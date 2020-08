Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi a été une bataille pour les âges. C’est européen contre sud-américain; Argentin contre Portugais; un athlète de 6 pieds 2 pouces doté d’un impitoyable et d’une technique impitoyable de type Terminator opposé à un génie instinctif de 5 pieds 7 pouces de physique juvénile; puissance, précision et fierté contre les éruptions espiègles de l’invention intuitive.

Si vous avez été férocement pris à prendre parti entre Ronaldo et Messi, en augmentant l’un tout en essayant de rabaisser et de diminuer l’autre au lieu de vous prélasser dans l’une des grandes rivalités sportives de tous les temps, alors honte à vous. Et si vous l’avez été, peut-être n’avez-vous pas remarqué récemment que Father Time, furtivement et impitoyablement, est entré dans la mêlée pour en faire soudainement une bataille à trois.

Heureusement pour nous tous, ce n’est pas la rivalité personnelle, pas du tout, qui a motivé Ronaldo et Messi. Oui, chacun a senti la présence de l’autre et détestait la sensation de quelqu’un d’autre occupant son trône s’il le quittait un instant – vous savez, la sensation profondément inconfortable que quelqu’un d’autre ait laissé le coussin de siège moulé à sa forme et un peu plus chaud que vous l’auriez voulu. Mais ne doutez pas: Ronaldo et Messi ont maximisé leur grandeur inhérente respective au cours de la dernière décennie et demie parce qu’ils aspirent aux grands trophées par équipe: la Coupe du monde, les couronnes continentales respectives, les ligues nationales et, peut-être parce que cela attire. séduisante chaque saison au lieu de tous les quatre ans, la Ligue des champions.

Cette compétition, qui reprend vendredi, est devenue le ruban bleu pour dénoter la grandeur du football. Est-il possible que, compte tenu de leur âge (Messi 33 et Ronaldo 35), nous ayons déjà vu le dernier de leur domination en Ligue des champions? (Et cela a été une domination presque totale.)

Au cours des 14 dernières éditions de la plus grande compétition interclubs, depuis que Liverpool a battu l’AC Milan aux tirs au but à Istanbul en 2005, Messi et Ronaldo ont remporté la finale, marqué en finale ou aidé à propulser leur équipe en finale à neuf reprises. Entre eux, ils ont neuf médailles de vainqueurs: Ronaldo avec cinq, Messi avec quatre, mais à cause d’une blessure, il n’a joué que dans trois d’entre eux. Entre ces deux monstres du jeu moderne – en effet, du sport moderne – ils ont marqué 242 fois dans cette compétition (128 pour Ronaldo, 114 pour Messi).

Ils croient qu’il faut prendre les choses en main. Vous devez combiner les quatre suivants sur la liste de tous les temps pour dépasser le total de buts de Messi et Ronaldo: Raul (71), Karim Benzema (64), Robert Lewandowski (64) et Ruud van Nistelrooy (56).

Les records, tout comme les finales et les médailles, sont tombés autour de ces deux-là comme des confettis. Ce ne sont que quelques-uns:

– Messi a marqué en 15 saisons en Ligue des champions, une de moins que le record de Ryan Giggs

– Ronaldo est le seul joueur à marquer dans trois finales de la Ligue des champions

– Chacun d’eux a marqué huit tours du chapeau en Ligue des champions

– Étonnamment, Ronaldo n’a marqué qu’à son 30e match dans la compétition. Ronaldo a pris 144 matchs pour atteindre 100 buts en compétition; Messi 123.

J’avoue que vous pourriez déployer des statistiques convaincantes et à jour pour essayer de faire sauter de l’eau toute idée que nous ne verrons pas Ronaldo ou Messi lors des cinq prochaines finales à Lisbonne, Istanbul, Saint-Pétersbourg, Munich ou Londres. Par exemple, Ronaldo a souvent parlé d’avoir non seulement un physique durable, mais aussi une mentalité tout aussi robuste.

« D’accord, quand j’ai commencé, j’imaginais qu’à 35 ans, je serais à la retraite et je pêcherais à Madère », a-t-il déclaré récemment. «Tout ce que j’ai accompli ne passait pas vraiment par mon cerveau à l’époque.

« Je pourrais arrêter dans une saison, ou je pourrais jouer jusqu’à 40 ou 41 ans. Tout dépend de ce que je ressens, de ma motivation. Parce que physiquement, ça ne va jamais être un problème. Je prends très bien soin de moi, et Je suis certain que je pourrais jouer jusqu’à ce que j’aie plus de 40 ans. Cela ne durera pas éternellement, mais je me sens assez fort pour continuer à remporter des trophées importants. » Son thème central est souligné par le fait qu’il a non seulement été l’acteur clé de la Juventus pour conserver (à nouveau) la Serie A à un âge où les originaux Ronaldo, Zinedine Zidane et Kaka étaient tous à la retraite, mais a également marqué 35 fois dans toutes les compétitions. saison.

Messi? Eh bien, il n’a remporté aucun trophée jusqu’à présent en 2019-2020, une situation difficile qu’il n’a subie qu’une seule fois dans sa carrière. Par là, bien sûr, j’entends les trophées de club, étant donné qu’il a remporté son sixième Ballon d’Or en novembre. Le génie interne de Barcelone a porté son équipe défaillante avec un total de 30 buts et 26 passes décisives. Vraiment remarquable.

