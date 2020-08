La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Mouvement cible de Man City pour Tottenham’s Winks

Manchester City a déjà une pléthore d’options au milieu de terrain, mais The Sun rapporte qu’ils cherchent à introduire Tottenham Harry fait un clin d’œil.

Winks, 24 ans, a glissé dans l’ordre hiérarchique sous Jose Mourinho après l’arrivée de 15 millions de livres sterling de Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton cet été.

Il a signé un nouvel accord de cinq ans avec les Spurs en 2019, mais Pep Guardiola serait « intrigué par la perspective de développer Winks à son plein potentiel ».

Le milieu de terrain anglais est considéré comme un joueur de style possession parfait pour s’intégrer dans le système City et Tottenham pourrait être prêt à faire des affaires autour de 40 millions de livres sterling. Cependant, City sera soucieux de régler d’abord leurs problèmes de défense.

08.57 BST: Ce n’est pas une façon de traiter une signature de 126 millions d’euros, n’est-ce pas?

Don Hutchison se penche sur la tactique de Diego Simeone, en particulier sa décision de laisser Joao Felix sur le banc pour commencer.

08.39 BST: Benfica devrait annoncer la signature de Jan Vertonghen en tant qu’agent libre plus tard.

Vertonghen a subi un examen médical à Lisbonne jeudi et devrait signer un contrat avec Benfica. Le défenseur belge, qui a fait plus de 300 apparitions pour Tottenham avant l’expiration de son contrat le mois dernier, était également une cible de Naples, de l’Inter Milan et de la Roma.

S’il est terminé, Vertonghen, 33 ans, deviendra le quatrième renfort de Benfica après les arrivées de Pedrinho, Helton Leite et Gilberto. Benfica devrait également annoncer les signatures de Everton et Luca Waldschmidt.

L’entraîneur de Tottenham, Jose Mourinho, a parlé du transfert potentiel de Vertonghen au Benfica et a déclaré à Record: « Je ne sais pas s’il deviendra ou non un joueur du Benfica, mais s’il est confirmé, un grand gentleman jouera dans la ligue portugaise. C’est un grand professionnel, un leader silencieux et un exemple de travail d’équipe. «

08h00 BST: Le Real Madrid envisage de vendre l’arrière gauche Sergio Reguilon pour 25 millions d’euros cet été mais inclura une clause de rachat dans l’accord, selon AS.

Reguilon a connu une solide campagne en prêt à Séville cette saison. Le joueur de 23 ans a marqué trois buts et en a inscrit quatre autres en 36 apparitions, 33 en tant que partant, pour susciter l’intérêt des grands clubs européens.

Les discussions avec Chelsea sont déjà à un stade avancé, ont déclaré des sources à Rodrigo Faez et Alex Kirkland d’ESPN. Arsenal et Naples sont également intéressés par la signature du défenseur, tandis que Séville aimerait également qu’il continue au club au-delà de cet été. Le souhait de Reguilon est de revenir au Real Madrid cet été, mais selon Diario AS, cela ne se produira pas avec l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane incapable d’offrir au joueur un temps de jeu régulier.

Le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, a admis l’intérêt de son club pour Reguilon.

« Nous voulons que Reguilon soit prêté, mais les exigences du Real Madrid sont élevées et il y a aussi une concurrence de la Premier League », a-t-il déclaré à la radio Cadena Cope.

Sid Lowe dit que Gareth Bale choisit l’argent plutôt que le temps de jeu est triste à voir pour le football.

PAPER TALK: (par James Capps)

Vraiment désespéré de décharger Rodriguez, Bale

Le Real Madrid devrait réduire considérablement ses prix demandés pour une paire en fuite Gareth Bale et James Rodriguez, selon Sport.

