COLOGNE, Allemagne – Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il ne sera pas en mesure de garder trois gardiens de haut niveau heureux la saison prochaine alors qu’il se prépare à accueillir à nouveau Dean Henderson après un prêt réussi à Sheffield United.

Henderson, 23 ans, s’est imposé en Angleterre avec ses performances à Bramall Lane et reviendra à Old Trafford comme l’un des jeunes gardiens de but les plus cotés au monde.

Solskjaer a déjà le n ° 1 espagnol David de Gea et le gardien argentin Sergio Romero dans son équipe et le Norvégien a laissé entendre que l’un d’entre eux devrait partir cet été.

« La compétition pour les places est importante et nous cherchons à avoir de la compétition pour les places », a déclaré Solskjaer. « Nous avons Dean, Sergio et David dans les rangs, mais il sera évidemment difficile de garder trois d’entre eux au club. Nous verrons quelle sera la décision. »

Henderson est en vacances après avoir aidé Sheffield United à une neuvième place en Premier League, laissant Solskjaer choisir entre De Gea et Romero lorsque le minitournoi de la Ligue Europa débutera à Cologne contre le FC Copenhague lundi soir.

Romero a disputé huit matches de Ligue Europa cette saison, mais Solskjaer n’exclut pas le repêchage à De Gea, comme il l’a fait pour la défaite en demi-finale de la FA Cup face à Chelsea lorsque l’Espagnol a commis deux erreurs cruciales lors de la défaite 3-1 à Wembley.

« Je dois être le manager le plus privilégié au monde avec le département des gardiens de but – Sergio, David et Dean reviennent », a déclaré Solskjaer. « Ils sont trois top [keepers] et cette Ligue Europa a montré à quel point Sergio a été important pour nous et David a toujours été performant. Nous verrons ce que nous ferons à l’avenir. «