux pour regarder et être impressionné par l’histoire en cours.

L’attaquant du Crotone FC Simeon Nwankwo n’a pas été aussi chanceux. Il avait 4 ans à l’époque, mais il a pu voir les vidéos quand il était plus âgé.

«En tant que jeune enfant, j’adorais jouer au football et tout, mais mon père a eu ces vidéos et a apporté [them] à la maison pour que je regarde « , a déclaré Nwankwo à ESPN. » J’ai vu comment mon idole, Papilo, terrorisait tout le monde, et puis vous connaissez les histoires sur les choses qui se sont passées les nuits du moment et tout et à quel point c’était fou.

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé à ressentir comment le football peut unir tout un tas de gens, donc à partir de ce moment-là, tout a changé pour moi. J’ai commencé à voir le football différemment. J’ai commencé à me dire: ‘Oui, je veux avoir la même chose impact que Papilo et les Super Eagles ont eu au Nigeria ce jour-là.

« Cette année est quelque chose dont ils parlent encore jusqu’à aujourd’hui. Je voulais faire partie de quelque chose comme ça, et c’était un très bon moment pour moi. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à rêver chaque jour et chaque nuit pour arriver à ce niveau où Je peux dire que j’ai joué sur la grande scène. «

L’ancien footballeur africain de l’année Emmanuel Amunike a balayé le vainqueur du thriller de cinq buts pour inscrire son nom dans le folklore du football nigérian, mais il reste humble.

« Je pourrais dire que je pense que nous sommes reconnaissants de cette opportunité », a-t-il déclaré à ESPN.

«En tant que jeune joueur et athlète, chacun nourrit son ambition d’avoir l’opportunité de participer aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde. … Pour nous en 1996, avoir l’opportunité de faire partie de cette grande équipe avec de grands joueurs avec beaucoup de talent était un privilège. «

Le mode de victoire fournit une leçon dont Amunike dit que les équipes nigérianes doivent continuer à s’inspirer. La leçon est le travail acharné, la détermination et le travail d’équipe.

« Nous attendions-nous à le gagner? » Dit Amunike. « En fait, vous ne pouvez jamais savoir dans chaque voyage où vous êtes impliqué dans quel pourrait être le résultat, mais bien sûr, l’important est que nous étions déterminés, et nous savions que nous avions de bons joueurs. … La seule chose est comment trouver ce terrain d’entente pour jouer en équipe, pour défendre en équipe, pour tenter notre chance et aussi pour attaquer en équipe.

« En fin de compte, nous avons pu y parvenir. Je suis donc reconnaissant de l’opportunité. Je suis reconnaissant pour l’occasion. Je suis reconnaissant à mon pays de m’avoir donné l’opportunité de les servir dans le mien. petit chemin et ma propre capacité, donc je remercie Dieu pour cette opportunité. «

Amunike, qui a ensuite conduit le Nigéria à remporter la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA en tant qu’entraîneur, est heureux de savoir que de nombreux joueurs ont été inspirés par les efforts de son équipe à Atlanta il y a 24 ans, et il dit que le football africain devrait continuer à se développer à partir de là. .

« L’or olympique a ouvert de nombreuses portes aux jeunes joueurs nigérians – et à l’Afrique également », a-t-il déclaré. « Après avoir gagné en 96, le Cameroun a remporté le prochain [2000 Olympic Games in Sydney] aussi. C’était formidable pour l’Afrique.

« Ce que nous devons faire maintenant, c’est voir comment nous pouvons continuer à développer nos joueurs, comment nous pouvons continuer à créer de nouvelles tendances en eux, comment nous pouvons continuer à faire passer notre football d’une étape à l’autre. Je suis heureux que je » m une partie de l’histoire qui a ouvert la voie au football en Afrique. «

Odemwingie affirme que les réalisations de 1996 resteront à jamais gravées dans les cœurs et les têtes des Nigérians.

«C’était irréel», dit-il. « Ils porteront toujours une aura autour d’eux à cause de ce qu’ils ont fait dans leur vie. Et cette aura ne va nulle part. Toutes les autres choses peuvent changer, mais cette aura les suivra toujours parce qu’elles ont apporté tellement de joie. à la vie des gens. «

Cela pourrait être une réalisation encore plus grande que les médailles d’or qu’ils ont remportées.