Le patron Zinedine Zidane est particulièrement désireux de vendre Bale, qui continue d’être ostracisé de l’équipe de jeu dans un contexte de comportement inhabituel de la part du joueur de 31 ans, alors qu’il regardait depuis les tribunes pendant que son équipe remportait le titre de la Liga le mois dernier. .

Sport affirme que des frais de seulement 17 millions d’euros suffiraient à éloigner l’ancien homme des Spurs du Bernabeu, à condition que l’acheteur puisse rivaliser avec le salaire de 600000 £ par semaine qu’il perçoit avec Los Blancos.

Rodriguez, quant à lui, est disponible pour un prix réduit de 8,5 millions d’euros, et le joueur de 29 ans aurait suscité l’intérêt des clubs de Serie A et de Premier League.

Pirlo Eyes deal pour Zapata

Calciomercato affirme que le nouveau patron de la Juventus, Andrea Pirlo, a identifié l’attaquant de l’Atalanta Duvan Zapata comme l’un de ses principaux objectifs de transfert, alors que les champions de Serie A cherchent à se reconstruire après une saison décevante en Europe.

Le joueur de 29 ans a connu une excellente saison, marquant 18 buts et fournissant sept passes supplémentaires en seulement 28 apparitions dans toutes les compétitions, dont deux frappes dans l’excellente campagne de son équipe en Ligue des champions.

Cette forme n’est pas passée inaperçue par Pirlo, qui espère attirer l’international colombien à Turin pour un montant d’environ 30 millions d’euros.

L’intérêt pour un certain nombre de joueurs de l’Atalanta est attendu au cours des prochaines semaines après leur course aux quarts de finale de la Ligue des champions, où ils se sont vu refuser une place en demi-finale de manière cruelle via un retour tardif du Paris Saint-Germain en milieu de semaine.

Naples alignera un double raid sur la Roma

Naples se prépare pour le départ de deux de ses principaux acteurs, avec José Callejon et Allan sur le point de quitter le club dans les prochains jours, et Gazzetta dello Sport affirme que l’équipe de Gennaro Gattuso a aligné des mouvements pour la Roma Cengiz sous et Jordan Veretout de la Fiorentina comme leurs remplaçants.

Callejon, 33 ans, quitte Naples pour un transfert gratuit après l’expiration de son contrat, tandis que le milieu de terrain Allan est sur le point d’obtenir un transfert à Everton de Carlo Ancelotti dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 25 millions d’euros. Une partie de ces frais devrait être dépensée pour Veretout, qui a bénéficié d’un prêt réussi à Rome au cours de la saison 2019-2020, faisant 37 apparitions dans toutes les compétitions.

L’ailier international turc Under, quant à lui, est considéré comme l’objectif n ° 1 de Naples et n’a pas été rebuté par le prix demandé de 30 millions d’euros par la Roma.

Tap-ins

– Le nouveau patron de Monaco Niko Kovac a dit à une douzaine de ses joueurs de trouver de nouveaux clubs d’ici la fin du mercato estival le 5 octobre, selon L’Equipe. Les victimes les plus médiatisées semblent être le défenseur central brésilien Jemerson et ailier Keita Balde, qui n’a marqué que quatre buts en championnat lors de la saison 2019-2020.

– Sky Sports affirme que l’équipe de Ligue 2 d’Amiens a accordé un prêt à un paria du Celtic Boli Bolingoli. Le Belge a récemment enfreint les règles du coronavirus en Écosse après la victoire de son équipe sur Hamilton le 2 août, le patron Neil Lennon affirmant qu’il serait « très difficile » d’accueillir le joueur dans son équipe en conséquence.

– Le côté du championnat, Stoke City, aurait réduit le prix demandé pour son gardien international anglais, Jack Butland. Sky Sports affirme que les Potter cherchaient au moins 30 millions de livres sterling pour le joueur de 27 ans l’année dernière, mais alors que le bouchon entre dans les 12 derniers mois de son contrat, le prix a maintenant été ramené à environ 10 millions de livres sterling.