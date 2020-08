Jose Mourinho a pris le relais à Tottenham Hotspur alors qu’ils étaient dans la moitié inférieure du tableau de Premier League et les a conduits à la sixième place, suffisamment pour sceller une place en Ligue Europa, tout en insistant sur le fait que nous ne commencerions à voir que «sa» version du club. en 2020-2021. C’était avant la pandémie mondiale de coronavirus, bien sûr, et les Spurs ont le coup supplémentaire de devoir payer un tout nouveau stade qui est vide de supporters depuis mars. Tottenham est fortement investi dans Mourinho et, contrairement aux précédents arrêts de sa carrière, les budgets sont serrés.

Dans cet esprit, voici quelques conseils non sollicités de moi et de James Olley: une évaluation joueur par joueur de l’équipe, ce qui pourrait avoir du sens et dans quelles circonstances. Là où vous voyez un simple «Keep», vous pouvez supposer que nous étions d’accord et qu’il n’y avait pas grand chose à dire. Sinon, nous avons pesé avec nos commentaires.

Il ne s’agit pas seulement de performances. Il s’agit de l’âge, des salaires, de la personnalité et de la durée du contrat (nous avons choisi Transfermarkt pour les dates d’expiration des contrats par souci de cohérence). Et il y aura aussi des pièces mobiles: départs ou arrivées qui provoquent des réactions en chaîne, parfois inattendues.

Aller à: Defenders | Milieux de terrain | Attaquants | Évaluation globale

GARDIENS DE BUT

* Michel Vorm a quitté le club en transfert gratuit après l’expiration de son contrat

Hugo Lloris (33 ans, contrat expirant en 2022)

OLLEY: « Il a fait des erreurs, mais avec l’argent serré, vous donnez la priorité à d’autres domaines. »

MARCOTTI: « Il est installé et il a joué un rôle important dans le club. Il aura 35 ans quand son contrat sera terminé; je pense que vous voyez ce qu’il veut faire, ce que veut Mourinho, et partir de là. Dans le marché actuel. vous ne risquez pas de le perdre. «

VERDICT: Gardez. Décidez si vous souhaitez prolonger d’ici janvier

Paulo Gazzaniga (28 ans, 2022)

OLLEY: « Il est d’accord avec son rôle de remplaçant et a assez bien fait quand il a joué. »

VERDICT: Gardez

DÉFENSEURS

* Kyle Walker-Peters a déménagé à Southampton pour 12 millions de livres sterling, avec Pierre-Emile Hojbjerg rejoignant les Spurs pour 15 millions de livres sterling plus les bonus

* Jan Vertonghen a quitté le club après l’expiration de son contrat

Davinson Sanchez (24 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Toby Alderweireld (31 ans, 2023)

VERDICT: Gardez

Juan Foyth (22, 2022)

OLLEY: « Il veut rester et se battre pour sa place, mais je n’en ai pas vu assez pour suggérer qu’il peut le faire. Et il en faudrait beaucoup pour lui la saison prochaine pour valoir ce qu’il est maintenant. Prenez l’argent que vous pouvez obtenez maintenant et réinvestissez-le. «

MARCOTTI: « Il n’a pas joué en 2020, mais c’est un gars qui était dans l’équipe argentine aussi récemment qu’en novembre. Il a évidemment besoin de changer de décor. Je le prêterais en cherchant à le prolonger d’un an, puisque il ne gagne pas beaucoup d’argent de toute façon et cela contribue à préserver sa valeur. Il a besoin de monter sur le terrain. «

VERDICT: Vendre (frais estimés: 15 M £) / Prolonger et prêter

Japhet Tanganga (21, 2025)

VERDICT: Gardez

Cameron Carter-Vickers (22, 2021)

OLLEY: « Le défenseur américain a eu cinq périodes de prêt dans cinq clubs différents. Et cela ne présage rien de bon. (Harry Kane est l’exception qui confirme la règle à cet égard.) Vous n’apprendrez rien de nouveau. . «

VERDICT: Vendre (frais estimés: 5 M £)

