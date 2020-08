Il Nîmes a commencé par une victoire 4-0 à domicile contre Brest lors de leur premier match de Ligue 1, qui s’est déroulé ce dimanche au Stade des Costières. Avec ce résultat, l’ensemble Nimeño est le premier avec trois points et celui de Brest vingtième et aucun point à la fin du duel.

La rencontre a commencé de manière positive pour l’équipe Nimeño, car ils ont su profiter de l’occasion et ont réussi à traverser le filet de leur rival grâce à un but de Denkey à la minute 8. L’équipe locale a de nouveau ajouté, augmentant le score avec un objectif de Meling à la minute 31, terminant la première période avec un 2-0 à la lumière.

En seconde période est venu le but pour lui Olympique de Nîmes, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un objectif de Philippoteaux à 69 minutes. Ensuite, l’équipe locale a marqué à nouveau, ce qui a augmenté les différences établissant le 4-0 grâce au succès devant le but par Koné à 84 minutes, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 4-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Nîmes de Jérôme Arpinon soulagé Koné, Fomba, Miguel et Sarr pour Benrahou, Deaux, Meling et Cuves, tandis que le technicien du Brest, Olivier Dall Oglio, a ordonné l’entrée de Charbonnier, Heriberto Tavares, Battocchio et M’Bock pour fournir Honorat, Cardona, Belkebla et Le Douaron.

Au cours des 90 minutes de la réunion, six cartes au total ont été vues. Par le Nîmes l’arbitre sanctionné par le jaune pour Deaux et Benrahou, alors que dans l’équipe de Brest réprimandé Faussurier, Duverne et Pierre-Gabriel et avec du rouge à Chardonnet.

Il Nîmes occupait la première place du tableau de qualification avec trois points après la dispute de ce match de la première journée de Ligue 1, tandis que le Brest il a été placé à la vingtième place sans point dans le casier.

Le deuxième jour, Olympique de Nîmes jouera contre lui FC Nantes loin de chez soi et Brest jouera son match contre lui Olympique de Marseille dans son fief.

Fiche techniqueOlympique de Nîmes:Reynet, Martínez, Landre, Meling (Miguel, min 79), Ripart, Cubas (Sarr, min 82), Deaux (Fomba, min 56), Benrahou (Koné, min 56), Philippoteaux, Ferhat et DenkeyBrest:Larsonneur, Duverne, Chardonnet, Faussurier, Pierre-Gabriel, Belkebla (Battocchio, min 67), Diallo, Faivre, Le Douaron (M’Bock, min 79), Honorat (Charbonnier, min 46) et Cardona (Heriberto Tavares , au moins 67)Stade:Stade des CostièresButs:Denkey (1-0, min.8), Meling (2-0, min.31), Philippoteaux (3-0, min.69) et Koné (4-0, min.84)