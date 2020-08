Le rêve de RB Leipzig en Ligue des champions a peut-être été mis fin au Paris Saint-Germain, mais au moins leur entraîneur, Julian Nagelsmann, avait l’air vif à la sortie.

Lors de la plus grande soirée de sa toute jeune carrière de manager jusqu’à présent, Nagelsmann s’est présenté à la demi-finale de mardi habillé pour l’occasion. L’entraîneur allemand portait un costume gris moulant avec un motif qui échappe à la description, une chemise et une cravate bleu foncé et une paire de tennis à boucles (sans chaussettes, naturellement).

Nagelsmann, 33 ans, a ensuite dû regarder de côté car son équipe était incapable de reproduire son style sur le terrain, et ils ont été battus 3-0 à Lisbonne par Neymar, Kylian Mbappe and Co.

Cependant, en ce qui concerne l’élégance vestimentaire vraiment inégalée, il n’y avait qu’un seul gagnant dans la soirée.

Inspiré par la mode à la mode de Nagelmann, permettez-nous de vous présenter quelques-uns des costumes les plus accrocheurs pour avoir honoré le beau jeu.

Les fameux costumes écru Armani portés par l’équipe de Liverpool avant la finale de la FA Cup 1996 contre Manchester United ont cimenté leur surnom de « Spice Boys » – bien qu’en réalité ils ressemblaient à un groupe d’hommes de glace bien nantis se mêlant lors de leur excursion estivale annuelle .

La star de Barcelone, Messi, a béni le gala du Ballon d’Or avec une gamme de plates-formes douteuses au fil des ans (y compris quelques offres violettes), mais le plus beau doit sûrement être le smoking à pois qu’il portait au défilé de 2012.

L’éternel rival de Messi a également essayé sa juste part de costumes élégants, y compris cette tenue en velours marron décalée portée pour recevoir son prix AS del Deporte en 2009.

Pas étranger au velours luxueux, Pogba a illuminé le gala du FIFA Ballon d’Or 2015 avec cette veste de smoking dorée parfaitement ostentatoire qu’il a habilement associée à des cheveux assortis.

Alves est clairement un homme qui porte tout ce qu’il veut, quand il le souhaite – que ce soit des vestes en cuir cloutées, des pantalons de pirate, des mocassins de haute couture cloutés de pierres précieuses ou, comme dans le cas de la fête d’anniversaire de Neymar l’année dernière, des costumes en soie de créateur rouge vif. frangé de pompons et de perles ornées.

Neymar

Pour ne pas être en reste par son collègue brésilien, Neymar a choisi d’accentuer son prix de Joueur de l’année en Ligue 1 en portant un blazer criard ruisselant d’embellissements dorés étincelants pour le collectionner.

Diego Simeone

La simple vue de l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Simeone, traquant la ligne de touche, habillé de la tête aux pieds dans sa tenue menaçante tout noire, est suffisante pour semer la peur dans le cœur même du plus gros joueur de l’opposition.

On ne peut qu’imaginer que la seule chose plus inconfortable qu’une combinaison en cuir est une combinaison en cuir que vous portez depuis des heures sous les projecteurs.

Tony Adams

L’ancien capitaine d’Arsenal Adams sort régulièrement dans une variété d’ensembles vifs de deux et trois pièces, mais le costume en velours côtelé olive criard avec doublure rose qu’il portait pour rencontrer Rob Holding en 2017 reste un effort remarquable.