Première journée de Ligue 1 à la recherche de nouveaux buts pour lui Agréable et le Lentille, qui s’affronteront dans le stade Riviera d’Allianz à 17h00 ce dimanche.

22/08/2020

On à 17:06

CEST

.

Il OGC Nice il était en cinquième position la saison dernière en Ligue 1 avec 41 points et un bilan de 41 buts pour et 38 contre. Cette nouvelle édition débute avec une équipe composée de 30 joueurs, qui sera commandée par Patrick Vieira.

Quant à son rival, le Racing de Lens Il a réussi à entrer dans cette compétition la saison dernière, où il cherchera à surprendre au classement. Démarrez cette nouvelle campagne avec Franck Haise En tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 30 footballeurs.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Riviera d’AllianzEn fait, les chiffres montrent deux défaites et sept nuls en faveur de la OGC Nice. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs consécutifs invaincus à domicile contre Lentille. La dernière fois qu’ils ont joué au Agréable et le Lentille dans ce tournoi, c’était en mai 2015 et le match s’est terminé par un 2-1 pour le Agréable.