« Quand nous commençons chaque saison, nous disons toujours la même chose: nous voulons tout gagner », a-t-il déclaré en milieu de saison. « Mais évidemment, je veux gagner la Ligue des champions parce que ça fait longtemps. En tant que club et sur le plan personnel, nous devons gagner la Ligue des champions.

« Ce que nous avons appris des différentes expériences que nous avons eues en Ligue des champions – Rome, Anfield, Turin – une mauvaise performance, même si vous avez une avance, pourrait vous faire éliminer. Il est également important de marquer des buts à l’extérieur. si vous voulez gagner la Ligue des champions. C’est si important. Quand nous avons gagné la Ligue des champions, si je me souviens bien, nous avons marqué à chaque match à l’extérieur. «

Alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi entrent dans le crépuscule de leur carrière, les verrons-nous à nouveau s’affronter en Ligue des champions? Illustration ESPN

Je me souviens de la première fois que la Ligue des champions a vraiment déçu Messi. C’était en 2005-06. Je l’ai interviewé à l’été 2006 et lui ai demandé s’il avait perdu son sang-froid après n’avoir pas été utilisé par Frank Rijkaard lors de la finale de Paris, un match qu’il a aidé son équipe à atteindre mais qui a été jugé insuffisamment apte à jouer. Après le match, encouragé par les joueurs seniors de se joindre à embrasser le trophée sur le terrain, Messi est parti dans un fuzz de fureur impuissante. Il s’est senti maltraité par son entraîneur néerlandais, bien qu’il se soit repenti plus tard, admettant que son tempérament s’était déchaîné de manière immature.

«Si Dieu le veut», m’a-t-il dit, «j’atteindrai une autre finale et la gagnerai».

Il l’a fait, marquant dans deux d’entre eux, terminant deux triples de trophées en remportant à Rome et à Berlin, et en jouant dans ce que certains considèrent comme la plus belle démonstration de football dans une finale de Coupe d’Europe: Wembley 2011.

jouer

1:12

Frank Leboeuf explique les raisons pour lesquelles il ne faut pas encore exclure le Real Madrid de son match UCL avec Man City.

Quatorze ans plus tard, la douleur est de retour. Après l’avant-dernier match de Barcelone en Liga cette saison, Messi, sachant que la défaite à domicile contre Osasuna à 10 joueurs a garanti que le Real Madrid était sacré champion, a déclaré: « Pendant une grande partie de cette saison, nous avons été incohérents, faibles, battus par les équipes. qui étaient plus affamés ou plus intenses que nous. »L’opposition a trouvé facile de créer un danger et de marquer contre nous.

« J’ai déjà souligné que si nous continuons ainsi, ce sera très difficile de gagner la Ligue des champions. En fait, si nous voulons ce trophée, alors nous devrons nous améliorer radicalement. Sinon, nous pouvons perdre à domicile contre Naples et sortir. C’est bien que nous ayons une pause, que la Ligue des champions soit désormais une compétition que nous partons de zéro et qui peut être gagnée en seulement quatre matches. Mais nous devons simplement nous améliorer, de manière significative, et soyez sans ménagement dans notre autocritique. «

C’était un appel de ralliement, mais pas les mots d’un capitaine qui est sûr que son équipe peut battre Naples, (probablement) le Bayern Munich, (probablement) Manchester City et (peut-être) l’Atletico Madrid.

Il y a bien sûr un autre scénario.

Que nous ayons jamais la chance – comme en 2009, lorsque Barcelone a battu Manchester United – de voir une finale avec Messi et Ronaldo s’affronter me semble un peu improbable. Ce n’est jamais impossible, mais les probabilités diminuent considérablement. Cela ne peut pas non plus arriver cette saison. Le tirage au sort de l’UEFA a veillé à cela. Cependant, si Barcelone éliminait l’accord de Gennaro Gattuso entre Naples et la Juventus avec Lyon, nous serions à portée de main de Ronaldo et Messi s’affronter en demi-finale de la Ligue des champions pour la première fois en neuf ans. Oui, cela nécessiterait deux bouleversements importants en quart de finale: la Juve éliminant Man City ou le Real Madrid de Pep Guardiola et Messi conduisant la fragile Barcelone devant le puissant Bayern Munich.

Mais une répétition de 2011? Garçon, quelle cravate explosive c’était: Barcelone 3-1 Real Madrid avec le plus grand but de Messi, la frustration totale de Ronaldo face à la tactique d’annulation de Jose Mourinho, et plus de controverse que vous ne trouveriez normalement dans une saison entière.

Ronaldo vs Messi, Juventus vs Barcelona, ​​19 août, Estadio Jose Alvalade, Lisbonne. Voulez-vous signer maintenant? Pensez-vous, malgré des probabilités importantes contre, que cela puisse arriver? Si ce n’est pas le cas, pensez-vous que nous verrons un jour ces deux grands de tous les temps, qui se sont battus pour la Ligue des champions comme Paul Newman et Robert Redford se sont battus énergiquement pour Katharine Ross dans « Butch Cassidy and the Sundance Kid », affronter à nouveau les dernières étapes de cette belle compétition?

Nous ne pouvons que prier.