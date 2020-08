L’attaquant de Manchester United, Anthony Martial, a crédité le manager Ole Gunnar Solskjaer après avoir réalisé son meilleur total de buts au club la saison dernière.

Martial a marqué 24 buts dans toutes les compétitions et a terminé la campagne en tant que meilleur buteur de United.

– Diffusez FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Cahier d’initiés: Arsenal, bataille de Man City pour Aouar

– Man Utd Keep or Dump: De Gea et Pogba devraient-ils rester?

L’international français a également fait plus d’apparitions que la saison précédente et a félicité Solskjaer pour lui avoir donné plus de minutes que son prédécesseur Jose Mourinho.

• Martial: la foi Solskjaer derrière l’amélioration

• Cahier: Arsenal, bataille de la ville pour Aouar

• Mbappes cherche l’histoire si le PSG gagne l’UCL

• Suarez satisfait du rôle de banc au Barca

• Le Mexicain Chicharito remporte la médaille d’Europe

• Égalité UEL à nouveau nixée après les absences du club

« Je pense que c’est dû au fait que j’ai apprécié plus de temps de jeu », a-t-il déclaré au magazine Inside United. «J’ai joué dans pratiquement tous les matchs et je pense donc que tout est question de cohérence.

« Au cours des saisons précédentes, je n’ai pas pu jouer aussi régulièrement; je serais un peu sur le banc et d’autres fois je commencerais, ce qui était assez difficile. Alors que pour le moment je sais que l’entraîneur a confiance en moi et je suis confiant pour commencer le prochain match. Donc, je donne tout ce que je peux pour lui rendre cette confiance.

« [I’m hungry for all goals] car pour moi, un objectif est un objectif. Donc, simplement en réussissant à marquer plus d’un but simple, je sais que je marquerai beaucoup plus au total. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup à l’entraînement et j’essaye ensuite de le reproduire en situation de match. «

Sous Mourinho, Martial n’était pas un partant régulier et a déclaré qu’il était déterminé à prouver que son ancien patron avait tort pendant son séjour à Old Trafford.

2 Liés

Martial a marqué un but de plus que son coéquipier Marcus Rashford mais a déclaré qu’il y avait une relation « saine » entre les deux attaquants.

« Avec Marcus, je pense que nous jouons ensemble depuis cinq saisons maintenant et donc, oui, nous avons cette bonne compréhension. C’est vraiment positif pour nous d’avoir cette excellente connexion », a ajouté Martial.

« Nous essayons juste de nous entraider. Par exemple, il y a des matchs où il y a peut-être un coup de feu, puis je décide d’attendre et de voir, et je lui donne le ballon parce que je veux qu’il marque. Et il fait de même. chose pour moi, donc vous voyez, nous ne sommes pas seulement concentrés sur la notation tout le temps.

« Nous allons toujours faire tout ce que nous pouvons pour que l’équipe gagne, ce qui signifie que s’il est mieux placé que moi ou que je suis dans une meilleure position que lui, nous nous donnerons toujours le ballon afin de But.

« Il y a une saine concurrence, mais le plus important est le rapport positif que nous avons les uns avec les autres. »

United débutera sa campagne de Premier League avec un match à domicile contre Crystal Palace le 19 septembre.