Ben Davies (27 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Danny Rose (30, 2021)

OLLEY: « Il parle de vouloir jouer à nouveau pour les Spurs, mais cela n’a de sens pour aucun des deux partis. Il suffit de le vendre; que le club et lui bougent. »

MARCOTTI: « Je suis d’accord, son temps est écoulé. J’espère qu’il a suffisamment montré pendant sa période de prêt à Newcastle que quelqu’un viendra le chercher. Avec un an restant sur son contrat et juste d’avoir 30 ans le mois dernier, le bon club peut obtenir un prix décent. entrée pour les prochaines saisons à un prix raisonnable. «

VERDICT: Vendre (frais estimés: 8 M £ – 10 M £)

Serge Aurier (27 ans, 2022)

OLLEY: « Ils ont essayé de le vendre l’été dernier, et de nouveau en janvier, et c’est étonnant pour moi qu’il soit toujours là. Ils n’avaient littéralement personne d’autre pour jouer en arrière droit, mais son croisement reste terrible. Vendez-le et améliorez la position. «

MARCOTTI: « Je suis d’accord que vous voudriez passer à la mise à niveau, mais il n’a pas été aussi problématique que certains l’ont imaginé. Il est sur l’argent de démarrage, donc si vous pouvez obtenir 10 millions de livres ou plus pour lui, allez-y et vendez. »

VERDICT: Vendre (frais estimés: 10 millions £)

MILIEUX DE TERRAIN

Eric Dier (26 ans, 2024)

OLLEY: « Après avoir signé un nouveau contrat, je pense que nous le verrons davantage en tant que défenseur central cette saison. Mourinho l’aime vraiment beaucoup. »

VERDICT: Gardez

Oliver Skipp (19, 2024)

OLLEY: « Il est encore jeune, il a besoin de temps de jeu, il ne sert à rien de commencer l’étrange match de Coupe de la Ligue. Envoyez-le en prêt. »

MARCOTTI: « Je suis d’accord – à cet âge, vous avez besoin de temps de jeu et je ne pense pas que Hojbjerg sera le seul ajout au milieu de terrain. Trouvez-lui un club où il peut jouer une saison complète et voir où vous êtes. »

VERDICT: Prêt

Pierre-Emile Hojbjerg (25, 2025)

VERDICT: Gardez

Tanguy Ndombele (23, 2025)

OLLEY: « ESPN a beaucoup rapporté sur la rupture de sa relation avec Mourinho, mais le club ne peut pas se permettre de prendre ce qui serait un gros succès financier compte tenu des 56,5 millions de livres sterling qu’ils ont payé pour lui. Il est assez jeune pour apprendre, alors vous le gardez. «

MARCOTTI: « Je pense que Mourinho doit passer l’appel ici, mais je serais très clair avec lui. Si vous le gardez, vous devez être sûr qu’il peut contribuer. Sinon, il vaut mieux le prêter. Peut-être qu’il peut briller. ailleurs et ensuite vous le ramenez ou vous le vendez. Inutile de le garder s’il ne va pas jouer. «

VERDICT: Split: Garder / Prêt

Giovani Lo Celso (24, 2025)

VERDICT: Gardez

Harry Winks (24, 2024)

MARCOTTI: « Je pense qu’il a atteint ou presque son plafond en tant que joueur, et je ne suis pas sûr que ce plafond soit suffisamment élevé pour commencer pour les Spurs. Vous le gardez s’il est prêt à accepter un rôle de joueur d’équipe, ce qui est bien depuis il n’est pas sur de gros salaires et enfermé jusqu’en 2024. Mais si, et c’est peu probable, une offre importante arrive, je ne vois pas pourquoi vous le garderiez. «

VERDICT: Gardez

Moussa Sissoko (31 ans, 2023)

OLLEY: « Il n’a pas été la calamité que beaucoup de gens pensaient qu’il serait, mais je ne pense pas qu’il soit techniquement assez bon pour une équipe qui veut jouer régulièrement au football de la Ligue des champions. Le garder et espérer qu’il retrouve sa forme est un gaspillage. . Je pense que vous pouvez obtenir 20 à 25 millions de livres sterling pour lui. «

