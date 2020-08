Le Bayern Munich lancera sa candidature pour un neuvième titre consécutif en Bundesliga contre Schalke 04 le 18 septembre en tant que match d’ouverture de la saison 2020-21.

Le finaliste du Borussia Dortmund accueillera le Borussia Mönchengladbach, qui a terminé quatrième le trimestre dernier, à la même date.

Dortmund et le Bayern affronteront le Klassiker début novembre, et le Westfalenstadion du Borussia accueillera le Revierderby, le plus grand derby du calendrier national, entre Dortmund et le FC Schalke en octobre.

Traditionnellement, les champions de Bundesliga commencent toujours la nouvelle saison un vendredi.

Cependant, le match d’ouverture de la saison du Bayern pourrait être reporté au 21 septembre pour leur laisser plus de temps de récupération, s’ils se qualifiaient pour la finale de la Ligue des champions le 23 août.

Le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, qui commencent leur saison respectivement contre Mayence et Wolfsburg, ne verront pas leur date de match d’ouverture modifiée si l’un d’eux se qualifiait pour la finale de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa en août.

En raison de l’impact de la pandémie de coronavirus et de la fin retardée de la saison 2019-2020, la pause hivernale a été écourtée.

Les 13 premiers jours de match de la saison 2020-21 se joueront en 2020, puis reprendront le 2 janvier lorsque le Bayern accueillera Mayence et Dortmund jouera à Wolfsburg.