MARCOTTI: « Je ne pense pas qu’un club va donner autant aux Spurs, compte tenu de son âge et de son salaire. Il a été un solide partant sous Mourinho et Mauricio Pochettino et, avec son contrat, vous êtes coincé avec lui. Sauf vous obtenir une somme considérable, c’est un donjon. «

VERDICT: Split: Vendre (frais estimés: 20 M £ à 25 M £) / Conserver

Gedson Fernandes (21, 2021) * Prêt de 18 mois de Benfica

OLLEY: « Il a à peine joué depuis le redémarrage, alors vous vous demandez quel était le but. Gardez-le encore un an car les Spurs commencent à perdre du poids au milieu de terrain. »

VERDICT: Gardez

Ryan Sessegnon (20 ans, 2025)

OLLEY: « Je l’aime vraiment. Gardez-le et mettez-le en rotation avec Davies. Il mérite une chance. »

MARCOTTI: « Ici encore, vous vous en remettez à Mourinho. Il y a un très bon joueur là-dedans, mais aussi difficile à cerner positionnellement. Il n’a pas joué depuis le redémarrage. S’il n’est pas dans les plans du manager, et il ne semble pas être, puis le prêter. Il doit jouer à son âge. «

VERDICT: Split: Garder / Prêt

Dele Alli (24, 2024)

VERDICT: Gardez

AVANT

Son Heung-Min (28, 2023)

VERDICT: Gardez

Steven Bergwijn (22 ans, 2025)

VERDICT: Gardez

Lucas Moura (27 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Erik Lamela (28 ans, 2022)

OLLEY: « Il offre un peu de ruse qui manque aux Spurs depuis le départ de Christian Eriksen en janvier. Gardez-le et décidez plus tard si vous voulez prolonger. »

MARCOTTI: « Idéalement, vous voudriez agrandir ou vendre à cet âge, mais les gens ne se frayent pas un chemin jusqu’à sa porte. Je prendrais mon temps et j’attendrais. »

VERDICT: Conserver et évaluer

Jack Clarke (19 ans, 2023)

OLLEY: « Ils ont une très grande estime de lui, mais il a à peine joué aux Rangers de Leeds et Queens Park en prêt, ne faisant que six apparitions de remplaçant au total dans le championnat. Prêtez-le, mais assurez-vous d’avoir l’assurance qu’il continuera. le terrain. «

VERDICT: Prêt

Harry Kane (27 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

ÉVALUATION GLOBALE

L’équilibre des âges dans l’équipe de Tottenham n’est pas si mal, mais il y a des choses à régler, à commencer par le poste d’arrière droit. Si vous pouvez changer Aurier et amener quelqu’un, peut-être avec Tanganga comme alternative plus défensive, c’est une position correcte. Sa polyvalence est précieuse, tout comme celle de Dier, bien qu’un autre défenseur central dans le mélange ne serait pas une mauvaise chose . Hojbjerg leur donne une présence physique au milieu de terrain et c’est important. Vous pouvez en ajouter un autre si vous trouvez le bon joueur mais, de manière réaliste, seulement si vous déplacez Ndombele ou Sissoko.

Ils ont besoin d’un renfort pour Kane à l’attaquant et il est logique d’opter pour un vétéran heureux d’être un joueur d’équipe – c’est pourquoi ils étaient liés à Troy Deeney de Watford. Un peu d’expérience dans ce département ne ferait pas de mal.

Cependant, ils n’ont pas beaucoup de budget pour travailler. Ils avaient réservé 25 millions de livres sterling par an à dépenser en transferts (plus tout ce qu’ils peuvent générer grâce aux ventes) dans le cadre du refinancement de la dette, mais c’était avant la pandémie. Ils sont fortement endettés sur le stade et le fait qu’ils aient contracté un prêt de 175 millions de livres garanti par le gouvernement signifie que, du point de vue des relations publiques, ils ne peuvent pas être considérés comme dépensant excessivement. Ils devront donc faire preuve de créativité.